Tекст: Дмитрий Зубарев

Вооруженные силы Украины потеряли около 10,1 тыс. военнослужащих и наемников за последние семь дней, передает ТАСС. Военный эксперт Андрей Марочко отметил стабильное увеличение числа убитых и раненых в рядах противника.

«Санитарные и безвозвратные потери противника на неделе составили около 10 105 украинских боевиков и наемников, на 30 больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Тенденция роста потерь в вооруженных формированиях Украины наблюдается седьмую неделю подряд», – написал специалист на своей странице во «ВКонтакте».

Наибольший урон украинским силам нанесли подразделения российской группировки войск «Восток», которые ведут боевые действия в Днепропетровской и Запорожской областях. Кроме того, за прошедшую неделю российские военные уничтожили два самолета МиГ-29, два танка и почти 3,9 тыс. беспилотников.

Также Вооруженные силы России ликвидировали более 650 единиц боевых машин, 75 орудий полевой артиллерии и 50 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы украинских войск.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня Андрей Марочко сообщил о потере противником более 9,5 тыс. человек за неделю.

В начале июля бойцы группировки «Восток» освободили Александровку в Днепропетровской области.

На следующий день российские подразделения взяли под контроль еще пять населенных пунктов.