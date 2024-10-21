За этот год в Дубай переехало 7 тыс. миллионеров. Добыча нефти в Дубае с 1991 года по сегодняшний день сократилась в восемь раз. А ВРП эмирата вырос за тот же срок в восемь раз, доля нефти в ВРП стала меньше 1%. Население выросло… в те же восемь раз. Как так вышло?5 комментариев
В Бангладеш российские специалисты завершили сборку реактора на АЭС «Руппур»
На АЭС «Руппур» в Бангладеш с помощью России завершена сборка реактора первого энергоблока
На первом энергоблоке АЭС «Руппур» в Бангладеш завершена сборка реактора. Это важный этап в строительстве атомной станции, который включает в себя установку внутрикорпусных устройств, загрузку имитаторов тепловыделяющих сборок и установку системы пусконаладочных измерений. Сборка осуществлена специалистами АО «Атомстройэкспорт», АО «Атомтехэнерго» и АО «Концерн Росэнергоатом».
«Завершение сборки реактора и подготовка к ключевым испытаниям – это важный шаг в обеспечении эффективной работы будущего энергоблока. Мы несем ответственность за безопасную, бесперебойную и надежную работу сооружаемой атомной станции, поэтому тщательно контролируем каждый этап работ», – отметил вице-президент по проектам в Бангладеш АО «Атомстройэкспорт» Алексей Дерий, его слова приводит Атом Медиа.
Следующим этапом станет проведение гидравлических испытаний, которые проверят работоспособность оборудования реакторной установки.
АЭС «Руппур» с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту в 160 км от столицы Бангладеш, города Дакки, в соответствии с генеральным контрактом от 25 декабря 2015 года. Для первой АЭС Бангладеш выбран российский проект с реакторами ВВЭР-1200, успешно реализованный на двух энергоблоках Нововоронежской АЭС. Это эволюционный проект поколения III+, который полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности.