Tекст: Мария Иванова

На прошедшей неделе подразделения группировки «Восток» продолжали продвижение вглубь обороны противника и освободили Общее в Запорожской области, говорится в канале Max Минобороны.

Группировкой нанесено поражение живой силе и технике двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты.

В зоне ответственности «Востока» за минувшую неделю ВСУ потеряли свыше 1390 военнослужащих, 12 бронемашин, три орудия полевой артиллерии, три станции РЭБ и контрбатарейной борьбы.

В течение недели подразделения группировки «Север» освободили Алисовку в Харьковской области и Бариловку в Сумской области.

Было нанесено поражение формированиям восьми механизированных, трех мотопехотных, двух аэромобильных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и четырех бригад теробороны.

За прошедшую неделю в зоне ответственности группировки противник потерял более 1575 военнослужащих, восемь бронемашин, три орудия полевой артиллерии и шесть станций РЭБ, перечислили в Минобороны.

В течение недели подразделения группировки «Запад» заняли выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны.

Потери ВСУ на этом направлении составили свыше 1585 военнослужащих, восемь бронемашин, шесть орудий полевой артиллерии и 12 станций РЭБ.

На прошедшей неделе подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

Всего в зоне ответственности группировки за указанный период противник потерял более 1155 военнослужащих, 24 бронемашины, 12 орудий полевой артиллерии и восемь станций РЭБ.

В течение последней недели подразделения группировки «Центр» заняли выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, егерской, штурмовой, воздушно-десантной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 2,4 тыс. военнослужащих, 38 бронемашин, пять орудий полевой артиллерии и 13 станций РЭБ.

В течение недели подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны.

Уничтожены до 205 военнослужащих ВСУ, две бронемашины и десять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Напомним, 28 октября сообщалось, что российские войска освободили сумскую Бариловку и харьковскую Алисовку.

Ранее на этой неделе армия России взяла под контроль Общее в Запорожской области.

За прошлую неделю ВС России освободили 13 населенных пунктов в зоне СВО.