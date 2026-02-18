Упорство США в организации переговоров по Украине похвально, однако на фоне третьего раунда, на этот раз в Женеве, дает пищу для размышлений относительно американских стратегических целей в украинском урегулировании.2 комментария
Белоруссия решила выйти из протокола о взаимодействии таможенных органов СНГ
Белоруссия решила выйти из подписанного в 2012 году протокола о взаимодействии таможенных органов СНГ, о чем свидетельствует подпись премьер-министра республики Александра Турчина на постановлении о выходе Государственного таможенного комитета (ГТК) Белоруссии из протокола о взаимодействии таможенных органов государств – участников СНГ.
«Согласиться с предложением Государственного таможенного комитета, согласованным с Министерством иностранных дел и Министерством юстиции, о выходе Государственного таможенного комитета из Протокола о взаимодействии таможенных органов государств – участников Содружества Независимых Государств при осуществлении пост-таможенного контроля, подписанного в г. Петропавловске-Камчатском 5 сентября 2012 года», – сказано в документе, представленном на национальном правовом интернет-портале.
В постановлении уточняется, что белорусский МИД уведомит о выходе таможенного комитета из протокола необходимые ведомства, а положения постановления вступили в силу со дня принятия 16 февраля.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Лукашенко и Путин обсудили подготовку заседания Высшего государственного совета Союзного государства. Лукашенко сообщил о планах обсудить с Путиным участие Белоруссии в «Совете мира». Белорусский лидер также поддержал создание альянса стран под санкциями.