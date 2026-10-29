Что предлагает Украина тем гражданам Украины, которые из нее сбежали? «Просто жить и строить свою страну», как заявляет Зеленский, даже у тех, кто точно не подлежит мобилизации, не получится.2 комментария
Путин: Гуманитарная операция в Алешках проходит при поддержке Мелании Трамп
Украинские войска заминировали подступы к Алешкам в Херсонской области, доведя город до гуманитарной катастрофы, заявил президент России Владимир Путин на саммите Россия – Африка.
«Ситуация складывалась давно», – констатировал Путин, напомнив о действиях противоположной стороны, «минируя подходы к этому населенному пункту и создавая практически гуманитарную катастрофу», передает ТАСС.
При этом российский лидер отметил, что намеченная в эти дни гуманитарная операция для помощи гражданскому населению в Алешках организована «при поддержке первой леди Соединенных Штатов» Мелании Трамп.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал жителям Алешек гуманитарную помощь в ближайшие дни.
В среду уполномоченный по правам человека Яна Лантратова сообщила о разминировании маршрутов для доставки помощи.
Во вторник Мелания Трамп объявила о расширении режима прекращения огня в Алешках.