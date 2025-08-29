  • Новость часаМИД: Иранские СМИ начали обвинять Москву в передаче секретной информации Израилю
    Иван Тимофеев Иван Тимофеев После Аляски готовится новый расклад международных отношений

    Саммит лидеров России и США на Аляске вывел ситуацию в отношениях мировых центров силы в новую реальность, хотя сама по себе она является неустойчивой. Чем характеризуется очередной транзит международных отношений и какие карты на руках у его участников?

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как расследование по «Северным потокам» повлияет на переговоры по Украине

    Ход расследования теракта на «Северных потоках» оказывается тесно связанным с будущим Украины и всей системы европейской безопасности. Возможно, это начало большой сделки между Москвой и Вашингтоном, где газовые потоки станут разменной монетой, а мир на Украине – желанным призом.

    3 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Борьба за искусственный интеллект похожа на борьбу за коммунизм

    Самые опасные утопии – не те, что полностью ложны, а те, что содержат достаточно истины, чтобы привлечь умных людей и мобилизовать огромные ресурсы на заведомо ложную цель. И соревнование за недостижимую цель может привести – если кто-то неудачно «моргнет» – к реальной ядерной войне.

    10 комментариев
    29 августа 2025, 22:25 • Экономика

    Россия готова занять место США в авиаиндустрии Китая

    Россия готова занять место США в авиаиндустрии Китая
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Самофалова

    Россия готова помочь Китаю поставками авиационных двигателей. Если США перекроют поставки двигателей для китайского лайнера C919, то Пекин сможет рассчитывать лишь на Москву. В КНР уже высоко оценили готовность северного соседа сделать такой щедрый подарок. Впрочем, для России эта история тоже крайне выгодна.

    Госкорпорация «Ростех» готова поставлять Китаю российские авиадвигатели в случае появления такого запроса, заявил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

    Китайское издание Sohu назвала это неожиданным и дорогим подарком России Китаю в преддверии поездки Владимира Путина в сентябре на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и военный парад в Пекине.

    Такая значимость события объясняется тем, что незадолго до заявления Чемезова стало известно о намерениях США остановить поставки силовых двигателей для китайского авиалайнера COMAC C919. Предложение России станет спасением для авиационной отрасли Китая, так как в наличии у Москвы есть двигатели, которые могут сочетаться с китайским лайнером.

    «Мы помним, как было с программами МС-21 и Superjet, где изначально планировалась мировая кооперация с участием американцев, европейцев, японцев. Потом нам начали "выключать" композитные материалы, моторы, электронику и так далее по списку… Поэтому ситуация, в которой оказались китайские коллеги, нам хорошо знакома. Если такой запрос от них поступит, мы обязательно откликнемся и предложим эффективные решения», – сказал Чемезов, отвечая на вопрос, готов ли Ростех предложить Китаю российские двигатели на фоне сообщений о намерениях США прекратить поставку двигателей для самолета COMAC C919. «У России будет полная линейка авиационных двигателей – ПД-14, ПД-8, не за горами и самый мощный ПД-35», – добавил он.

    На китайском самолете C919 используются двигатели CFM LEAP-1C. Другие модификации этого двигателя – 1A и 1B – используются на Airbus A320neo и Boeing 737 MAX соответственно. CFM – это совместное предприятие американской GE Aerospace и французской Safran. Поэтому США могут запретить поставку этих двигателей в другие страны, так как эти двигатели содержат американские технологии.

    «Китайский самолет С919 – это аналог нашего МС-21, поэтому для него прекрасно подойдет наш двигатель ПД-14. Это сертифицированный двигатель, который по своим характеристикам соответствует западным конкурентам.

    Если американцы откажут китайцам в двигателе, то ПД-14 окажется безальтернативным вариантом для Китая. Это будет единственный спасательный круг для него. Кроме как на Россию, Китаю опереться больше будет не на кого»,

    – говорит глава отраслевого портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.

    Однако если США, заигравшись в торговую войну с Китаем, прямо сейчас перекроют Пекину доступ к авиационному двигателю, то Россия не сможет уже завтра поставить свою продукцию в том объеме, которые будет нужен. Потому что у России пока нет таких производственных мощностей.

    «На данный момент мы были озабочены задачей, как обеспечить двигателями собственные самолеты МС-21. Поэтому производственные мощности рассчитаны именно на это. Тогда как китайцы выпускают С919 в куда больших масштабах, чем МС-21. Поэтому если мы договоримся обеспечивать Китай нашими авиационными двигателями, то нам придется масштабировать производство, причем сразу в несколько раз. Потребуются инвестиции, новое оборудование, подготовка нового персонала, это все не так быстро делается», – говорит Гусаров.

    Но китайской стороне тоже потребуется провести важную работу. «Невозможно просто взять и поставить новый двигатель на чужой самолет. Двигатели имеют разный вес и габариты, разные точки крепления и т. д., поэтому китайским коллегам придется заняться опытно-конструкторской деятельностью и провести все работы по ремоторизации и установке этого двигателя на свой лайнер. Потом надо будет провести всю программу летных испытаний самолета с новым двигателем. Это может занять год-полтора», – рассуждает эксперт «Авиа.ру».

    Таким образом, пока Россия занимается расширением производственных мощностей, Китаю тоже потребуется год-полтора на проведение опытно-конструкторских работ и сертификации самолета с новым двигателем. «В целом эти задачи выполнимы, но на это время производство новых самолетов С919 и поставку их авиакомпаниям придется приостановить», – отмечает Гусаров.

    Китай известен своей прагматичностью, которая выражается в том, чтобы организовывать сборочные заводы на своей территории. Однако собеседник считает, что России ни в коем случае нельзя соглашаться на такое в сфере производства авиационных двигателей. Речь может идти только о прямом экспорте из России в Китай.

    «Это высокие технологии, если мы их отдадим, то останемся без ничего. Такие шикарные подарки нельзя делать. Скопировать самолет можно, а двигатель – нет»,

    – говорит он.

    Проектировать и производить авиационные двигатели во всем мире умеют только несколько стран, и Россия находится в этом очень узком кругу. Раздавать такие технологии не принято даже дружественным странам.

    Китаю также может оказаться интересным российский двигатель ПД-8, который планируется устанавливать на SuperJet. У Китая есть собственный самолет такого же типа – ARJ21. Однако пока наш авиадвигатель проходит серию испытаний для получения сертификата типа, что является заключительным этапом перед запуском серийного производства. Впрочем, в серию двигатель планируется запустить уже в этом году, а в следующем Ростех готов сделать 30 таких двигателей. «В теории при хорошем раскладе потребуется примерно еще два года, чтобы поставить ПД-8 на китайские самолеты», – говорит Гусаров.

    В любом случае для России налаживание экспортных поставок авиационных двигателей – это очень выгодная история. «Двигатель в самолете – это самая сложная и самая дорогая высокотехнологичная часть. Стоимость двигателя может доходить до 30% от цены самого самолета типа Superjet. У большого магистрального самолета – до 20%», – говорит Роман Гусаров.

    По разным оценкам, новый двигатель для SuperJet может обойтись в 1,3-1,8 млрд рублей, по данным на 2023 год. Стоимость отечественных двигателей ПД-14 для лайнера МС-21 оценивалась в прошлом году в 1,8 млрд рублей. Однако цена продукта на экспорт может быть выше.

    При этом Китай уже сейчас производит по 30 самолетов C919 каждый год, и в планах было увеличить серийный выпуск до 50 штук в год. А в каждый самолет нужно по два двигателя. Только на продаже 60 двигателей в Китай по 1,8 млрд рублей выручка составит 108 млрд рублей.

    Кроме того, говорит Гусаров, двигатель требует постоянного технического надзора, обслуживания и ремонта, а это тоже приносит дополнительный доход производителю. Плюс в течение службы самолета двигатель неоднократно меняется. Кроме того, авиакомпании, как правило, заказывают немного больше двигателей, чем нужно поставить на самолеты, чтобы иметь дополнительные двигатели на складе. Все это формирует экспортный доход для продавца, то есть России.

    Впрочем, надо понимать, что Китай пойдет на закупку российских авиационных двигателей, только, если США решатся атаковать его через запрет поставок своих двигателей, напоминает собеседник. В противном случае сотрудничества не получится. При этом Китай работает над созданием собственного авиационного двигателя, но пока речь идет о его готовности не ранее 2030 года, и сроки могут сдвигаться.

    Урожай зерновых и пшеницы радует в этом году аграриев. В прошлом году засуха привела к провальному сбору. Однако в этом году урожай ожидается высоким, даже несмотря на засуху. Ситуация на рынке интересная: урожай вытягивают не традиционные зерновые регионы на юге страны, а совершенно другие. Благодаря чему удается не упасть в зерно лицом? Подробности

    Алиев переписал историю Азербайджана в украинском стиле

    Азербайджанский лидер Ильхам Алиев назвал вхождение Азербайджана в состав СССР «оккупацией» и «вторжением русской армии». Это слом того исторического подхода, которого прежде придерживались в Баку, не желая портить отношения с Москвой. Видимо, Алиев считает, что портить больше нечего – и можно пойти по пути Украины. Подробности

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Поляков пытаются спасти от новой бандеровской угрозы

    Польские власти резко ужесточают политику в отношении Украины. Пока только на уровне президента Кароля Навроцкого и в отношении только тех украинцев, кто переехал в Польшу после начала СВО. Но затем Варшава посягнет на основы украинского национализма, поскольку искренне боится за свое будущее. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Битва титанов: Трамп против Сороса

      «Джордж Сорос и его замечательный радикально левый сын должны быть обвинены по закону… Они нанесли огромный ущерб нашей стране», – призвал президент США Дональд Трамп. Почему он решил бросить вызов Соросу только теперь?

    • Зеленский разрешил вывезти часть украинского генофонда

      Начиная с четверга украинские мужчины в возрасте 18-22 лет смогут покидать пределы Украины. Владимир Зеленский решился пойти на этот шаг и отпустить детей по нескольким причинам.

    • Азербайджан обвинил русских в оккупации столетней давности

      Президент Азербайджана Ильхам Алиев осудил «российское вторжение в Украину», после чего назвал присоединение Азербайджана к СССР «российским вторжением и оккупацией». Как оно было на самом деле? И почему Алиев раньше молчал на этот счет?

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

