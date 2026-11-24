КСИР: На мине в Ормузском проливе подорвался четвертый за день танкер

Tекст: Ольга Иванова

«Сегодня вечером нефтяной танкер-нарушитель подорвался на мине после того, как совершил попытку пройти через запрещенный для прохода маршрут в Ормузском проливе», – цитирует РИА «Новости» со ссылкой на Fars заявление пресс-службы военно-морских сил КСИР.

После подрыва на судне прогремел взрыв и начался пожар.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Корпус стражей исламской революции сообщил о подрыве трех танкеров на морских минах в Ормузском проливе.

В субботу отдел по связям с общественностью военно-морских сил армии Ирана сообщил о возгорании танкера после подрыва на мине на востоке Ормузского пролива.

На прошлой неделе Военно-морские силы Ирана сообщили о подрыве трех нефтяных танкеров.