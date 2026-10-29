В ОКБ Сухого заявили о решении противоречивых задач при проектировании Су-57

Директор ОКБ Сухого Стрелец: При создании Су-57 решались противоречивые задачи

Tекст: Алексей Дегтярёв

При проектировании самолета специалисты искали оптимальные конструкторские решения, передает ТАСС.

«Для достижения высоких характеристик Су-57 приходилось решать ряд сложных конструкторских и организационных задач», – сказал Стрелец.

По словам директора ОКБ Сухого, главными особенностями Су-57 стали многофункциональность и скрытность, обеспечивающие тактическое преимущество. Низкий уровень заметности в сочетании с высокими летно-техническими характеристиками позволил самолету скрытно работать по воздушным и наземным целям противника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае шеф-пилот ОКБ Сухого Сергей Богдан заявил о высоком спросе на двухместный истребитель пятого поколения Су-57Д среди иностранных заказчиков.

Шеф-пилот сообщил о возможности назначения опытным командиром второго пилота самолета для руководства авиагруппой в воздухе.

В апреле Богдан рассказал об успешной роли истребителя Су-47 «Беркут» в качестве летающей лаборатории для отработки технологий будущих самолетов.