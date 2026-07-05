К происходящему в Крыму у местных людей есть принятие, что ли. Недовольство тоже есть. Кому понравится жить без привычных удобств под угрозой ударов. Но недовольство не войной. А скорее ВСУ, которых обкладывают матом на каждом шагу.2 комментария
В Калининграде пьяный водитель сбил на тротуаре мать с детьми
В Калининграде после наезда автомобиля на семью на тротуаре умер трехлетний мальчик, а годовалая девочка в реанимации в состоянии комы.
Инцидент произошел в Калининграде в воскресенье, передает РИА «Новости». Автомобиль Meсsеdes под управлением тридцатишестилетнего водителя выехал на тротуар на улице Заводской в микрорайоне Прибрежный и сбил женщину с двумя детьми.
По уточненным данным минздрава региона, пострадавшей девочке один год, она в коме и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. «Годовалый ребенок был в коляске, он находится в коме на аппарате ИВЛ. Мать с ушибами и травмой головы в стабильном состоянии. Трехлетний мальчик умер до прибытия скорой помощи», – сообщили в пресс-службе.
Ранее прокуратура области информировала о гибели четырехлетнего мальчика и доставленной в больницу трехлетней девочки. По предварительным данным надзорного ведомства, водитель находился в состоянии опьянения и не справился с управлением, что и привело к выезду на тротуар.
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