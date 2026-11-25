Жданова: Активность НАТО у границ России может привести к ядерному столкновению

Tекст: Вера Басилая

По словам дипломата, страны Североатлантического альянса продолжают проводить учения возле рубежей России, увеличивают свои контингенты в соседних государствах и ведут активную разведку вокруг Калининградской области. Эти действия Жданова охарактеризовала как дестабилизирующие, передает ТАСС.

Она подчеркнула, что подобные эскалационные шаги повышают вероятность преднамеренных инцидентов и общих стратегических рисков. В итоге это чревато «лобовым столкновением и прямым вооруженным конфликтом между ядерными державами», сказала дипломат на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Жданова призвала НАТО отвести вооруженные силы от рубежей России для избежания военных столкновений.

В прошлом месяце она сообщила о начале отработки в Нидерландах развертывания специальных лагерей для российских военнопленных.

В сентябре дипломат заявила о подготовке Североатлантического альянса к прямому столкновению с Россией.