Сийярто заявил о намерении продолжать энергетическое сотрудничество с Россией

Tекст: Ирма Каплан

О позиции Будапешта в отношении сотрудничества с Москвой в энергетике рассказал Петер Сийярто после встречи с Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

Глава венгерского МИД отметил, что Россия остается надежным поставщиком энергоресурсов для Венгрии и выразил намерение продолжать сотрудничество в этой сфере.

Он отметил, что Россия остается надежным поставщиком энергоресурсов, и Венгрия настроена продолжать сотрудничество. Министр особо выделил, что национальный интерес страны связан с необходимостью надежных поставок энергоносителей.

«Откровенно говоря, без российских нефти и газа это невозможно. И это не имеет никакого отношения к политике или идеологии. Поставки энергоресурсов очень практический вопрос. Дело в географии, в той инфраструктуре, которая есть. Если поставки из России прекратятся, то того, что поступает по трубопроводу из Хорватии нам просто будет недостаточно, даже пропускная способность этого трубопровода недостаточно высока», – пояснил Сийярто.

Кроме вопросов энергетики, главы внешнеполитических ведомств обсудили ситуацию вокруг конфликта на Украине. Сийярто отметил, что Венгрия долгое время сталкивается с последствиями этого конфликта.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ЕК объявила о введении тарифов на экспорт российской нефти в ЕС, отметив, что тарифы затронут Венгрию и Словакию.