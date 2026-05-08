Судан стянул войска к границе Эфиопии из-за атаки дронов

Bloomberg: Судан перебросил войска к границе Эфиопии после атаки беспилотников

Tекст: Мария Иванова

Вооруженные силы африканской страны наращивают группировку войск и размещают зенитные комплексы вблизи эфиопской границы, передает Bloomberg.

Обострение ситуации произошло после того, как суданские власти заподозрили Аддис-Абебу и Объединенные Арабские Эмираты в организации налета беспилотников на международный аэропорт Хартума четвертого мая.

«В этом районе наблюдается новая активность», – заявил генерал-майор суданской армии Зафир Омер. На прошлой неделе начальник штаба посетил регион и поручил направить туда новые подразделения для обеспечения безопасности.

Отношения между государствами резко ухудшились с начала гражданской войны в апреле 2023 года. Хартум считает, что соседняя страна поддерживает Силы быстрого реагирования. Дополнительную напряженность создают территориальный спор из-за плодородного региона аль-Фашга и строительство эфиопской гидроэлектростанции на притоке Нила.

Представители Эфиопии и ОАЭ категорически отвергли выдвинутые обвинения. Эфиопский МИД назвал заявления беспочвенными, а официальные лица Эмиратов охарактеризовали их как целенаправленную пропаганду, призванную затянуть конфликт и уклониться от мирного процесса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Государственный департамент США призвал американских граждан найти укрытие после ударов по международному аэропорту Хартума.

Власти Эфиопии неформально поддерживают Силы быстрого реагирования на фоне гражданской войны в Судане.

В прошлом году беспилотники уже атаковали аэропорт в суданской столице.