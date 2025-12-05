  • Новость часаБеседа Путина и Моди тет-а-тет продлилась 2,5 часа
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Путин раскрыл «внутреннее правило» принятия решений
    Экс-премьер Польши назвал единственное оружие для отправки на Украину
    Лариса Долина решила сделать экстренное заявление
    Путин объяснил, как отличить террористов от борцов за свободу
    Путин в интервью индийским СМИ ответил на вопрос о бессмертии
    США разрешили сделки с заправками «Лукойла» за рубежом до апреля
    Захарова озвучила цели ЕС в Армении
    Россиянам разъяснили смысл ИД ЕРН в паспорте
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинская пропаганда описывает не Россию, а Украину

    Наиболее живучим и в политической среде Украины, и среди экспертов является маниакальная убеждённость в скором распаде России. Она присутствует там с 1992 года, более тридцати лет не сбывается, но её повторяют вновь и вновь. Тогда как сама Украина давно распалась.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Украинский кризис движется в тоннеле

    Поведение всех четырех ключевых игроков дипломатического процесса (Украины, Европы, США и России) настолько предсказуемо, что возникает эффект тоннельного движения, когда сплетение четырех позиций ведет переговорный процесс к абсолютно закономерному финалу.

    11947 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Индия становится долгосрочным приоритетом внешней политики России

    Выстраивая тесные связи с Индией, наше руководство учитывает важное обстоятельство. Даже на коллективном Западе, не всегда лояльном к Индии, признают фантастический совокупный потенциал этой страны.

    7 комментариев
    5 декабря 2025, 08:54 • Экономика

    Санкционные удары сделали МС-21 неуязвимым

    Санкционные удары сделали МС-21 неуязвимым
    @ Нина Падалко/Пресс-служба ОАК/РИА Новости

    Tекст: Ольга Самофалова

    Спустя семь лет после первых санкций против МС-21 проект выходит на финишную прямую. Летные испытания идут на максимуме. Уже через год лайнер начнет принимать первых пассажиров. И вряд ли западные конкуренты смогут придумать что-то еще, чтобы погубить проект. Теперь Boeing и Airbus придется смириться с появлением впервые в постсоветской истории их прямого конкурента.

    Программа летных испытаний самолета МС-21 с комплектующими российского производства получила максимальный уровень интенсивности, заявил начальник летно-испытательного и доводочного комплекса ПАО «Яковлев« (входит в ОАК Ростеха) Дмитрий Панчугин.

    По его словам, к сертификационным испытаниям подключено два борта. Это МС-21 с заводским номером 0012 и МС-21 с номером 0013. Обе машины летают.

    Второй образец самолета МС-21 с полностью российскими системами прибыл из Иркутска в Жуковский в середине ноября. Полет продолжался шесть часов и 15 минут на высоте около 11 тысяч метров со скоростью 800 километров в час. Как рассказали члены экипажа, полетное задание было выполнено полностью, никаких неожиданностей не было.

    «Испытания в Иркутске носят характер доводочных испытаний, они не являются сертификационными. То есть основная цель испытаний в Иркутске – это показать, что самолет доведен до определенных характеристик, которые позволяют безопасно выполнять полеты, а уже в дальнейшем и перелеты с Иркутского авиационного завода к нам сюда на испытательную базу», – добавил Панчугин.

    Коммерческая эксплуатация МС-21, ориентированного на самый массовый сегмент рынка, должна начаться в четвертом квартале 2026 года. Первые самолеты получит «Аэрофлот». Глава авиакомпании Сергей Александровский заявил, что компания готова к заключению твердых контрактов на 90 российских самолетов МС-21, но ряд условий требует согласования. Вероятно, их планируется доставить до 2030 года. Всего перевозчик заказал 200 таких самолетов. Среди других покупателей: Smartavia (45 воздушных судов), «Аврора» (15) и «ИрАэро» (7).

    «Самое сложное однозначно позади, потому что самолет уже в металле, есть наш двигатель, наше бортовое оборудование, это полностью импортозамещенный самолет. Проделана гигантская многолетняя работа – и теперь мы находимся в полушаге от завершения проекта.

    Несмотря на все санкции, ограничения и искусственное торможение этого проекта остался завершающий этап – проверить работоспособность всех систем на предмет соответствия современному сертификационному базису», – говорит глава «Авиа.ру« Роман Гусаров.

    Самолет МС-21 должен был быть запущен в серию еще в 2019 году, однако этому помешал первый удар западных «партнеров». Изначально в самолете было много чего импортного, в том числе компоненты для производства композитного крыла и импортный двигатель. В самолете была предусмотрена возможность установки либо западного, либо отечественного двигателя. Но наш двигатель ПД-14 к тому моменту был еще в разработке.

    «Когда заокеанские коллеги почувствовали, что самолет вот-вот серийно полетит, то были введены санкции в отношении предприятия «Аэрокомпозит», которое производит композитное крыло. Были блокированы пути поставки в Россию композитных материалов. Соответственно нам пришлось запускать большую программу по созданию собственных отечественных композитных материалов. Это невероятно сложная задача, потому что нам надо было разработать технологию производства углеводородного волокна, станки для его производства и построить целый завод. Но задача была выполнена, причем в невероятно сжатые сроки – всего за два года. Плюс наша химическая промышленность начала производство связующего материала для композитного материала – эпоксидной смолы», – рассказывает Гусаров.

    Композитное крыло - это одно из главных конкурентных преимуществ МС-21, первого среднемагистрального самолета, созданного в постсоветской России. Это крыло повышает  экономичность машины и увеличивает ширину салона по сравнению с аналогами от Boeing и Airbus.

    Параллельно американцы интриговали вокруг нашего нового двигателя ПД-14: задерживали наших специалистов за рубежом, обвиняли в шпионаже, вели дело к тому, чтобы потом обвинить нас в воровстве технологий и под этим предлогом запретить летать нашему самолету, говорит Гусаров.

    По понятным причинам серийное производство было отложено, и было намечено на начало 2022 года. Потому что нужно было еще произвести испытания композитных материалов и самого крыла заново. К тому времени подоспел уже и отечественный двигатель. Но в начале 2022 года Запад не стесняясь ударил уже тотальными санкциями, в том числе по всей авиационной промышленности. После этого была запущена программа полного импортозамещения всех компонентов. «С 2022 года ведется большая программа полного импортозамещения всех компонентов. Их нужно не просто разработать, но еще испытать, потом установить на самолет и испытать уже сам самолет с этими отечественными компонентами, сертифицировать и производителей этих компонентов и сам самолет. Еще и производства построить под это все», - говорит Гусаров.

    Раз самолеты летают - то остался финальный аккорд - предстоит выполнить сотню-полторы полетов. Проверяются не только работа компонентов, но и работа самого самолета в разных режимах и условиях, например, при дожде и при экстремально низких температурах.

    «Использование двух самолетов одновременно позволяет ускорить испытания, минимизирует риски задержек, позволяет одновременно тестировать разные режимы и конфигурации. Также использование двух самолетов позволяет собрать данные по надежности систем при разных условиях эксплуатации, что может ускорить сертификацию лайнера», - говорит Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент».

    Затормозить проект Запад уже вряд ли сможет, учитывая его полное импортозамещение.

    «Все, что Запад может теперь, это помешать МС-21 выходить на зарубежные рынки, угрожая вторичными санкциями нашим партнерам. Но нам пока не до этого, потому что нам для собственных авиакомпаний предстоит построить 600-700 таких самолетов,

    на что уйдут десятилетия. Мы только через несколько лет, где-то к 2028-2029 годам выйдем на производство 36 самолетов в год, постепенно наращивая объемы», - говорит Гусаров.

    Невозможно сразу выйти на высокие темпы серийного производства новейшего самолета, созданного с нуля. Время на расширение требуется не только заводу, но и системе послепродажного обслуживания. Нужно параллельно обучать специалистов, создавать технические базы, склады запчастей и отрабатывать всю систему поддержания летной годности, за что отвечает производитель, добавляет Гусаров.

    Что касается сроков старта коммерческой эксплуатации МС-21, то шансы реализовать озвученный план - в конце 2026 года - выглядит реалистичным, по мнению экспертов.

    И то, что «Аэрофлот« заговорил о необходимости актуализировать контракты, тоже косвенно свидетельствует о том, что в компании ждут самолеты для эксплуатации уже в следующем году, согласен эксперт. Потому что процесс покупки самолетов непростой, в нем участвуют еще банки и лизинговые компании. Да и на производство серийных самолетов требуется не один, а несколько месяцев.

    «Проект МС-21 важен для обеспечения технологического суверенитета страны, снижения зависимости от иностранных поставщиков и технологий, для поддержки локального производства и профессионального уровня отечественных кадров. С точки зрения экономики этот лайнер может поддержать спрос на среднемагистральный сегмент в стране. Проект важен с точки зрения развития интеллектуального ресурса страны, реализации научных и инженерных решений, выполнения импортозамещения в других отраслях», - заключает Баранов.

    Главное
    Ряд крупных банков Казахстана временно ограничил выдачу долларов
    Москва и Нью-Дели обсудили выпуск SSJ в Индии
    Российский дипломат посетил МИД Турции из-за атак на танкеры
    Роскомнадзор заблокировал SnapChat
    Умер бывший глава Банка России Дубинин
    Назван главный цвет 2026 года
    Москвичи объяснили неумение мужчин фотографировать женщин

    Санкционные удары сделали МС-21 неуязвимым

    Спустя семь лет после первых санкций против МС-21 проект выходит на финишную прямую. Летные испытания идут на максимуме. Уже через год лайнер начнет принимать первых пассажиров. И вряд ли западные конкуренты смогут придумать что-то еще, чтобы погубить проект. Теперь Boeing и Airbus придется смириться с появлением впервые в постсоветской истории их прямого конкурента. Подробности

    Перейти в раздел

    Путин и Моди откроют новый этап в отношениях России и Индии

    Россия и Индия готовятся к переговорам на высшем уровне – 4-5 декабря Владимир Путин посетит Нью-Дели впервые с 2021 года. Встреча с премьер-министром Нарендрой Моди пройдет на фоне возросшего внешнего давления на обе страны, что придает ей особую значимость. По оценкам экспертов, стороны готовят к подписанию новые соглашения в сферах экономики и военно-технического сотрудничества. Какие цели преследуют Москва и Нью-Дели и что этот визит может изменить в нашем стратегическом партнерстве? Подробности

    Перейти в раздел

    ИИ формирует новый «ядерный клуб» XXI века

    «ИИ – одновременно источник мощнейшего технологического рывка и новая зона общественной тревоги». Депутат Госдумы Антон Немкин рассказал газете ВЗГЛЯД, в чем плюсы и минусы искусственного интеллекта – и как государство будет регулировать эти новейшие технологии. Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Бельгия встала стеной на защиту денег России

    Бельгия стала самым яростным противником идеи о конфискации замороженных в Европе российских активов. Почему бельгийское руководство потрясено подобными планами, какие именно угрозы оно видит в случае воровства принадлежащих России денег и как еврочиновники надеются тем не менее заставить Бельгию подчиниться? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Финляндия переобулась по русскому вопросу

      Правительство Финляндии отказалось давать какие-либо гарантии безопасности Киеву и посылать войска на Украину, а президент этой страны Александр Стубб призвал готовиться к «несправедливому миру». Ой, а что случилось?

    • Переговоры по Украине в Москве: главное

      Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и делегацией из США продолжались около пяти часов. По одному вопросу стороны договорились твердо, прочие итоги предсказуемы.

    • Россия открыла границы для китайцев

      Президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан КНР. Ранее Китай в одностороннем порядке отменил туристические визы для россиян. Ожидается, что теперь турпоток из КНР вырастет на 30%. Чего еще ждать?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Где купить новогоднюю елку в Москве 2025: цены на живые и искусственные ели

      Главный и самый атмосферный способ купить живую елку – посетить один из официальных елочных базаров, которые откроются по всему городу примерно с 15 декабря 2025 года. Эти точки легальны и безопасны: вся зелень здесь заготовлена по строгим квотам лесничествами, имеет специальные бирки или документы, что гарантирует законность происхождения. Базары удобно расположены: у станций метро (например, «Щелковская», «Медведково», «Теплый Стан»), возле крупных рынков и в парковочных карманах. Здесь царит настоящий предновогодний дух, а ассортимент позволяет выбрать идеальный экземпляр.

    • Приметы погоды в декабре 2025: чего ждать от зимы по народным наблюдениям

      Декабрь – это не просто последний месяц в календаре, а настоящий порог зимы. В России он ассоциируется с первым устойчивым снегом, нарядными улицами и приятной суетой в преддверии Нового года. Но для наших предков это было время пристального наблюдения за природой. От того, каким будет декабрь, во многом зависели прогнозы на всю оставшуюся зиму и даже на будущий урожай.

    • Приметы на декабрь 2025: что делать по дням и когда проводить генеральную уборку перед Новым годом

      Декабрь испокон веков считался особенным месяцем в народном календаре – временем сильных примет и точных предсказаний. Связано это с природными переломами: зимним солнцестоянием, окончательным переходом к зимнему режиму и подготовкой к новому годовому циклу. Народная мудрость разделяет декабрьские приметы на погодные, бытовые и обрядовые, каждая из которых помогает не только предсказать погоду, но и привлечь удачу в дом.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации