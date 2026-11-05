Два командира ВСУ заочно арестованы в Москве за обстрелы Донбасса

Суд в Москве заочно арестовал двух командиров ВСУ за обстрелы Донбасса

Tекст: Катерина Туманова

Суд Москвы заочно арестовал начальника Центрального автобронетанкового управления ВСУ Юрия Мельника и командира 83-го центра специальных операций Сил специальных операций Андрея Гарбузюка, причастных к обстрелам ЛНР и ДНР, в результате которых погибли и пострадали более 600 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на судебный акт.

«Ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гарбузюка А. Н. и Мельника Ю. Н. удовлетворены», – сказано в документе.

Мера пресечения избрана в заочном порядке, апелляционная инстанция оставила решение в силе. Арест инициирован по ч. 1 ст. 356 УК (применение запрещенных средств и методов ведения войны).

Ранее Следственный комитет предъявил обвинения Мельнику и Гарбузюку. По данным следствия, они руководили подчиненными формированиями, которые вели разведывательно-подрывную деятельность и осуществляли многочисленные обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР.

В результате действий обвиняемых ранены и погибли более 600 человек, в том числе 30 детей, разрушены свыше 260 объектов гражданской инфраструктуры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду суд в Москве вынес решение о заочном аресте генерал-лейтенанта ВСУ Баргилевича. Также заочно арестован судом в Москве генерал ВСУ Нечаев. Суд заочно арестовал бывшего замначальника Генштаба ВСУ Артеменко.