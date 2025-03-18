  • Новость часаКиев сообщил об обсуждении деталей размещения иностранных войск
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Стало известно о рассмотрении властями США вопроса о признании Крыма
    ВСУ сравнили свое бегство из Курской области с фильмом ужасов
    Объявлены новые регионы для эксперимента по выпускным экзаменам после девятого класса
    Российские войска выбили ВСУ из двух сел в Запорожской области
    Белгород подвергся атаке беспилотников ВСУ
    Киев сообщил об обсуждении деталей размещения иностранных войск
    Белый дом отказал Франции в возврате статуи Свободы
    Госдолг России вырос до 29 трлн рублей
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Если человек «переобулся», он еще не стал нашим

    Наше динамичное время даст нам ещё немало поводов порассуждать о природе и свойствах ренегатства. И если с теми ренегатами, которые от нас перешли в лагерь противника, всё ясно, то как быть с теми, кто переметнулся к нам?

    0 комментариев
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин В информационных войнах перемирий не бывает

    Закрытие «Голоса Америки» и «Свободы» для нас скорее плохо, чем хорошо. Американские бюджетные деньги тратились на то, что не давало практически никакого эффекта, зато концентрировало вокруг себя всю «демшизу», не выходя за пределы этого круга.

    9 комментариев
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Пятилетка без Лимонова

    Лимонов мог вызывать совершенно разные эмоции, мог раздражать, отторгать, провоцировать ярость. Но он чувствовал волю истории своего Отечества и действовал сообразно ей. В этом и заключается гений – как литератора, так и большого мыслителя.

    9 комментариев
    18 марта 2025, 08:40 • Экономика

    Россия поднялась на новую технологическую ступень в авиации

    Россия поднялась на новую технологическую ступень в авиации
    @ Нина Падалко/РИА Новости

    Tекст: Ольга Самофалова

    В небо впервые взлетел опытный самолет «Суперджет» с отечественными двигателями ПД-8. Создание уже второго авиационного двигателя пятого поколения поднимает авиационный статус России в мире на новую высоту. Россия – единственная страна в мире, которая намерена создавать полностью отечественные лайнеры с собственными двигателями. Ни Boeing, ни Airbus не могут таким похвастаться.

    Опытный самолет «Суперджет» впервые совершил полет с отечественными двигателями ПД-8. Самолет достиг скорости 500 км/ч и высоты 3 тыс. метров. Полет прошел в Комсомольске-на-Амуре и длился около 40 минут. Полет подтвердил успешность инженерных расчетов, сообщил первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров. Командир экипажа доложил, что все задания полета были выполнены и система двигателей показала стабильную работу. Это важный шаг на пути к сертификации нового «Суперджета» вместе с отечественным двигателем.

    В рамках испытаний задействованы два борта. На первом установлен российско-французский двигатель SaM-146, и на нем испытывают отечественные системы на борту.

    На втором испытывают российский двигатель с частично замещенным оборудованием. В апреле к тестам присоединится третий, полностью импортозамещенный «Суперджет». После 2022 года самолет пришлось пересобирать фактически заново.

    До конца марта ОДК планирует передать еще два опытных двигателя ПД-8 для проведения летных испытаний, а получение сертификата на двигатель ПД-8 запланировано на осень 2025 года, отметил глава ОДК Александр Грачев.

    По словам главы ОАК Вадима Бадехи, летные испытания двигателей ПД-8 на «Суперджете» начинаются на самолете 2018 года выпуска с импортными системами, поскольку уровень «новизны» в испытании столь важных компонентов, как двигатель, надо повышать постепенно. Такой подход позволит, в том числе, отработать технические решения для возможности последующей ремоторизации летающего сейчас парка «Суперджетов».

    Параллельно идут два процесса: создание нового самолета – полностью отечественного «Суперджета» – и нового российского двигателя ПД-8. У каждого проекта своя программа испытаний. «Рискованно на начальном этапе одновременно испытывать и новый самолет, и новый двигатель. Лучше двигатель испытывать на проверенном самолете, а новый самолет – на проверенном двигателе. Потом эти проекты объединятся и дальше уже будут совместно проходить все эти испытания», – поясняет глава отраслевого портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.

    По его словам, предстоит сделать еще сотни испытательных полетов, чтобы получить сертификат и запустить полностью отечественный самолет с нашим двигателем в серию. По его оценке, на это потребуется еще два года.

    Значение этого события сложно переоценить. Россия ранее уже создала первый двигатель пятого поколения с нуля – ПД-14 – и на его основе разработала двигатель ПД-8. Причем сделала это в кратчайшие сроки: на его создание ушло не 10-12 лет, как раньше, а шесть лет, отметил глава «Ростеха» Владимир Артяков.

    «Технологии, которые были созданы для двигателя пятого поколения ПД-14 для МС-21, а переход в новое поколение – это самое сложное, легли в основу двигателя ПД-8. Это не уменьшенная копия ПД-14, это другой двигатель, но технологии изготовления, например, лопаток, камеры сгорания, системы управления легли в основу нового проекта и помогли ускорить процесс работы над ПД-8. Поэтому создание второго двигателя пятого поколения пошло уже быстрее», – поясняет Гусаров.

    При этом без собственных двигателей Россия не сможет стать авиационной державой, независимой от авиастроителей США и Европы.

    «Двигатель во всем авиастроении – это самая уязвимая часть с точки зрения санкционного давления. Любые компоненты самолета за какое-то время худо-бедно можно сделать, импортозаместить. Но если у вас нет двигателя, то трепыхаться бесполезно, потому что сложнее авиационного двигателя вообще нет ничего», – говорит Роман Гусаров.

    Важно, что во все двигатели пятого поколения – ПД-8, ПД-14 и ПД-35 (в разработке) – изначально заложена философия семейности, чтобы в дальнейшем разработчики могли быстро создавать двигатели чуть меньшей или чуть большей мощности, например, из ПД-8 можно сделать ПД-6 или ПД-10, из ПД-14 – ПД-12 или ПД-16, поясняет эксперт.

    «У России появляется возможность за счет этих трех базовых двигателей покрыть полностью всю линейку турбовентиляторных двигателей для нашей гражданской авиации от самого маленького до самого большого самолета. Мы делаем сейчас серьезный задел на 30-40 лет вперед, а может, и больше»,

    – говорит Роман Гусаров.

    На российском рынке уже летает 150-160 «Суперджетов-100», которые были произведены до 2022 года. И нового самолета авиакомпании ждут с нетерпением.

    «Этот самолет оказался очень востребованным. Его прелести раскрыла пандемия, когда оказалось, что на больших самолетах летать с полупустым салоном дорого, а на "Суперджете", даже если у тебя 70 пассажиров, уже выходишь в плюс. Это незаменимый борт на маршрутах с невысоким пассажиропотоком, например, в зимний период. Поэтому "Суперджеты" в авиакомпаниях сейчас летают с высокой интенсивностью. Обратная сторона медали в том, что они быстро вырабатывают ресурс, в первую очередь двигателя», – говорит глава «Авиа.ру».

    За время жизни самолета двигатель приходится менять неоднократно. Поэтому в какой-то момент логично встанет вопрос о ремоторизации лайнеров, которые летают на российско-французском двигателе, считает Гусаров. И в этом помогут также текущие испытания отечественного двигателя на лайнере, выпущенном в 2018 году.

    Но одномоментно заменить все двигатели на 150 летающих сейчас «Суперджетах», которые выпускались в течение десяти лет, в любом случае не получится. Ведь для этого требуется произвести сразу 300 двигателей.

    При этом ОДК нужно будет собирать двигатели для новых «Суперджетов».

    По данным Росавиации, до 2030 года ожидаются поставки 142 таких самолетов в российские авиакомпании. Это означает, что потребуется произвести 284 двигателя ПД-8.

    «"Суперджеты" с двигателями SaM-146 продолжат эксплуатировать до истечения ими летной годности, специально производить их ремоторизацию не будут, они продолжат перевозить людей и грузы», – считает Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент».

    Взятый Россией курс на полную независимость в авиастроении не изменится даже в условиях меняющейся геополитической ситуации, потепления отношений с США, ожидания мирного соглашения по Украине и снятия западных санкций.

    «Мы однозначно с этого пути не свернем. Нам продемонстрировали, как по щелчку пальца могут нас приземлить. Мы прошли по краю. Россия – огромная страна, которая не может существовать без авиации. Но и быть на коротком поводке у западных компаний и политиков тоже не может. Долгосрочного доверия к США тоже нет, после Трампа может прийти кто угодно», – рассуждает Гусаров.

    При этом благодаря всей этой ситуации Россия станет единственной страной в мире, которая создает импортозамещенные самолеты самостоятельно: через год это будет МС-21 с ПД-14, через два года – «Суперджет» с ПД-8. Ни Америка, ни Европа так не делают, у них везде международная кооперация, заключает собеседник.

    Главное
    Кадыров сообщил о создании нового полка «Ахмат-Кавказ»
    Бойцам после операции «Поток» под Суджей потребовалось особое лечение
    Мирошник: Грузины и поляки отличились зверством в Курской области
    ВС России уничтожили группу женщин-штурмовиков ВСУ под Красноармейском
    Спикер правительства Израиля ушел от ответа на вопрос о восхвалении Бандеры
    Харьковчане объединились для мести военкомам
    ИИ решил многолетнюю загадку супербактерий за два дня

    Россия поднялась на новую технологическую ступень в авиации

    В небо впервые взлетел опытный самолет «Суперджет» с отечественными двигателями ПД-8. Создание уже второго авиационного двигателя пятого поколения поднимает авиационный статус России в мире на новую высоту. Россия – единственная страна в мире, которая намерена создавать полностью отечественные лайнеры с собственными двигателями. Ни Boeing, ни Airbus не могут таким похвастаться. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия и Америка переходят к предметному диалогу по Украине

    Лидеры России и США вновь проведут телефонный разговор. Вторая беседа президентов состоится на фоне событий, которые усилили переговорную позицию Москвы: это и разгром ВСУ под Суджей, и кризис в отношениях между Вашингтоном и Киевом. Какие темы могут оказаться в фокусе внимания глав государств? Подробности

    Перейти в раздел

    Запорожское направление вышло из статического состояния

    ВС России освободили несколько поселков на Запорожском направлении и приблизились к Орехову – важнейшему логистическому центру ВСУ. В рядах противника положение на этом участке фронта названо угрожающим. Так ли это на самом деле и в чем заключается значимость нового плацдарма с точки зрения освобождения Запорожской области? Подробности

    Перейти в раздел

    Азербайджан продавливает свою версию «мирного договора» с Арменией

    Последние пункты мирного договора Армении и Азербайджана объявлены согласованными. В Ереване считают, что после подписания документа перед страной откроется перспектива мирного развития на долгие годы, и неважно, что ради этого не удалось соблюсти «идеальные формулировки». Почему даже в таких условиях считать конфликт окончательно урегулированным было бы преждевременно? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Переговоры Путина и Трампа. Чего ждать?

      Во вторник президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп созвонятся, чтобы обсудить Украину и предложение Вашингтона о 30-дневном перемирии. Евросоюз, который раньше о перемирии даже слышать не хотел, требует от России сказать «да», хотя требовать чего-либо у России не может.

    • Китай проиграл США важную битву

      В противостоянии за контроль над стратегически важными Филиппинами США одержали важную победу над Китаем: в Гаагу выдан Родриго Дутерте, бывший президент и самый популярный политик страны. Он хотел сделать Филиппины союзником России и Китая, но американцы не могли упустить из рук столь важный актив.

    • Революция в Сербии: чего ждать?

      На субботу в Сербии назначена попытка государственного переворота революционным путем. Так, по крайней мере, считает президент Сербии Александр Вучич. Оппозиционные митинги должны перейти в захват административных зданий по украинскому сценарию. Главную причину этого зовут Урсулой.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............