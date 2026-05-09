Ветеран СВО: Во время парада Победы захотелось вернуться в строй

Ветеран СВО Клевцов: Во время парада Победы захотелось вернуться в строй

Tекст: Олег Исайченко

«Глава государства произнес по-настоящему хорошую речь перед началом парада. Она была вдохновляющей, ободряющей. На это обратили внимание все ветераны. Лично для меня крайне важными показались слова президента о том, что победа всегда была, есть и будет за нами», – поделился Владимир Клевцов, ветеран СВО, присутствовавший на мероприятии.

По его словам, особое внимание обратили на себя пешие колонны северокорейских военных. «Также достойно показали себя расчеты участников спецоперации», – добавил он. «В какой-то момент я даже почувствовал желание снова вернуться в строй, несмотря на все свои ранения», – признался собеседник и добавил, что наблюдать за парадом вживую – это непередаваемые эмоции.

«Музыка, которую играл оркестр, общая атмосфера торжественности – все это создает ощущение сопричастности событию, а также гордости за всю страну и вооруженные силы», – рассуждает он.

«Когда же была объявлена минута молчания, создалось четкое понимание – Верховный главнокомандующий находится со всеми нами в одном строю и поддерживает каждого бойца», – отметил гость парада.

Отдельно Клевцов обратил внимание на то, что парад состоялся вопреки угрозам, звучавшим со стороны Киева в преддверии торжественных мероприятий. «Я сам из приграничной Брянской области, поэтому такими выпадами ни меня, ни жителей нашего региона не напугать. Мы понимаем, что вне зависимости ни от чего Россия выполнит все поставленные задачи, добьется целей. А слова Зеленского так и останутся пустыми словами», – заключил он.

Ранее в Москве на Красной площади прошел парад Победы. В этом году празднование прошло в усеченном формате из-за текущей оперативной обстановки. В прохождении не были задействованы воспитанники суворовских и нахимовских училищ, кадеты, а также колонны тяжелой военной техники.

С речью выступил президент России Владимир Путин. Он отметил, что сегодня россияне отмечают праздник «с чувствами гордости и любви к своей стране». «Мы свято чтим заветы и наследие солдат Победы. Забота об Отчизне объединяет всю нашу страну, весь народ России, а сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны, ее подлинной истории, истинных героях для нас – дело чести», – цитирует главу государства сайт Кремля.

«Мы всегда будем помнить подвиг советского народа – то, что именно он внес решающий вклад в разгром нацизма, спас свою страну, спас мир, положил конец тотальному, беспощадному злу, вернул суверенитет тем государствам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией, превратились в покорных соучастников ее преступлений», – добавил лидер.

Путин напомнил, что «великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции». Большую роль в будущей победе президент отвел тылу: «Как бы ни менялись техника и способы ведения боя, неизменным остается главное: судьбу страны вершат люди: бойцы и заводчане, работники сельских предприятий, оружейники и военкоры, врачи и учителя, деятели культуры и священнослужители, волонтеры, предприниматели, благотворители – все граждане России!».

В заключение своей речи Путин подчеркнул: «Твердо уверен, что наше дело – правое! Мы вместе! Победа всегда была и всегда будет за нами!».

После обращения главы государства состоялось шествие пеших колонн. Среди них прошли корейские военные, их участие стало значимой частью мероприятия.

Также военнослужащие войск беспилотных систем впервые приняли участие в параде в честь Дня Победы на Красной площади в Москве.

Завершился парад пролетом авиации. На этот раз воздушную часть парада украсила фигура «Кубинский бриллиант» в исполнении групп «Русские витязи» и «Стрижи» на истребителях Су-30 и МиГ-29. В финале шесть штурмовиков Су-25 окрасили небо над столицей в цвета государственного флага.