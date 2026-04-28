Росатом начал запуск первого энергоблока АЭС в Бангладеш
Росатом начал загрузку топлива на первом энергоблоке бангладешской АЭС «Руппур»
Российские специалисты начали загрузку свежего ядерного топлива на первом энергоблоке строящейся атомной станции в Южной Азии.
Госкорпорация выполнила пусковые работы на первом энергоблоке атомной станции «Руппур», передает «Интерфакс». «28 апреля 2026 г. на энергоблоке №1 АЭС 'Руппур' началась загрузка свежего ядерного топлива. Этот этап стал первым в рамках ключевого пускового этапа блока», – говорится в сообщении компании.
В активную зону реактора поместят 163 тепловыделяющие сборки, после чего установку выведут на минимально контролируемый уровень мощности. Далее планируется энергетический пуск станции, и выработанное электричество начнет поступать в энергосистему Бангладеш. Станция строится по межправительственному соглашению 2011 года и будет включать два энергоблока общей мощностью 2400 МВт.
Глава госкорпорации Алексей Лихачев сообщил, что пусковые работы на втором энергоблоке намечены на следующий год. До конца текущего года первый энергоблок планируется сдать в опытно-промышленную эксплуатацию. Лихачев также добавил, что руководство Бангладеш интересуется малыми и плавучими атомными электростанциями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские специалисты завершили сборку реактора на первом энергоблоке АЭС «Руппур» осенью 2024 года.
Позже Россия и Бангладеш согласовали механизмы возврата предоставленного на возведение станции государственного кредита.