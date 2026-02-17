В рыночных джунглях выживают наиболее приспособленные – и это, увы, не имеет никакого отношения к их добросовестности или истинности того, что они говорят. Шарлатанству легко выиграть борьбу за внимание и доверие людей у настоящей науки.30 комментариев
Госдеп подтвердил планы США возобновить ядерные испытания
США намерены возобновить ядерные испытания, однако они будут проводиться без масштабных атмосферных взрывов, подобных тем, что проходили в середине прошлого века, заявил помощник госсекретаря по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йо.
США планируют проводить ядерные испытания без масштабных атмосферных взрывов, заявил помощник госсекретаря по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йо, передает РИА «Новости». Он отметил: «США возобновят испытания на равной основе. Но это не означает возвращения к атмосферным испытаниям уровня Ivy Mike с многомегатонными взрывами, как предполагают некоторые сторонники контроля над вооружениями».
Йо подчеркнул, что истечение срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) может стать началом нового этапа в вопросах стратегической стабильности. По его словам, это открывает дополнительные возможности для президента Дональда Трампа с целью сокращения мирового ядерного арсенала. При этом Йо отметил, что пока ему не известно о каких-либо новых договоренностях с Москвой по контролю над вооружениями после завершения договора.
Дипломат также заявил, что к переговорам о прекращении гонки ядерных вооружений должны присоединиться все государства, обладающие этим оружием, подчеркнув, что это «не особая ответственность только США и России». Кроме того, по словам Йо, предоставление американского ядерного зонтика союзникам вносит значительный вклад в нераспространение ядерного оружия в мире.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова после 5 февраля в течение года придерживаться центральных количественных ограничений по ДСНВ. 5 февраля Москва была вынуждена констатировать завершение срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях, который не был продлен Соединенными Штатами.