По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.5 комментариев
Два командира ВСУ заочно арестованы в Москве за обстрелы Донбасса
Суд в Москве заочно арестовал двух командиров ВСУ за обстрелы Донбасса
Суд в Москве заочно заключил под стражу двух командиров Вооруженных сил Украины Юрия Мельника и Андрея Гарбузюка по делу о применении запрещенных методов ведения войны.
Суд Москвы заочно арестовал начальника Центрального автобронетанкового управления ВСУ Юрия Мельника и командира 83-го центра специальных операций Сил специальных операций Андрея Гарбузюка, причастных к обстрелам ЛНР и ДНР, в результате которых погибли и пострадали более 600 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на судебный акт.
«Ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гарбузюка А. Н. и Мельника Ю. Н. удовлетворены», – сказано в документе.
Мера пресечения избрана в заочном порядке, апелляционная инстанция оставила решение в силе. Арест инициирован по ч. 1 ст. 356 УК (применение запрещенных средств и методов ведения войны).
Ранее Следственный комитет предъявил обвинения Мельнику и Гарбузюку. По данным следствия, они руководили подчиненными формированиями, которые вели разведывательно-подрывную деятельность и осуществляли многочисленные обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР.
В результате действий обвиняемых ранены и погибли более 600 человек, в том числе 30 детей, разрушены свыше 260 объектов гражданской инфраструктуры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду суд в Москве вынес решение о заочном аресте генерал-лейтенанта ВСУ Баргилевича. Также заочно арестован судом в Москве генерал ВСУ Нечаев. Суд заочно арестовал бывшего замначальника Генштаба ВСУ Артеменко.