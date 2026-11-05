По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.5 комментариев
Суд в России заочно арестовал экс-членов СНБО Украины Шокина и Назаренко
Московский суд заочно арестовал экс-членов СНБО Шокина и Назаренко
Суд в Москве вынес решение о заочном аресте бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина и экс-председателя Госпогранслужбы страны Виктора Назаренко по делу о преступлениях против мирного населения Донбасса в 2014 году.
Бывшие члены Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины заочно заключены под стражу за применение запрещенных средств и методов ведения войны, передает ТАСС.
В судебном акте отмечается, что ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Виктора Шокина и Виктора Назаренко удовлетворены. Уголовное дело инициировано по статье «Применение запрещенных средств и методов ведения войны».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг суд в Москве заочно заключил под стражу двух командиров ВСУ Юрия Мельника и Андрея Гарбузюка по делу о применении запрещенных методов ведения войны.
В среду бывшего первого заместителя командующего силами специальных операций вооруженных сил Украины Олега Нечаева заочно арестовали по той же статье.
Суд вынес решение о заочном аресте генерал-лейтенанта ВСУ Анатолия Баргилевича.