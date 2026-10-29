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В ОКБ Сухого заявили о решении противоречивых задач при проектировании Су-57
Директор ОКБ Сухого Стрелец: При создании Су-57 решались противоречивые задачи
При разработке истребителя пятого поколения Су-57 конструкторам пришлось учитывать противоречивые требования по заметности, аэродинамике и прочности, заявил директор ОКБ Сухого Михаил Стрелец.
При проектировании самолета специалисты искали оптимальные конструкторские решения, передает ТАСС.
«Для достижения высоких характеристик Су-57 приходилось решать ряд сложных конструкторских и организационных задач», – сказал Стрелец.
По словам директора ОКБ Сухого, главными особенностями Су-57 стали многофункциональность и скрытность, обеспечивающие тактическое преимущество. Низкий уровень заметности в сочетании с высокими летно-техническими характеристиками позволил самолету скрытно работать по воздушным и наземным целям противника.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае шеф-пилот ОКБ Сухого Сергей Богдан заявил о высоком спросе на двухместный истребитель пятого поколения Су-57Д среди иностранных заказчиков.
Шеф-пилот сообщил о возможности назначения опытным командиром второго пилота самолета для руководства авиагруппой в воздухе.
В апреле Богдан рассказал об успешной роли истребителя Су-47 «Беркут» в качестве летающей лаборатории для отработки технологий будущих самолетов.