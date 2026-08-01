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При атаке дрона ВСУ на маршрутку в Брянской области пострадали три человека
Украинский беспилотник врезался в движущийся маршрутный автобус недалеко от поселка Погар в Брянской области, травмировав водителя и двух пассажирок, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
Дрон-камикадзе атаковал движущуюся по маршруту пассажирскую «Газель» возле Погар. Ранен водитель и две пассажирки маршрутки, сообщил Ковальчук в «Максе». Пострадавшие оперативно доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.
В начале июля украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус на границе с Белоруссией.
В середине июня при ударе дрона по автобусу с детской футбольной командой погибла сопровождающая женщина.
В мае из-за атаки беспилотника на легковой автомобиль в Стародубском округе пострадали два мирных жителя.