Друг рассказал о погибшем на мине-ловушке сапёре в Алешках

Tекст: Вера Басилая

Сапер Андрей Ведерников погиб в Алешках из-за срабатывания оставленной украинскими военными мины-ловушки на одном из перекрестков, сообщает WarGonzo.

«Это был опытный военнослужащий. Он прослужил в войсках четыре года. У него остались жена и две дочери», – рассказал товарищ погибшего с позывным «Физрук».

По его словам, дороги в Алешках были полностью заминированы вооруженными силами Украины. До объявления режима тишины в городе сохранялась высокая плотность огня, а украинские дроны-разведчики постоянно вели наблюдение за местностью.

Дороги были завалены сгоревшими автомобилями, поэтому быстро и безопасно преодолеть опасные участки было невозможно. Кроме того, противник устанавливал на все предметы датчики движения и звука, что превратилось в настоящий террор для местных жителей.

В субботу самолеты с эвакуированными жителями города Алешки Херсонской области, решившими выехать на Украину, приземлились в аэропорту Гомеля.

В пятницу Министерство обороны подтвердило гибель российского сапера Андрея Ведерникова при разминировании дороги в Алешки. В четверг российские инженерно-саперные подразделения группировки «Днепр» провели разминирование ведущих к населенному пункту дорог.