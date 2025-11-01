Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.5 комментариев
Институт Пушкина назвал самое длинное слово русского языка
В русском языке звание самого длинного слова сейчас принадлежит сложному прилагательному «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые», насчитывающему 55 букв и зафиксированному в патенте 2006 года, сообщил заведующий кафедрой общего и русского языкознания Института Пушкина Павел Катышев.
По его словам, на статус самого длинного слова в русском языке претендует прилагательное «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые», включающее 55 букв, передает РИА «Новости».
Катышев отметил: «Воспользовавшись помощью искусственного интеллекта, мы выяснили, что на статус самого длинного русского слова, по-видимому, претендует прилагательное «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые» – 55 букв». Он добавил, что данное слово встречается в названии патента на изобретение, зарегистрированного в 2006 году.
По его словам, русский язык способен легко образовывать сложные и многокомпонентные слова, поэтому статус самого длинного слова может периодически переходить от одной лексической единицы к другой. Ранее в Книге рекордов Гиннесса самым длинным словом в русском языке называлось «превысокомногорассмотрительствующий» (35 букв), а до этого – прилагательное в косвенном падеже «рентгеноэлектрокардиографического».
Эксперт уточнил, что подобные длинные слова используются крайне редко, а на практике наиболее частотными остаются короткие служебные слова – союзы, предлоги и частицы, некоторые из которых состоят из одной буквы.
