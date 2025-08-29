Россия готова занять место США в авиаиндустрии Китая

Tекст: Ольга Самофалова

Госкорпорация «Ростех» готова поставлять Китаю российские авиадвигатели в случае появления такого запроса, заявил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Китайское издание Sohu назвала это неожиданным и дорогим подарком России Китаю в преддверии поездки Владимира Путина в сентябре на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и военный парад в Пекине.

Такая значимость события объясняется тем, что незадолго до заявления Чемезова стало известно о намерениях США остановить поставки силовых двигателей для китайского авиалайнера COMAC C919. Предложение России станет спасением для авиационной отрасли Китая, так как в наличии у Москвы есть двигатели, которые могут сочетаться с китайским лайнером.

«Мы помним, как было с программами МС-21 и Superjet, где изначально планировалась мировая кооперация с участием американцев, европейцев, японцев. Потом нам начали "выключать" композитные материалы, моторы, электронику и так далее по списку… Поэтому ситуация, в которой оказались китайские коллеги, нам хорошо знакома. Если такой запрос от них поступит, мы обязательно откликнемся и предложим эффективные решения», – сказал Чемезов, отвечая на вопрос, готов ли Ростех предложить Китаю российские двигатели на фоне сообщений о намерениях США прекратить поставку двигателей для самолета COMAC C919. «У России будет полная линейка авиационных двигателей – ПД-14, ПД-8, не за горами и самый мощный ПД-35», – добавил он.

На китайском самолете C919 используются двигатели CFM LEAP-1C. Другие модификации этого двигателя – 1A и 1B – используются на Airbus A320neo и Boeing 737 MAX соответственно. CFM – это совместное предприятие американской GE Aerospace и французской Safran. Поэтому США могут запретить поставку этих двигателей в другие страны, так как эти двигатели содержат американские технологии.

«Китайский самолет С919 – это аналог нашего МС-21, поэтому для него прекрасно подойдет наш двигатель ПД-14. Это сертифицированный двигатель, который по своим характеристикам соответствует западным конкурентам.

Если американцы откажут китайцам в двигателе, то ПД-14 окажется безальтернативным вариантом для Китая. Это будет единственный спасательный круг для него. Кроме как на Россию, Китаю опереться больше будет не на кого»,

– говорит глава отраслевого портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.

Однако если США, заигравшись в торговую войну с Китаем, прямо сейчас перекроют Пекину доступ к авиационному двигателю, то Россия не сможет уже завтра поставить свою продукцию в том объеме, которые будет нужен. Потому что у России пока нет таких производственных мощностей.

«На данный момент мы были озабочены задачей, как обеспечить двигателями собственные самолеты МС-21. Поэтому производственные мощности рассчитаны именно на это. Тогда как китайцы выпускают С919 в куда больших масштабах, чем МС-21. Поэтому если мы договоримся обеспечивать Китай нашими авиационными двигателями, то нам придется масштабировать производство, причем сразу в несколько раз. Потребуются инвестиции, новое оборудование, подготовка нового персонала, это все не так быстро делается», – говорит Гусаров.

Но китайской стороне тоже потребуется провести важную работу. «Невозможно просто взять и поставить новый двигатель на чужой самолет. Двигатели имеют разный вес и габариты, разные точки крепления и т. д., поэтому китайским коллегам придется заняться опытно-конструкторской деятельностью и провести все работы по ремоторизации и установке этого двигателя на свой лайнер. Потом надо будет провести всю программу летных испытаний самолета с новым двигателем. Это может занять год-полтора», – рассуждает эксперт «Авиа.ру».

Таким образом, пока Россия занимается расширением производственных мощностей, Китаю тоже потребуется год-полтора на проведение опытно-конструкторских работ и сертификации самолета с новым двигателем. «В целом эти задачи выполнимы, но на это время производство новых самолетов С919 и поставку их авиакомпаниям придется приостановить», – отмечает Гусаров.

Китай известен своей прагматичностью, которая выражается в том, чтобы организовывать сборочные заводы на своей территории. Однако собеседник считает, что России ни в коем случае нельзя соглашаться на такое в сфере производства авиационных двигателей. Речь может идти только о прямом экспорте из России в Китай.

«Это высокие технологии, если мы их отдадим, то останемся без ничего. Такие шикарные подарки нельзя делать. Скопировать самолет можно, а двигатель – нет»,

– говорит он.

Проектировать и производить авиационные двигатели во всем мире умеют только несколько стран, и Россия находится в этом очень узком кругу. Раздавать такие технологии не принято даже дружественным странам.

Китаю также может оказаться интересным российский двигатель ПД-8, который планируется устанавливать на SuperJet. У Китая есть собственный самолет такого же типа – ARJ21. Однако пока наш авиадвигатель проходит серию испытаний для получения сертификата типа, что является заключительным этапом перед запуском серийного производства. Впрочем, в серию двигатель планируется запустить уже в этом году, а в следующем Ростех готов сделать 30 таких двигателей. «В теории при хорошем раскладе потребуется примерно еще два года, чтобы поставить ПД-8 на китайские самолеты», – говорит Гусаров.

В любом случае для России налаживание экспортных поставок авиационных двигателей – это очень выгодная история. «Двигатель в самолете – это самая сложная и самая дорогая высокотехнологичная часть. Стоимость двигателя может доходить до 30% от цены самого самолета типа Superjet. У большого магистрального самолета – до 20%», – говорит Роман Гусаров.

По разным оценкам, новый двигатель для SuperJet может обойтись в 1,3-1,8 млрд рублей, по данным на 2023 год. Стоимость отечественных двигателей ПД-14 для лайнера МС-21 оценивалась в прошлом году в 1,8 млрд рублей. Однако цена продукта на экспорт может быть выше.

При этом Китай уже сейчас производит по 30 самолетов C919 каждый год, и в планах было увеличить серийный выпуск до 50 штук в год. А в каждый самолет нужно по два двигателя. Только на продаже 60 двигателей в Китай по 1,8 млрд рублей выручка составит 108 млрд рублей.

Кроме того, говорит Гусаров, двигатель требует постоянного технического надзора, обслуживания и ремонта, а это тоже приносит дополнительный доход производителю. Плюс в течение службы самолета двигатель неоднократно меняется. Кроме того, авиакомпании, как правило, заказывают немного больше двигателей, чем нужно поставить на самолеты, чтобы иметь дополнительные двигатели на складе. Все это формирует экспортный доход для продавца, то есть России.

Впрочем, надо понимать, что Китай пойдет на закупку российских авиационных двигателей, только, если США решатся атаковать его через запрет поставок своих двигателей, напоминает собеседник. В противном случае сотрудничества не получится. При этом Китай работает над созданием собственного авиационного двигателя, но пока речь идет о его готовности не ранее 2030 года, и сроки могут сдвигаться.