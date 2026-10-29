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    Бывший футболист сборной России Соломатин продлил контракт в зоне СВО
    Песков назвал странной массовую атаку дронов на Москву в дни саммита
    Лантратова вылетела в Алешки вместе с американскими журналистами
    Эстония решила построить 150 бункеров вдоль границы с Россией
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    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинцы не вернутся на Украину до победы России

    Что предлагает Украина тем гражданам Украины, которые из нее сбежали? «Просто жить и строить свою страну», как заявляет Зеленский, даже у тех, кто точно не подлежит мобилизации, не получится.

    2 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский США намерены продолжать зарабатывать на войне

    Украина – это не только рынок сбыта военной продукции, за которую платят европейцы, и испытательный полигон, но еще и главный инструмент для торговли с Россией.

    6 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Зачем Европа пытается помешать России в Арктике

    Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.

    7 комментариев
    29 октября 2026, 12:58 • Новости дня

    Путин: Гуманитарная операция в Алешках проходит при поддержке Мелании Трамп

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинские войска заминировали подступы к Алешкам в Херсонской области, доведя город до гуманитарной катастрофы, заявил президент России Владимир Путин на саммите Россия – Африка.

    «Ситуация складывалась давно», – констатировал Путин, напомнив о действиях противоположной стороны, «минируя подходы к этому населенному пункту и создавая практически гуманитарную катастрофу», передает ТАСС.

    При этом российский лидер отметил, что намеченная в эти дни гуманитарная операция для помощи гражданскому населению в Алешках организована «при поддержке первой леди Соединенных Штатов» Мелании Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал жителям Алешек гуманитарную помощь в ближайшие дни.

    В среду уполномоченный по правам человека Яна Лантратова сообщила о разминировании маршрутов для доставки помощи.

    Во вторник Мелания Трамп объявила о расширении режима прекращения огня в Алешках.

    28 октября 2026, 23:11 • Новости дня
    Турция заявила о праве ответить на атаки по судам в Черном море

    Министр обороны Турции Гюлер: Анкара имеет право ответить на удары по судам

    Турция заявила о праве ответить на атаки по судам в Черном море
    @ Anadolu Agency/REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Турция оставляет за собой право всеми законными способами ответить на атаки по судам под турецким флагом в Черном море, заявил министр обороны страны Яшар Гюлер.

    Министр выступил с заявлениями в Софии после встречи министров обороны Турции, Болгарии и Румынии. По словам Гюлера, на встрече стало известно о новом ударе беспилотниками по судну у берегов Болгарии, передает РИА «Новости».

    «Оставляем за собой право ответить всеми законными способами на удары в Черном море по судам под турецким флагом или судам, принадлежащим турецким судовладельцам, внимательно отслеживаем развитие событий», – заявил Гюлер.

    По его словам, три страны намерены предпринять дополнительные меры для обеспечения безопасности в бассейне Черного моря. К рабочей группе MCM Black Sea могут присоединиться другие страны, даже не предоставляя свои корабли для разминирования.

    Гюлер отметил, что Анкара продолжает задействовать все возможные каналы для создания диалога между Россией и Украиной и обсуждения безопасности судоходства в Черном море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Анкара заявила о координации с Москвой по безопасности судоходства в Черном море.

    В начале месяца власти Турции передали Москве и Киеву проект соглашения о введении моратория на военные действия в Черном море.

    Летом Москва и Анкара приняли решение о тесном сотрудничестве для обеспечения стабильности в Черноморском регионе.

    Комментарии (7)
    29 октября 2026, 05:13 • Новости дня
    Норвегия потребовала от Financial Times исправить статью о беседе с Путиным

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере обратился к руководству британского издания Financial Times с требованием исправить публикацию о недавнем телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

    В опубликованной 27 октября статье утверждалось, что российский лидер якобы посвятил большую часть времени лекциям о средневековой славянской истории вместо обсуждения путей завершения конфликта, передает РИА «Новости» со ссылкой на норвежский телеканал TV2.

    «Это ошибочно. И мы попросили Financial Times исправить это, потому что это неправда», – заявил Стере.

    Политик подчеркнул, что участникам беседы было предоставлено равное количество времени для высказывания своих позиций. Он отметил, что российский лидер детально представил анализ событий с 2014 года по настоящее время.

    При этом британское издание категорически отказалось вносить изменения в материал и устранять допущенную фактическую ошибку, пишет норвежская газета VG.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду телефонный разговор Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере спровоцировал острую дискуссию в западной прессе.

    Во вторник помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил о договоренности политиков при необходимости провести новые переговоры.

    В тот же день пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал эту беседу очень важной для России.

    Комментарии (2)
    29 октября 2026, 09:45 • Видео / Жизнь после боя
    Инженер всегда разберется, что делать на войне

    Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    Каков главный страх мужчин при минно-взрывных ранениях? Какое обращение врачей помогает раненым реабилитироваться? Кому нужна психологическая поддержка после возвращения с СВО?
    Комментарии (0)
    29 октября 2026, 09:18 • Новости дня
    Бывший футболист сборной России Соломатин подписал контракт в зоне СВО

    Экс-футболист сборной России вступил в отряд морской пехоты в зоне спецоперации

    Бывший футболист сборной России Соломатин подписал контракт в зоне СВО
    @ Личный архив Андрея Соломатина

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший защитник сборной России по футболу Андрей Соломатин подписал очередной контракт и продолжил службу в рядах морской пехоты в зоне проведения специальной военной операции.

    С августа 2023 года спортсмен проходил службу в добровольческой бригаде «Эспаньола», а после завершения контракта занимался организацией собственного фонда. Теперь он присоединился к подразделению БАРС-22 «Тигр» 55-й дивизии морской пехоты, передает РИА «Новости».

    «Я не так давно подписал очередной контракт. Некоторые из бывших сослуживцев зашли в БАРС-22 «Тигр», входящий в состав 55-й дивизии морской пехоты. Тогда я принял решение, что тоже стану боевой единицей этого подразделения», – рассказал Соломатин.

    По словам бывшего футболиста, он будет работать в составе мобильной огневой группы. В отряде есть рота противодействия беспилотникам и пункты временного наблюдения на важных стратегических участках.

    Спортсмен также поблагодарил губернатора Приморского края Олега Кожемяко за поддержку отряда, отметив, что подразделение уже выполняло задачи на донецком, брянском, курском и белгородском направлениях, а сейчас находится в Запорожской области.

    Андрей Соломатин, воспитанник СДЮСШОР московского «Торпедо», чемпион России 2003 года в составе ЦСКА, обладатель Кубка России 1996, 1997, 2000, 2001, 2002 годов. В составе сборной России играл на чемпионате мира 2002 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее политолог Павел Данилин назвал ветеранов спецоперации крупнейшей профессиональной группой в новом парламенте.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо анонсировал создание добровольческого формирования БАРС для противодействия беспилотникам.

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    29 октября 2026, 12:27 • Новости дня
    Ушаков рассказал о договоренности Путина с лидерами Финляндии и Норвегии

    Ушаков: Путин пообещал Стуббу и Стере всегда брать трубку при их звонках

    Ушаков рассказал о договоренности Путина с лидерами Финляндии и Норвегии
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин пообещал премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стере и президенту Финляндии Александру Стуббу всегда отвечать на их телефонные звонки, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

    Президент России Владимир Путин пообещал лидерам Финляндии и Норвегии всегда отвечать на их телефонные звонки. «Там была договоренность, что если лидеры захотят позвонить Путину, он всегда возьмет трубку», – заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков телеканалу «Звезда».

    По словам помощника президента, Москва не ожидала недовольства в европейских столицах по поводу состоявшейся беседы. В России полагали, что контакт был заранее согласован как минимум с ведущей европейской тройкой, пояснил он.

    Разговор состоялся во вторник по инициативе финского президента Александра Стубба и норвежского премьера Йонаса Гара Стере. Позже глава правительства Дании Метте Фредериксен выразила возмущение тем, что политики не обсудили эту инициативу с другими странами Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор назвал звонок Стубба и Стере Путину признанием Европой своего поражения на Украине.

    В среду пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков счел истеричной реакцию Дании и Эстонии на этот телефонный разговор.

    Во вторник Ушаков сообщил о договоренности лидеров России, Финляндии и Норвегии при необходимости провести новые переговоры.

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    29 октября 2026, 06:51 • Новости дня
    Поражен ж/д состав с украинскими пограничниками в Харьковской области

    Tекст: Антон Антонов

    В Берестине в Харьковской области российские войска поразили железнодорожный состав с украинскими пограничниками.

    «В городе Берестин Харьковской области поражен ж/д состав с пограничниками 1 пого (бригада «Гарт»), которые направлялись для усиления позиций в Харьковской области. Есть потери среди личного состава», – сообщил связанный с группировкой войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сопроводило песней Никулина про паровоз уничтожение ж/д состава ВСУ.

    В Житомирской области Украины получили повреждения объекты ж/д инфраструктуры.

    В сентябре массовый сбой парализовал движение пассажирских поездов на Украине.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    29 октября 2026, 09:59 • Новости дня
    Лантратова вылетела в Алешки вместе с американскими журналистами
    Лантратова вылетела в Алешки вместе с американскими журналистами
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что вылетает в Алешки для проведения гуманитарной миссии в сопровождении иностранных журналистов, в том числе из США.

    «С нами вместе летят журналисты. Это журналисты, прежде всего, из Соединенных Штатов Америки, которых предложила американская сторона, а также журналисты из разных стран мира», – заявила Лантратова.

    По ее словам, украинскую группу возглавляет омбудсмен Дмитрий Лубинец. Передает телеканал «Звезда».

    Лантратова отметила, что жителям Алешек требуются продукты питания, медикаменты, средства гигиены и топливо для обогрева.

    «Наша задача – определить потребности населения в гуманитарной помощи, что необходимо людям», – пояснила омбудсмен.

    Также Лантратова заявила, что режим тишины в Алешках полностью сохраняется.

    В четверг спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев сообщил о планах журналистов американского телеканала Newsmax документировать ход гуманитарной миссии в Алешках.

    В среду посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что российские инженерные войска проведут разминирование подходов к городу.

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    29 октября 2026, 11:58 • Новости дня
    Песков назвал странной массовую атаку дронов на Москву в дни саммита

    Песков назвал атаку дронов на Москву подтверждением необходимости спецоперации

    Песков назвал странной массовую атаку дронов на Москву в дни саммита
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попытка массированной атаки украинских беспилотников на Москву подтверждает необходимость продолжения спецоперации.

    Песков заявил, что попытка организовать масштабный налет беспилотников на российскую столицу во время саммита «Россия – Африка» выглядит странной, пишут «Вести».

    «Это весьма странно, потому что это мирового масштаба событие, которое происходит в столице России. Конечно, в это время организовывать такую массовую дроновую атаку на Москву – странно», – отметил Песков.

    По его словам, российские системы ПВО отработали эффективно. Представитель Кремля подчеркнул, что инцидент в очередной раз доказывает необходимость продолжения спецоперации для защиты страны от подобных угроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ночная атака беспилотников на Москву стала одной из крупнейших в году.

    В ночь на четверг средства противовоздушной обороны нейтрализовали большую часть из 613 летевших в сторону Московского региона беспилотников.

    В понедельник сотрудники ФСБ задержали двух агентов украинских спецслужб, готовивших удары по системе противоракетной обороны города.

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    29 октября 2026, 08:11 • Новости дня
    Российские дроны поразили идущий в Одессу сухогруз с оружием для ВСУ
    Российские дроны поразили идущий в Одессу сухогруз с оружием для ВСУ
    @ Evgeniy Maloletka/AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские беспилотники нанесли удар по портовой инфраструктуре Украины и сухогрузу, доставлявшему в Одессу военные грузы для украинской армии, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России в ночь на четверг продолжили атаки беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой инфраструктуры Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ, указало ведомство в Max.

    В результате удара на переходе морем было поражено морское судно типа «сухогруз», которое доставляло в порт Одесса военные грузы и грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ.

    В среду Министерство обороны сообщило об ударе по сухогрузу, доставлявшему военные грузы в порт Черноморск.

    В понедельник российские военные поразили логистические центры, объекты энергетики и порты Украины, а также судно с имуществом для украинской армии.

    В субботу ВС России нанесли удары беспилотниками по портовой инфраструктуре и сухогрузу, следовавшему в Одессу.

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    28 октября 2026, 22:16 • Новости дня
    Песков высказался в поддержку готовых к диалогу с Россией европейских лидеров
    Песков высказался в поддержку готовых к диалогу с Россией европейских лидеров
    @ Сергей Бобыле/РИА Новости/Фотохост-агентство саммита ФСЭГ

    Tекст: Антон Антонов

    Появление в Европе государственных деятелей, понимающих необходимость диалога с Москвой, следует поддерживать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков прокомментировал негативную реакцию стран ЕС на телефонный звонок президента Финляндии Александера Стубба и премьера Норвегии Йонаса Гара Стёре президенту России Владимиру Путину, передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос Первого канала о том, имеет ли смысл поддерживать диалог с Европой в связи с такой реакцией стран ЕС, Песков заявил: «Если на этом фоне появляются два государственных деятеля, которые понимают необходимость в разговоре, то надо поддерживать».

    Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия заинтересована в развитии контактов с Норвегией и Финляндией, поскольку это приграничные для нее государства. «Это в наших интересах», – заявил Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков назвал истеричной реакцию ряда европейских стран на телефонный разговор премьера Норвегии и президента Финляндии с Владимиром Путиным.

    Песков заявил, что за последние несколько дней ни один из лидеров европейских государств, кроме Стубба и Стере, не запрашивал телефонные разговоры с Путиным.

    На прошлой неделе Россия считала телефонный разговор Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере очень важным.

    Разговор Путина со Стуббом и Стере спровоцировал острую дискуссию в западной прессе.

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    28 октября 2026, 20:24 • Новости дня
    Путин: Строительство АЭС «Эль-Дабаа» в Египте идет по графику

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Работа по строительству атомной электростанции «Эль-Дабаа» в Египте идет в соответствии с графиком, заявил президент Владимир Путин в ходе переговоров с лидером Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси на полях саммита Россия-Африка.

    «По графику идет реализация флагманского проекта по сооружению в Египте атомной электростанции «Аль-Дабаа», и 9 июля состоялась торжественная церемония по случаю установки корпуса реактора энергоблока номер два», – цитирует Путина РИА «Новости».

    В свою очередь ас-Сиси заявил о намерении Египта выполнить проект в установленные сроки. По его словам, Каир прилагает все усилия для выполнения обязательств по платежам и рассчитывает на поддержку России для реализации проекта в срок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин начал переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси на полях саммита Россия – Африка. Он поблагодарил президента Египта за визит на мероприятие.

    Ранее лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выразил признательность Путину за российское участие в возведении АЭС «Эд-Дабаа».

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    28 октября 2026, 23:35 • Новости дня
    Ушаков: Переговоры по Украине пройдут после 4 ноября

    Ушаков: Дата переговоров по Украине зависит от обстановки на фронте

    Ушаков: Переговоры по Украине пройдут после 4 ноября
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Трехсторонние переговоры по Украине пройдут после 4 ноября, а точная дата встречи зависит от ситуации, в том числе от обстановки на фронте, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Это ясно, что будет после 4 ноября», – сказал Ушаков, отвечая на вопрос о дате проведения переговоров.

    Помощник президента уточнил, что Москва пока не передавала никаких сигналов о сроках возобновления трехстороннего диалога России, США и Украины и рассматривает этот вопрос, передает РИА «Новости».

    По словам Ушакова, даты нового раунда переговоров будут зависеть от обстановки, в том числе на поле боя. Он напомнил, что предыдущий раунд, который считался согласованным, был сорван украинской стороной.

    Состав российской делегации, которая отправится на переговоры, будет определен в ближайшее время, ее «костяк» уже есть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Киев в попытке сорвать усилия Москвы и Вашингтона по возобновлению консультаций по украинскому урегулированию.

    В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии ограничений на боевые действия в связи с решением о возобновлении трехсторонних переговоров.

    В воскресенье спикер палаты представителей США Майк Джонсон сообщил о планах Вашингтона провести трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

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    29 октября 2026, 06:30 • Новости дня
    Лихачев: Росатом обсуждает с США расширение атомного сотрудничества

    Глава Росатома Лихачев: Сотрудничество в атомной атмосфере с США не прерывалось

    Лихачев: Росатом обсуждает с США расширение атомного сотрудничества
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сотрудничество в атомной атмосфере с США не прерывалось, Москва и Вашингтон продолжают обсуждать дополнительное развитие сотрудничества, сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

    «Как ни странно, сотрудничество в атомной атмосфере с США не прерывалось, несмотря на все сложности. Более того, я бы так сказал, сегодня продолжается с американской стороной обсуждение неких тем развития, дополнительного развития», – сказал Лихачев.

    По его словам, гарантий реализации обсуждаемых тем пока нет, однако переговоры с американской стороной продолжаются, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лихачев также сообщил о готовности Росатома поставлять зарубежным партнерам ядерное РЕМИКС-топливо, удешевляющее топливный цикл.

    В прошлом месяце глава государства пообещал ответить на попытки давления на отечественную атомную отрасль.

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    28 октября 2026, 22:54 • Новости дня
    Транспортный коллапс в Киеве усилился

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве усилился транспортный коллапс из-за удара по Южному мосту, сообщили украинские СМИ.

    На дорогах образовались огромные пробки, из-за которых по городу почти невозможно проехать. На остановках скапливаются большие толпы, которые «берут штурмом» автобусы, общественный транспорт ходит переполненным, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве начался транспортный коллапс и общественный транспорт стал переполненным после закрытия Южного моста, о чем сообщили украинские СМИ, к

    Министерство обороны России заявило о массированном ударе по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, киевскому Южному мосту и морскому судну с военными грузами.

    Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о повреждении инфраструктуры метрополитена и Южного моста в Киеве в результате удара.

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    28 октября 2026, 23:44 • Новости дня
    Кремль не стал рассматривать Стере и Стубба как переговорщиков от Европы

    Ушаков: Речи о роли Стере и Стубба как переговорщиков от Европы пока не идет

    Tекст: Антон Антонов

    Помощник президента России Юрий Ушаков ответил на вопрос, может ли Москва рассматривать кандидатуры премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере и президента Финляндии Александра Стубба как переговорщиков от Европы.

    «Пока об этом речь совершенно не идет и никто ничего не рассматривает, поскольку сейчас есть договоренность о возобновлении только трехсторонних консультаций, причем по линии представителей России, Украины и США», – приводит слова Ушакова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры президента России Владимира Путина с лидерами Финляндии и Норвегии вызвали раскол среди руководителей европейских стран.

    Разговор Путина со Стуббом и Стере спровоцировал острую дискуссию в западной прессе.

    Ушаков сообщил о договоренности сторон провести новые переговоры при необходимости.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал истеричной реакцию ряда европейских стран на телефонный разговор премьера Норвегии и президента Финляндии с Владимиром Путиным.

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    29 октября 2026, 04:28 • Новости дня
    С начала суток ПВО сбила 74 беспилотника на подлете к Москве
    С начала суток ПВО сбила 74 беспилотника на подлете к Москве
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В четверг на подлете к Москве средства противовоздушной обороны сбили 74 беспилотника, следует из сообщений мэра столицы Сергея Собянина.

    «Сбиты десять беспилотников, летевших на Москву», – сообщил Собянин в «Максе».

    Позднее он опубликовал еще ряд сообщений, в которых говорилось об уничтожении 15, 24, 15 и десяти БПЛА соответственно.

    На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду средства противовоздушной обороны уничтожили 47 летевших на Москву беспилотников.

    Следовавшие из Стамбула в Москву два пассажирских самолета развернулись в воздушном пространстве Польши и Литвы и направились обратно в Турцию из-за ограничений в аэропорту Внуково.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    Китай наказал мировую звезду за неуважение

    Звезда мирового спорта Киллиан Мбаппе и весь высший дивизион испанского футбола извинились перед китайским народом после образцово-показательной порки со стороны Пекина. Достигнув экономического могущества, КНР хочет кое-что объяснить западному миру. И кое за что отомстить. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Инженер всегда разберется, что делать на войне

      Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    • Хуситы ударили планету по больному месту

      Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

    • Переговорщики от Европы дозвонились до Кремля

      Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Брюссель выбрал их в качестве гонцов. Чего добиваются европейцы?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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