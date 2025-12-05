Санкционные удары сделали МС-21 неуязвимым

Tекст: Ольга Самофалова

Программа летных испытаний самолета МС-21 с комплектующими российского производства получила максимальный уровень интенсивности, заявил начальник летно-испытательного и доводочного комплекса ПАО «Яковлев« (входит в ОАК Ростеха) Дмитрий Панчугин.

По его словам, к сертификационным испытаниям подключено два борта. Это МС-21 с заводским номером 0012 и МС-21 с номером 0013. Обе машины летают.

Второй образец самолета МС-21 с полностью российскими системами прибыл из Иркутска в Жуковский в середине ноября. Полет продолжался шесть часов и 15 минут на высоте около 11 тысяч метров со скоростью 800 километров в час. Как рассказали члены экипажа, полетное задание было выполнено полностью, никаких неожиданностей не было.

«Испытания в Иркутске носят характер доводочных испытаний, они не являются сертификационными. То есть основная цель испытаний в Иркутске – это показать, что самолет доведен до определенных характеристик, которые позволяют безопасно выполнять полеты, а уже в дальнейшем и перелеты с Иркутского авиационного завода к нам сюда на испытательную базу», – добавил Панчугин.

Коммерческая эксплуатация МС-21, ориентированного на самый массовый сегмент рынка, должна начаться в четвертом квартале 2026 года. Первые самолеты получит «Аэрофлот». Глава авиакомпании Сергей Александровский заявил, что компания готова к заключению твердых контрактов на 90 российских самолетов МС-21, но ряд условий требует согласования. Вероятно, их планируется доставить до 2030 года. Всего перевозчик заказал 200 таких самолетов. Среди других покупателей: Smartavia (45 воздушных судов), «Аврора» (15) и «ИрАэро» (7).

«Самое сложное однозначно позади, потому что самолет уже в металле, есть наш двигатель, наше бортовое оборудование, это полностью импортозамещенный самолет. Проделана гигантская многолетняя работа – и теперь мы находимся в полушаге от завершения проекта.

Несмотря на все санкции, ограничения и искусственное торможение этого проекта остался завершающий этап – проверить работоспособность всех систем на предмет соответствия современному сертификационному базису», – говорит глава «Авиа.ру« Роман Гусаров.

Самолет МС-21 должен был быть запущен в серию еще в 2019 году, однако этому помешал первый удар западных «партнеров». Изначально в самолете было много чего импортного, в том числе компоненты для производства композитного крыла и импортный двигатель. В самолете была предусмотрена возможность установки либо западного, либо отечественного двигателя. Но наш двигатель ПД-14 к тому моменту был еще в разработке.

«Когда заокеанские коллеги почувствовали, что самолет вот-вот серийно полетит, то были введены санкции в отношении предприятия «Аэрокомпозит», которое производит композитное крыло. Были блокированы пути поставки в Россию композитных материалов. Соответственно нам пришлось запускать большую программу по созданию собственных отечественных композитных материалов. Это невероятно сложная задача, потому что нам надо было разработать технологию производства углеводородного волокна, станки для его производства и построить целый завод. Но задача была выполнена, причем в невероятно сжатые сроки – всего за два года. Плюс наша химическая промышленность начала производство связующего материала для композитного материала – эпоксидной смолы», – рассказывает Гусаров.

Композитное крыло - это одно из главных конкурентных преимуществ МС-21, первого среднемагистрального самолета, созданного в постсоветской России. Это крыло повышает экономичность машины и увеличивает ширину салона по сравнению с аналогами от Boeing и Airbus.

Параллельно американцы интриговали вокруг нашего нового двигателя ПД-14: задерживали наших специалистов за рубежом, обвиняли в шпионаже, вели дело к тому, чтобы потом обвинить нас в воровстве технологий и под этим предлогом запретить летать нашему самолету, говорит Гусаров.

По понятным причинам серийное производство было отложено, и было намечено на начало 2022 года. Потому что нужно было еще произвести испытания композитных материалов и самого крыла заново. К тому времени подоспел уже и отечественный двигатель. Но в начале 2022 года Запад не стесняясь ударил уже тотальными санкциями, в том числе по всей авиационной промышленности. После этого была запущена программа полного импортозамещения всех компонентов. «С 2022 года ведется большая программа полного импортозамещения всех компонентов. Их нужно не просто разработать, но еще испытать, потом установить на самолет и испытать уже сам самолет с этими отечественными компонентами, сертифицировать и производителей этих компонентов и сам самолет. Еще и производства построить под это все», - говорит Гусаров.

Раз самолеты летают - то остался финальный аккорд - предстоит выполнить сотню-полторы полетов. Проверяются не только работа компонентов, но и работа самого самолета в разных режимах и условиях, например, при дожде и при экстремально низких температурах.

«Использование двух самолетов одновременно позволяет ускорить испытания, минимизирует риски задержек, позволяет одновременно тестировать разные режимы и конфигурации. Также использование двух самолетов позволяет собрать данные по надежности систем при разных условиях эксплуатации, что может ускорить сертификацию лайнера», - говорит Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент».

Затормозить проект Запад уже вряд ли сможет, учитывая его полное импортозамещение.

«Все, что Запад может теперь, это помешать МС-21 выходить на зарубежные рынки, угрожая вторичными санкциями нашим партнерам. Но нам пока не до этого, потому что нам для собственных авиакомпаний предстоит построить 600-700 таких самолетов,

на что уйдут десятилетия. Мы только через несколько лет, где-то к 2028-2029 годам выйдем на производство 36 самолетов в год, постепенно наращивая объемы», - говорит Гусаров.

Невозможно сразу выйти на высокие темпы серийного производства новейшего самолета, созданного с нуля. Время на расширение требуется не только заводу, но и системе послепродажного обслуживания. Нужно параллельно обучать специалистов, создавать технические базы, склады запчастей и отрабатывать всю систему поддержания летной годности, за что отвечает производитель, добавляет Гусаров.

Что касается сроков старта коммерческой эксплуатации МС-21, то шансы реализовать озвученный план - в конце 2026 года - выглядит реалистичным, по мнению экспертов.

И то, что «Аэрофлот« заговорил о необходимости актуализировать контракты, тоже косвенно свидетельствует о том, что в компании ждут самолеты для эксплуатации уже в следующем году, согласен эксперт. Потому что процесс покупки самолетов непростой, в нем участвуют еще банки и лизинговые компании. Да и на производство серийных самолетов требуется не один, а несколько месяцев.

«Проект МС-21 важен для обеспечения технологического суверенитета страны, снижения зависимости от иностранных поставщиков и технологий, для поддержки локального производства и профессионального уровня отечественных кадров. С точки зрения экономики этот лайнер может поддержать спрос на среднемагистральный сегмент в стране. Проект важен с точки зрения развития интеллектуального ресурса страны, реализации научных и инженерных решений, выполнения импортозамещения в других отраслях», - заключает Баранов.