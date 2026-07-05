В Калининграде пьяный водитель сбил на тротуаре мать с детьми

Tекст: Ольга Иванова

Инцидент произошел в Калининграде в воскресенье, передает РИА «Новости». Автомобиль Meсsеdes под управлением тридцатишестилетнего водителя выехал на тротуар на улице Заводской в микрорайоне Прибрежный и сбил женщину с двумя детьми.

По уточненным данным минздрава региона, пострадавшей девочке один год, она в коме и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. «Годовалый ребенок был в коляске, он находится в коме на аппарате ИВЛ. Мать с ушибами и травмой головы в стабильном состоянии. Трехлетний мальчик умер до прибытия скорой помощи», – сообщили в пресс-службе.

Ранее прокуратура области информировала о гибели четырехлетнего мальчика и доставленной в больницу трехлетней девочки. По предварительным данным надзорного ведомства, водитель находился в состоянии опьянения и не справился с управлением, что и привело к выезду на тротуар.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Калининграде внедорожник Mercedes сбил пятерых пешеходов на тротуаре и трое человек получили тяжелые травмы.

В Рязани пьяный водитель автомобиля Luxgen сбил на тротуаре 11-летнего мальчика, ребенок погиб на месте.

В Энгельсе пьяный водитель ВАЗ сбил на тротуаре троих пешеходов, 15-летняя девочка скончалась на месте.