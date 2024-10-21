В Бангладеш российские специалисты завершили сборку реактора на АЭС «Руппур»

Санду отменила брифинг о результатах выборов и референдума в Молдавии

Майя Санду отменила запланированный брифинг после предварительных итогов голосования в Молдавии

Tекст: Денис Тельманов

Президент Молдавии Майя Санду отменила запланированный брифинг, который должен был пройти на фоне предварительных итогов президентских выборов и референдума о вступлении в Европейский союз, сообщает ТАСС.

Ожидалось, что Санду выступит перед прессой, однако ее выход был трижды перенесен, после чего анонс события удалили совсем.



На прошедших в воскресенье в Молдавии президентских выборах Майя Санду получила 36% голосов, в то время как ее основной соперник, бывший генеральный прокурор Александр Стояногло, набрал 29% голосов. Согласно избирательной системе страны, чтобы быть признанным победителем президентских выборов, кандидат должен набрать более половины голосов избирателей. Если ни один из кандидатов не достигает этой планки, назначается второй тур, который будет проведен 3 ноября и в котором примут участие два лидера по итогам первого тура.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила, что после обработки 77,51% протоколов, 55,13% граждан проголосовали против вступления страны в Евросоюз.

Группа депутатов и общественных деятелей из оппозиционного блока «Победа» направила открытое письмо в международные организации, заявив о нарушениях на выборах и референдуме в Молдавии.

