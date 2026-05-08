Работа аэропортов Юга России временно остановлена из-за атаки БПЛА

Минтранс: Работу 13 аэропортов юга России приостановили из-за атаки БПЛА

Tекст: Вера Басилая

Работа регионального центра в Ростове-на-Дону, который управляет воздушным движением на юге России, была временно скорректирована из-за попадания украинских беспилотников в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России», сообщил в Max Минтранс.

В Минтрансе сообщили, что персонал учреждения находится в безопасности, и сейчас идет анализ состояния оборудования. В министерстве подчеркнули: «Корректируются технологии управления воздушным движением на Юге России».

В связи с происшествием Минтранс России и Росавиация совместно с авиакомпаниями и аэропортами оперативно корректируют расписание. Временно приостановлена работа сразу 13 аэропортов региона, в том числе в Астрахани, Владикавказе, Волгограде, Геленджике, Грозном, Краснодаре, Махачкале, Магасе, Минеральных Водах, Нальчике, Сочи, Ставрополе и Элисте.

Ранее сообщалось. что в небе над Ростовской областью средства ПВО уничтожили ракеты и беспилотные летательные аппараты ВСУ.



