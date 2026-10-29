Путин: Гуманитарная операция в Алешках проходит при поддержке Мелании Трамп

Tекст: Елизавета Шишкова

«Ситуация складывалась давно», – констатировал Путин, напомнив о действиях противоположной стороны, «минируя подходы к этому населенному пункту и создавая практически гуманитарную катастрофу», передает ТАСС.

При этом российский лидер отметил, что намеченная в эти дни гуманитарная операция для помощи гражданскому населению в Алешках организована «при поддержке первой леди Соединенных Штатов» Мелании Трамп.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал жителям Алешек гуманитарную помощь в ближайшие дни.

В среду уполномоченный по правам человека Яна Лантратова сообщила о разминировании маршрутов для доставки помощи.

Во вторник Мелания Трамп объявила о расширении режима прекращения огня в Алешках.