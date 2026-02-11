Россия и Бангладеш согласовали механизмы возврата предоставленного Дакке кредита

Tекст: Дарья Григоренко

Хозин отметил, что между министерствами финансов двух стран ведется активный диалог по механизму возврата средств: «Определенные схемы погашения задолженности уже выработаны. Рассчитываем на то, что они будут эффективно реализовываться», – заявил дипломат, передает ТАСС.

По итогам 2025 года Бангладеш стала крупнейшим государственным должником России – сумма задолженности достигла 7,8 млрд долларов. Российская сторона рассчитывает тесно сотрудничать с Даккой, чтобы полностью устранить препятствия для двусторонней торговли. Хозин подчеркнул, что хотя вопросы логистики и межбанковских расчетов еще окончательно не решены, диалог с Бангладеш позволяет ожидать скорого урегулирования этих проблем.

В декабре 2022 года, как напомнил посол, под давлением США Бангладеш запретила вход в свои порты 69 судов, связанных с Россией. Одним из них было судно Ursa Major, перевозившее оборудование для АЭС «Руппур», однако подобных инцидентов после этого не фиксировалось. Хозин отметил, что односторонние западные санкции считает контрпродуктивными для их инициаторов.

В переговорах по межбанковским платежам вне системы SWIFT достигнут определенный прогресс. После формирования нового правительства в Бангладеш стороны планируют продолжить консультации на межведомственном уровне, а российское посольство оказывает поддержку в этом процессе.

В стране 12 февраля пройдут парламентские выборы и референдум, завершится работа временного правительства во главе с Мухаммадом Юнусом, который возглавил Бангладеш после отставки предыдущего кабинета в августе 2024 года на фоне массовых протестов.

Напомним, в 2024 году на первом энергоблоке АЭС «Руппур» в Бангладеш была завершена сборка реактора. Это важный этап в строительстве атомной станции, который включает в себя установку внутрикорпусных устройств, загрузку имитаторов тепловыделяющих сборок и установку системы пусконаладочных измерений. Сборка осуществлена специалистами АО «Атомстройэкспорт», АО «Атомтехэнерго» и АО «Концерн Росэнергоатом».

АЭС «Руппур» с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту в 160 км от столицы Бангладеш, города Дакки, в соответствии с генеральным контрактом от 25 декабря 2015 года.