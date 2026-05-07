Посол РФ сообщил о готовности поставок нефти и СПГ в Бангладеш

Посол Хозин сообщил о готовности России начать поставки нефти и СПГ в Бангладеш

Tекст: Тимур Шайдуллин

Российские власти готовы рассмотреть возможности организации поставок нефти и сжиженного природного газа в Бангладеш после получения соответствующего официального обращения. Посол России в Бангладеш Александр Хозин заявил ТАСС: «Наша страна готова рассмотреть возможности организации поставок нефти и СПГ в случае официального обращения Дакки».

Он отметил, что вопрос поставок российских энергоносителей обсуждался с представителями южноазиатской республики на встречах с официальными лицами.

В середине апреля премьер-министр Бангладеш Тарик Рахман обратился к иностранным государствам с просьбой выделить два млрд долларов для покрытия неотложных энергетических расходов страны и обеспечения экономической стабильности. Это произошло на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке и продолжающегося глобального энергетического кризиса. Премьер-министр предупредил, что последствия нынешнего кризиса могут превзойти последствия нефтяного шока 1970-х годов, который привел к долгому экономическому застою в Бангладеш в 1980-х.

В начале апреля власти Бангладеш приняли решение о сокращении рабочего времени в офисах, торговых центрах и на рынках для экономии топлива и электроэнергии. Дополнительно были введены меры по сокращению расхода энергоресурсов по всей стране.

Как писала газета ВЗГЛЯД, перебои с топливом из-за блокировки Ормузского пролива заставили миллионы жителей Южной и Юго-Восточной Азии выживать без охлаждения при длительных отключениях электричества. При этом в сельских районах Бангладеш ежедневные внезапные отключения света длятся более десяти часов.

Накануне первый танкер с нефтью из Саудовской Аравии прибыл в Бангладеш спустя два с половиной месяца после начала кризиса на Ближнем Востоке. Ранее Росатом начал запуск первого энергоблока АЭС в Бангладеш.