Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.9 комментариев
Жданова: Активность НАТО у границ России чревата ядерным конфликтом
Жданова: Активность НАТО у границ России может привести к ядерному столкновению
Дальнейшее наращивание военной активности НАТО вблизи российских границ может привести к прямому вооруженному конфликту между ядерными державами, заявила руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Юлия Жданова.
По словам дипломата, страны Североатлантического альянса продолжают проводить учения возле рубежей России, увеличивают свои контингенты в соседних государствах и ведут активную разведку вокруг Калининградской области. Эти действия Жданова охарактеризовала как дестабилизирующие, передает ТАСС.
Она подчеркнула, что подобные эскалационные шаги повышают вероятность преднамеренных инцидентов и общих стратегических рисков. В итоге это чревато «лобовым столкновением и прямым вооруженным конфликтом между ядерными державами», сказала дипломат на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Жданова призвала НАТО отвести вооруженные силы от рубежей России для избежания военных столкновений.
В прошлом месяце она сообщила о начале отработки в Нидерландах развертывания специальных лагерей для российских военнопленных.
В сентябре дипломат заявила о подготовке Североатлантического альянса к прямому столкновению с Россией.