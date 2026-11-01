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Суд заочно арестовал бывшего замначальника генштаба ВСУ за обстрелы Донбасса
Суд Москвы заочно арестовал экс-замначальника генштаба ВСУ Артеменко
Суд в Москве вынес решение о заочном аресте бывшего заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Артура Артеменко по делу о применении запрещенных методов ведения войны в Донбассе.
По версии следствия, с февраля 2017 года по июль 2019 года Артур Артеменко приказывал украинским военным обстреливать населенные пункты в Донбассе. В результате его действий пострадали и погибли 222 человека, включая 17 детей, передает РИА «Новости».
В отношении бывшего военного руководителя расследуется уголовное дело о применении запрещенных средств и методов ведения войны. Следственный комитет России заочно предъявил ему обвинение в совершении данного преступления.
Ранее стало известно, что МВД России объявило Артеменко в розыск по уголовной статье.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу представитель СК Светлана Петренко сообщила о приговоре двум боевикам ВСУ за нападение на Курскую область. Летом СК России завел уголовное дело после удара ВСУ по пассажирскому автобусу в ДНР. В июле Верховный суд республики назначил высшую меру наказания четырем командирам ВСУ за преступления против мирных жителей Мариуполя.