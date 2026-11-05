Суд в России заочно арестовал экс-членов СНБО Украины Шокина и Назаренко

Московский суд заочно арестовал экс-членов СНБО Шокина и Назаренко

Tекст: Алексей Дегтярёв

Бывшие члены Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины заочно заключены под стражу за применение запрещенных средств и методов ведения войны, передает ТАСС.

В судебном акте отмечается, что ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Виктора Шокина и Виктора Назаренко удовлетворены. Уголовное дело инициировано по статье «Применение запрещенных средств и методов ведения войны».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг суд в Москве заочно заключил под стражу двух командиров ВСУ Юрия Мельника и Андрея Гарбузюка по делу о применении запрещенных методов ведения войны.

В среду бывшего первого заместителя командующего силами специальных операций вооруженных сил Украины Олега Нечаева заочно арестовали по той же статье.

Суд вынес решение о заочном аресте генерал-лейтенанта ВСУ Анатолия Баргилевича.