Суд заочно арестовал бывшего замначальника генштаба ВСУ за обстрелы Донбасса

Суд Москвы заочно арестовал экс-замначальника генштаба ВСУ Артеменко

Tекст: Катерина Туманова

По версии следствия, с февраля 2017 года по июль 2019 года Артур Артеменко приказывал украинским военным обстреливать населенные пункты в Донбассе. В результате его действий пострадали и погибли 222 человека, включая 17 детей, передает РИА «Новости».

В отношении бывшего военного руководителя расследуется уголовное дело о применении запрещенных средств и методов ведения войны. Следственный комитет России заочно предъявил ему обвинение в совершении данного преступления.

Ранее стало известно, что МВД России объявило Артеменко в розыск по уголовной статье.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу представитель СК Светлана Петренко сообщила о приговоре двум боевикам ВСУ за нападение на Курскую область. Летом СК России завел уголовное дело после удара ВСУ по пассажирскому автобусу в ДНР. В июле Верховный суд республики назначил высшую меру наказания четырем командирам ВСУ за преступления против мирных жителей Мариуполя.