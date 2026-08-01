При атаке дрона ВСУ на маршрутку в Брянской области пострадали три человека

Tекст: Вера Басилая

Дрон-камикадзе атаковал движущуюся по маршруту пассажирскую «Газель» возле Погар. Ранен водитель и две пассажирки маршрутки, сообщил Ковальчук в «Максе». Пострадавшие оперативно доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

В начале июля украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус на границе с Белоруссией.

В середине июня при ударе дрона по автобусу с детской футбольной командой погибла сопровождающая женщина.

В мае из-за атаки беспилотника на легковой автомобиль в Стародубском округе пострадали два мирных жителя.