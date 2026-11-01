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Силы ПВО за ночь уничтожили 235 украинских дронов
Минобороны: ПВО за ночь уничтожила 235 дронов над 16 регионами и Подмосковьем
Российские системы противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 235 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Министерство обороны России.
Дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, а также Московского региона, сообщает Минобороны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Минобороны сообщило об уничтожении 433 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями 19 субъектов России.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об уничтожении четырех беспилотников ВСУ в небе над регионом.
Также Министерство обороны сообщило об уничтожении 38 украинских беспилотников над несколькими регионами страны и акваторией Черного моря.