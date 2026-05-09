Король Малайзии султан Ибрагим пригласил Путина посетить страну в 2027 году
Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим в ходе встречи в Москве предложил президенту России Владимиру Путину совершить поездку для празднования 60-летия дипломатических отношений.
«Я хотел бы отметить вашу доброту и пригласить вас в Малайзию с государственным визитом в следующем году для того, чтобы отметить эту дату», – заявил монарх в начале встречи, передает РИА «Новости».
Он также выразил искреннюю признательность Путину и правительству за оказанное гостеприимство. Иностранная делегация прибыла в столицу для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Предыдущая встреча лидеров двух государств состоялась в конце января. Тогда малайзийский правитель посещал Петербург с частным визитом.
Напомним, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим отправился в Москву по приглашению президента России. Специальный борт с монархом прибыл в российскую столицу накануне празднования Дня Победы.