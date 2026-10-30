Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
Песков назвал обучение студентов из Африки залогом культурной близости
Песков: Обучение африканских студентов в России создает культурную близость
Программы обучения граждан африканских государств в России способствуют созданию культурной близости между странами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков заявил, что обучение граждан африканских государств в России закладывает прочную основу для культурной близости между странами, передают «Вести».
«Это общемировая практика. Если человек учился в стране, он на всю жизнь в своем сердце что-то да будет хорошее об этой стране помнить, хранить. А многие из этих студентов потом станут руководителями стран, руководителями компаний, ведомств, президентами. И конечно, это будет очень ценное такое, ценная культурная близость, которая возникает в процессе этого обучения», – отметил Дмитрий Песков.
Третий саммит, а также экономический и гуманитарный форум Россия – Африка состоялись в Москве 28 и 29 октября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин заявил о планах по дальнейшему увеличению числа африканских студентов в российских вузах.
В тот же день стало известно о предпочтении значительной части студентов из Африки получать высшее образование в региональных учебных заведениях России.
В среду Путин назвал образование главным направлением сотрудничества между Москвой и африканскими государствами.