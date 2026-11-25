Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.8 комментариев
На мине в Ормузском проливе подорвался газовоз
КСИР: В Ормузском проливе подорвался нарушивший маршрут газовоз
В Ормузском проливе подорвалось на мине судно, перевозившее сжиженный природный газ, сообщил иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР).
Газовоз подорвался на мине, когда проходил по запрещенному Ираном маршруту в Ормузском проливе, передает РИА «Новости». «Сегодня вечером судно, перевозившее сжиженный природный газ, выключив свои навигационные системы, рискнуло пройти по запрещенному маршруту Ормузского пролива и подорвалось на мине», – заявили в пресс-службе КСИР.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду ВМС армии Ирана сообщили о подрыве на мине нефтяного танкера в восточной части Ормузского пролива.
В тот же день КСИР заявил о подрыве на морских минах еще двух нефтяных танкеров.
Во вторник КСИР сообщил о четвертом за день подрыве нефтяного танкера в Ормузском проливе.