    Сергей Худиев Сергей Худиев Бороться с лженаукой не менее важно, чем за науку

    В рыночных джунглях выживают наиболее приспособленные – и это, увы, не имеет никакого отношения к их добросовестности или истинности того, что они говорят. Шарлатанству легко выиграть борьбу за внимание и доверие людей у настоящей науки.

    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Зачем Вашингтону женевский «дуршлаг»

    Упорство США в организации переговоров по Украине похвально, однако на фоне третьего раунда, на этот раз в Женеве, дает пищу для размышлений относительно американских стратегических целей в украинском урегулировании.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Русская зима – наша культурная доминанта

    Зимой тяжело, хочется куда-то сбежать, но я плохо понимаю тех, кто отправляется зимовать в Таиланд или на Бали. Это малодушное бегство от русской судьбы, попытка ее обмануть, а она не прощает обмана. Может быть, мы и миру нужны прежде всего как зимние люди.

    17 февраля 2026, 21:36 • Новости дня

    Госдеп подтвердил планы США возобновить ядерные испытания

    Tекст: Ольга Иванова

    США намерены возобновить ядерные испытания, однако они будут проводиться без масштабных атмосферных взрывов, подобных тем, что проходили в середине прошлого века, заявил помощник госсекретаря по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йо.

    США планируют проводить ядерные испытания без масштабных атмосферных взрывов, заявил помощник госсекретаря по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йо, передает РИА «Новости». Он отметил: «США возобновят испытания на равной основе. Но это не означает возвращения к атмосферным испытаниям уровня Ivy Mike с многомегатонными взрывами, как предполагают некоторые сторонники контроля над вооружениями».

    Йо подчеркнул, что истечение срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) может стать началом нового этапа в вопросах стратегической стабильности. По его словам, это открывает дополнительные возможности для президента Дональда Трампа с целью сокращения мирового ядерного арсенала. При этом Йо отметил, что пока ему не известно о каких-либо новых договоренностях с Москвой по контролю над вооружениями после завершения договора.

    Дипломат также заявил, что к переговорам о прекращении гонки ядерных вооружений должны присоединиться все государства, обладающие этим оружием, подчеркнув, что это «не особая ответственность только США и России». Кроме того, по словам Йо, предоставление американского ядерного зонтика союзникам вносит значительный вклад в нераспространение ядерного оружия в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова после 5 февраля в течение года придерживаться центральных количественных ограничений по ДСНВ. 5 февраля Москва была вынуждена констатировать завершение срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях, который не был продлен Соединенными Штатами.


    15 февраля 2026, 12:01 • Новости дня
    Политолог объяснил идею введения внешнего управления над Украиной

    Политолог Ткаченко: Для организации внешнего управления Украиной важно решить бытовые вопросы республики

    @ Hennadii Minchenko/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Создание внешней администрации на Украине может стать ключом к ликвидации нелегитимности текущих властей страны. Целью международных структур станет непосредственная организация свободных выборов в республике, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее в России допустили возможность обсуждения с США и ЕС создание международной администрации на Украине под эгидой ООН.

    «Технически «перехват» управления над Украиной международной администрацией под эгидой ООН должен выглядеть следующим образом: офис Владимира Зеленского отстраняется от власти, а сменяют его руководящие структуры, главной задачей которых станет организация и проведение выборов в республике», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований СПбГУ.

    «В течение этого периода налаживается политическая «оттепель»: легализуются партии, представляющие разные позиции, а также вводится запрет на ущемление русскоязычного населения. Соответственно, на таких основаниях украинский народ выражает свою реальную позицию, а затем избранные власти постепенно возвращают полноценный контроль над государством», – уточняет он.

    «Идея хорошая и здоровая. Россия готова работать над обеспечением подобного режима на Украине. Конечно, это потребует много сил и времени. Вполне вероятно, что западные государства, взвесив все за и против этого подхода, добровольно откажутся от участия в инициативе, что, теоретически, развяжет руки Москве», – добавляет собеседник.

    «С другой стороны, реализовать международное управление – задача сложная. Для этого требуется согласие хотя бы в минимальной степени со стороны США и ЕС, а пока Брюссель особой договороспособностью похвастаться не может. Удастся ли сделать Старый Свет более сговорчивым – сложный вопрос», – поясняет эксперт.

    «Кроме того, руководство государством подразумевает и обеспечение работы ЖКХ, деятельности пожарных и правоохранительных органов, системы социального обеспечения. Лишатся ли своих полномочий люди, которые занимаются этими сферами сейчас?», – говорит он.

    «Да и в целом, кто из стран будет готов принять ответственность за данные направления? Понятно, что их функционирование и сегодня обеспечивается за счет внешних капиталовложений. Но все-таки, когда кто-либо становится «лицом» работы бытовых служб в стране – ситуация несколько меняется. Как все это сложить – вопрос, который и предстоит решить», – заключил Ткаченко.

    Ранее стало известно, что Москва готова обсудить с США и ЕС внешнее управление Украины под эгидой ООН. Как отметил Михаил Галузин, заместитель главы МИД, в разговоре с ТАСС, данная идея новой не является, поскольку еще в марте 2025 года Владимир Путин озвучивал этот вариант как один из возможных сценариев развития событий.

    Дипломат подчеркнул, что введение внешнего управления «позволит провести на Украине демократические выборы» и «привести к власти дееспособное правительство, с которым можно было бы подписывать» мирное соглашение. Тем не менее, Галузин добавил, что единообразный механизм создания временных администраций формально в ООН не закреплен.

    В этой связи замминистра указал на уже имеющийся исторический опыт, накопленный, в частности, в Восточной Славонии, Бараньи и Западном Среме, а также Восточном Тиморе и Камбодже. Первым же шагом, на пути создания подобного режима, должно стать «достижение договоренностей между сторонами конфликта».

    При этом на Украине и за ее пределами неоднократно признавали неспособность Киева обеспечить функционирование всех государственных институтов. Так, еще в конце 2024 года министр финансов страны Сергей Марченко в интервью испанской газете El Pais заявил, что офис Зеленского не может поддерживать все нужды ВСУ, поскольку на них тратится «более 26% ВВП» республики.

    16 февраля 2026, 13:07 • Новости дня
    Песков объяснил причину отсутствия Мединского на переговорах в Абу-Даби
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента Владимир Мединский не участвовал в переговорах по Украине в Абу-Даби из-за обсуждения вопросов безопасности, которые касались военных, а в Женеве делегация будет расширенной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что российская делегация на переговорах по Украине в Женеве будет расширена. Помимо помощника президента Владимира Мединского, в состав войдут заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин и другие официальные лица, передает РИА «Новости».

    Песков уточнил, что Мединский ранее не участвовал в переговорах в Абу-Даби, поскольку обсуждались вопросы безопасности, касающиеся исключительно военных.

    Он также отметил, что члены делегации получают детальные инструкции от президента России накануне вылета в Женеву. На вопрос о контактах Владимира Путина с переговорщиками Песков подчеркнул: «Разумеется, президент в постоянном контакте с нашими переговорщиками».

    В Женеве 17 февраля одновременно планируются переговоры по Украине и Ирану, причем ООН и Швейцария не участвуют в них напрямую.

    Делегация киевского режима направилась в Женеву для нового этапа переговоров с Россией и Соединенными Штатами.

    В аэропорту Женевы сообщили о прибытии первых участников переговоров по Украине и Ирану, ожидается прибытие остальных делегаций до вторника.

    Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

    17 февраля 2026, 14:40 • Видео
    Новый раунд переговоров с Украиной: главное

    Во вторник стартуют двухдневные переговоры между представителями России, Украины и США в швейцарской Женеве. В их преддверии Владимир Зеленский устроил сеанс неслыханной наглости. Чего теперь ждать?

    17 февраля 2026, 16:59 • Новости дня
    Британская делегация прибыла к месту проведения переговоров по Украине
    @ Ma Ruxuan/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Женеве делегация Британии во главе с советником по безопасности премьера Кира Стармера Джонатаном Пауэллом разместилась в отеле InterContinental, чтобы получить информацию о ходе переговоров России, США и Украины.

    Как передает РИА «Новости», многочисленная делегация Великобритании прибыла в Женеву накануне переговоров между Россией, США и Украиной.

    Представители Лондона остановились в отеле InterContinental, где проходит встреча по вопросам Украины. Делегацию возглавляет советник по безопасности премьер-министра Кира Стармера Джонатан Пауэлл.

    Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что британская сторона не участвует непосредственно во встрече, однако намерена получить информацию о результатах саммита. «Они не участвуют во встрече, но хотят получить фидбэк по переговорам по Украине», – заявил собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегация России прибыла на место проведения переговоров в Женеве. Украинская делегация прибыла в отель InterContinental, где запланирована трехсторонняя встреча с представителями России и США. В течение ближайшего часа в Женеве должны стартовать переговоры по Украине.

    16 февраля 2026, 02:35 • Новости дня
    Сотрудник миграционной службы США заявил украинцу о поддержке России

    Daily Beast: Сотрудник службы США ICE заявил украинцу о поддержке России

    Tекст: Антон Антонов

    Украинца, проживающего в США по гуманитарной программе, задержали сотрудники миграционной службы, один из которых заявил, что желает России победы, пишет Daily Beast.

    Задержание гражданина Украины сотрудником миграционной службы США произошло на парковке торгового центра, передает РЕН ТВ со ссылкой на Daily Beast.

    По словам мужчины, его остановили, когда он забирал свой заказ, и на вопрос о причинах ареста один из сотрудников ICE рассмеялся и заявил, что поддерживает Россию и желает ей победы.

    Мужчина прибыл в США вместе с семьей в 2023 году по программе поддержки украинцев, отмечает издание. После окончания срока действия разрешения на пребывание он подал документы на продление, которые сейчас находятся на рассмотрении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре Вашингтон уведомил киевские власти о депортации граждан с Украины без американского гражданства транзитом через Польшу. На Украину вернулись 50 депортированных из США граждан. За финансовый 2024 год из США были выдворены 53 гражданина с Украины.

    17 февраля 2026, 18:38 • Новости дня
    The Economist: Среди переговорщиков Киева в Женеве возникли разногласия

    The Economist: Украинская делегация в Женеве разделилась в вопросе о мире с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время переговоров в Женеве украинская делегация столкнулась с внутренними разногласиями относительно быстрой сделки с Россией под руководством США, отмечают западные СМИ.

    В составе украинской делегации на переговорах по мирному урегулированию в Женеве возникли разногласия по поводу необходимости подписания соглашения с Россией при посредничестве США, сообщает ТАСС со ссылкой на The Economist.

    По данным журнала, глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов выступает за скорейшее заключение соглашения, полагая, что «окно возможностей может скоро закрыться». В то же время часть делегации, придерживающаяся взглядов бывшего главы администрации Андрея Ермака, не поддерживает такой подход.

    Ранее сообщалось, что в Женеве начались переговоры между делегациями России, Соединенных Штатов и Украины. До этого стало известно, что они будут вестись как минимум по пяти основным направлениям.

    Эксперты газеты ВЗГЛЯД проанализировали, чего ожидать от этих переговоров в Швейцарии.


    15 февраля 2026, 20:30 • Новости дня
    Политолог: Ядерные амбиции Польши не одобрят даже ее союзники

    Политолог Козюлин: Польша при желании сумеет обзавестись ядерным арсеналом

    Политолог: Ядерные амбиции Польши не одобрят даже ее союзники
    @ Filip Radwanski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Польша способна создать ядерное оружие, однако столь значительные военные амбиции не понравятся никому из ее партнеров в ЕС. Кроме того, подобный шаг значительным образом увеличит эскалацию между Западом и Москвой, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Козюлин. Ранее в Польше заявили, что страна стремится получить собственный ядерный арсенал.

    «Президент Польши Кароль Навроцкий прибег к крайне серьезному политическому заявлению. Речь идет о невероятно важном сигнале: Варшава продолжает милитаризироваться, и страна готова идти в этом процессе к самым высоким ступеням», – считает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «То есть положение дел с республикой само по себе становится крайне опасным. Но в этом деле есть и иное измерение: неаккуратные слова Польши рискуют «разрыхлить» и без того ослабевший фундамент Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Если Варшава обзаведется соответствующими боеголовками, другие государства также могут заявить о схожих амбициях», – добавляет он.

    «Поэтому поведение Польши не одобрят даже самые ближайшие союзники: ни США, ни Германия, ни Франция. Для Парижа или Берлина это заявление и вовсе означает, что Варшава готова с новой силой вклиниться в процесс гонки за лидерство в ЕС, чего они, конечно же, не желают. Да и столь значимо повышать эскалацию с Россией никто не готов», – акцентирует собеседник.

    «Кроме того, Эммануэль Макрон уже не первый год предлагает идею расширить французский ядерный зонтик на всю Европу. Конечно, подобное развитие событий будет означать увеличение зависимости других игроков от воли Парижа, чего Варшава, как уже значимая военная сила, не хочет. Впрочем, дело может быть и не в отсутствии доверия к Франции», – полагает эксперт.

    «Вполне возможно, что Польша таким образом хочет вклиниться в дискуссию по теме «зонтика». Сейчас Франция обсуждает это главным образом с Германией, но Варшава желает перетянуть одеяло на себя. В то же время, сил у республики для создания собственной бомбы вполне хватит», – рассуждает он.

    «Во-первых, в Польше немало людей, которые еще во времена социалистического лагеря взаимодействовали с советскими атомщиками. Во-вторых, сегодня нет необходимости создавать полную ядерную триаду. Достаточно обзавестись несколькими боезарядами и даже парой ракет наземного базирования. Это уже значительным образом изменит положение страны в мире», – продолжает собеседник.

    «И, конечно, это сделает Варшаву явной угрозой для Москвы. Мы видим, как США давят на Иран из-за возможностей Тегерана в создании ядерной бомбы. Если Польша встанет на ту же дорожку, мы будем иметь право на аналогичные действия, а позиция Штатов на Ближнем Востоке станет для нас ярким и показательным аргументом», – завершил Козюлин.

    Ранее в Польше заявили, что страна стремится получить собственный ядерный арсенал. Как рассказал президент республики Кароль Навроцкий в интервью Polsat News, подобная необходимость диктуется тем, что Варшава якобы находится «на грани вооруженного конфликта с Москвой».

    «Этот путь с соблюдением всех международных норм, это тот путь, которому мы должны следовать. Нам нужно действовать в этом направлении, чтобы мы могли начать работу», – уточнил глава государства. Примечательно, что его предшественник Анджей Дуда еще в 2024 году говорил о готовности Польши разместить на своей территории американские ядерные заряды.

    Тем не менее, Вашингтон тогда не пошел навстречу Варшаве. Госдеп ссылался на заявления от осени 2022 года: Штаты не готовы базировать боеголовки на территории государств, которые присоединились к НАТО после 1997 года.

    16 февраля 2026, 13:32 • Новости дня
    США обеспечили безопасный пролет российской делегации через ЕС в Женеву

    Источник: США участвовали в согласовании перелета делегации России в Женеву

    Tекст: Вера Басилая

    США принимали участие в обеспечении безопасного пролета российской делегации на переговоры по Украине в Женеве, сообщил дипломатический источник в Женеве.

    Как сообщил дипломатический источник, Вашингтон на техническом уровне был вовлечен в согласование разрешений, необходимых для прибытия представителей России в Швейцарию, передает РИА «Новости».

    По данным источника, на сегодня не возникло никаких проблем с визами или перелетами для российских участников переговоров в Женеве. Он подчеркнул, что информация о трудностях с оформлением документов или авиаперелётами в адрес делегации из России не поступала.

    Ранее стало известно, что российская делегация на переговорах по Украине в Женеве будет расширена, в ее состав войдут заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин и другие официальные лица.

    Переговоры в Женеве не будут проходить в штаб-квартире ООН в Швейцарии.

    В аэропорту Женевы сообщили о прибытии первых участников переговоров, остальные делегации ожидаются до вторника.

    Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

    17 февраля 2026, 19:50 • Новости дня
    США заявили о возвращении к ядерным испытаниям «наравне» с Россией и Китаем
    @ National Nuclear Security Administration/Nevada Site Office

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские власти планируют возобновить ядерные испытания на условиях, аналогичных подходам России и Китая, без проведения мощных атмосферных взрывов.

    США намерены вернуться к ядерным испытаниям на «равной основе» с Россией и Китаем, передает ТАСС. Помощник американского госсекретаря по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йа пояснил, что речь не идет о возвращении к атмосферным взрывам мегатонного класса, подобным испытанию Айви Майк 1952 года.

    Кристофер Йа отметил: «Как заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, Соединенные Штаты вернутся к проведению испытаний на равной основе. Но на равной основе не означает, что мы вернемся к ядерным атмосферным испытаниям мегатонного класса по типу Айви Майк, как хотят вас убедить некоторые люди, занимающиеся вопросами контроля над вооружениями и впавшие в панику из-за этого».

    Он добавил, что «на равной основе» подразумевает соответствие определенному стандарту, который можно понять, изучив практику Китая и России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще в январе министр энергетики США Крис Райт заявил, что в Белом доме продолжают обсуждать вопрос о проведении ядерных испытаний, тогда решение еще не было принято.

    До этого президент США Дональд Трамп подтвердил намерение провести ядерные испытания. В ответ Россия предупредила о готовности реагировать, если США откажутся соблюдать запрет на ядерные испытания.


    16 февраля 2026, 14:51 • Новости дня
    Названо место проведения переговоров по Украине в Женеве

    Местом проведения переговоров по Украине в Женеве выбран отель InterContinental

    @ Christiane Oelrich/dpa/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Местом проведения переговоров по урегулированию ситуации на Украине в Женеве выбрана гостиница InterContinental.

    «Все будет проходить в InterContinental», – заявил источник ТАСС.

    Напомним, в Женеве 17 февраля запланировали переговоры по Украине без прямого участия ООН и Швейцарии. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал обсуждение вопроса территорий на переговорах в Женеве. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что на переговорах Украину больше всего интересуют гарантии безопасности.

    В понедельник в Женеву прибыли первые делегации для переговоров по Украине. США обеспечили безопасный пролет российской делегации через ЕС в Женеву.

    17 февраля 2026, 20:59 • Новости дня
    Длившиеся четыре с половиной часа переговоры по Украине в Женеве завершились

    Трехсторонние переговоры по Украине в Женеве завершились

    @ National Security and Defence Council of Ukraine/Handout/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры России, США и Украины в Женеве по вопросам урегулирования продолжались четыре с половиной часа.

    Встреча началась в 13.55 по местному времени (15.55 мск), а к 18.25 (20.25 мск) источник РИА «Новости» сообщил о завершении контактов.

    Напомним, во вторник стартовали трехсторонние переговоры по Украине в Женеве. Делегацию России возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

    Переговоры по Украине в Женеве проходят в отеле InterContinental.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее анонсировал обсуждение вопроса территорий на переговорах в Женеве.

    17 февраля 2026, 16:10 • Новости дня
    Стартовали трехсторонние переговоры по Украине в Женеве
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры между делегациями России, Соединенных Штатов и Украины начались в Женеве.

    Встреча посвящена вопросам урегулирования конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Во вторник российская делегация прибыла к месту переговоров в Женеве. Делегацию России возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

    Сообщалось, что переговоры в Женеве будут вестись по пяти основным направлениям.

    Напомним, местом проведения переговоров по Украине в Женеве выбран отель InterContinental.

    16 февраля 2026, 00:13 • Новости дня
    Швейцария обязалась обеспечить безопасное прибытие делегации России в Женеву

    Tекст: Антон Антонов

    Швейцария взяла на себя обязательства по обеспечению безопасного пролета российской делегации, направляющейся в Женеву на переговоры по Украине, сообщают информационные агентства.

    О гарантиях со стороны Швейцарии сообщил источник ТАСС: «Безусловно, Швейцария как принимающая площадка будет играть роль в обеспечении безопасности прибытия делегаций».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российскую делегацию на переговорах в Женеве возглавит Владимир Мединский. Встреча состоится в трехстороннем формате: Россия, США и Украина. Ранее переговоры шли в Абу-Даби, где руководителем группы от Москвы был начальник главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков.

    15 февраля 2026, 03:41 • Новости дня
    Песков призвал помнить про роль Запада в организации переворота на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Нужно помнить, что США, Великобритания, Франция и Германия участвовали в организации госпереворота на Украине в 2014 году, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «После 2014 года поменялось все», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Он отметил, что «кровавый» государственный переворот на Украине был организован руками Запада – «с прямым участием Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Франции, Германии».

    «И мы должны это помнить», – подчеркнул Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков указывал, что украинский Евромайдан являлся силовым переворотом, который спонсировался из-за рубежа.

    21 ноября 2013 года в Киеве начались протесты, которые вошли в историю как Евромайдан. За три месяца «мирный протест» перешел к кровавому госперевороту. Газета ВЗГЛЯД публиковала воспоминания очевидцев о тех событиях.

    16 февраля 2026, 06:14 • Новости дня
    Клинтон осудила отказ Белого дома от предложения России по ДСНВ
    Клинтон осудила отказ Белого дома от предложения России по ДСНВ
    @ Nancy Kaszerman/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон допустил ошибку, позволив истечь сроку действия Договора о стратегических наступательных вооружениях, хотя Москва предлагала его продлить, заявила бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон.

    «Ошибка, что позволили ему истечь», – приводит слова Клинтон РИА «Новости».

    По ее словам, документ, подписанный при президентстве Барака Обамы, был важным шагом в ядерном сдерживании. Клинтон отметила, что Москва предлагала продлить договор еще на один год, но администрация США отвергла это предложение.

    Клинтон подчеркнула, что нынешняя позиция Белого дома о необходимости привлечения к переговорам Китая и других ядерных держав могла бы усилить договоренности, однако вызывает тревогу на фоне прекращения ДСНВ с Россией.

    Она также раскритиковала заявления США о намерении возобновить испытания компонентов ядерного оружия, заявив: «Возобновление подземных ядерных испытаний было бы ужасным развитием». Клинтон выразила надежду на достижение новой договоренности по контролю над ядерными вооружениями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова после 5 февраля в течение года придерживаться центральных количественных ограничений по ДСНВ. 5 февраля Москва была вынуждена констатировать завершение срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях, который не был продлен Соединенными Штатами.

    Белый дом выразил надежду на то, что Москва убедит Пекин присоединиться к соглашению по контролю над ядерными арсеналами. Экс-замгенсека НАТО назвала дипломатической победой Путина ситуацию с ДСНВ.

    16 февраля 2026, 12:13 • Новости дня
    Захарова сценой из фильма «Убить дракона» высмеяла чистку соцсетей Госдепа

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично отреагировала на намерение Госдепартамента США удалить старые публикации, сопроводив комментарий сатирической сценой из фильма Марка Захарова «Убить дракона», в которой Дракон съедает «исторический документ».

    Государственный департамент США планирует провести очередную инвентаризацию («зачистку») своих публичных архивов в соцсетях, сообщила в Telegram-канале Захарова.

    Из открытого доступа исчезнут все публикации, размещенные на официальных аккаунтах ведомств в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) до 20 января 2025 года – начала второго президентского срока Дональда Трампа.

    Официальная причина такой ревизии – желание «свести к минимуму путаницу в освещении деятельности американских властей». Под удаление попадут анонсы встреч, фотографии, поздравления, отчеты о гуманитарных и культурных инициативах.

    По словам Захаровой, для Госдепартамента США подобная практика не нова: за последние 20 лет стенограммы и тексты выступлений дипломатов регулярно убирались с основного сайта и переносились в архив. «Если же по дороге потеряются ценные исторические свидетельства..», – иронично отметила Захарова.

    Под своим постом она опубликовала сцену из фильма «Убить дракона», где персонаж Олега Янковского съедает «исторический документ». По ее словам, происходящее напоминает сатиру Марка Захарова и Евгения Шварца.

    Ранее власти США удалили несколько тысяч материалов по делу Джеффри Эпштейна после обнаружения в них личных данных примерно 100 пострадавших.

