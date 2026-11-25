КСИР: В Ормузском проливе подорвался нарушивший маршрут газовоз

Tекст: Ольга Иванова

Газовоз подорвался на мине, когда проходил по запрещенному Ираном маршруту в Ормузском проливе, передает РИА «Новости». «Сегодня вечером судно, перевозившее сжиженный природный газ, выключив свои навигационные системы, рискнуло пройти по запрещенному маршруту Ормузского пролива и подорвалось на мине», – заявили в пресс-службе КСИР.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду ВМС армии Ирана сообщили о подрыве на мине нефтяного танкера в восточной части Ормузского пролива.

В тот же день КСИР заявил о подрыве на морских минах еще двух нефтяных танкеров.

Во вторник КСИР сообщил о четвертом за день подрыве нефтяного танкера в Ормузском проливе.