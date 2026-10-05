В Алешки я не смогла попасть. Украинцы жгут абсолютно все машины, не разбирая – гражданские они или военные. Но мы с друзьями ездили в соседнюю с Алешками Голую Пристань – город чуть ниже по течению Днепра.0 комментариев
Посол США заявил о возможном внешнем управлении пилотом Flydubai
Fox News: Второй пилот Flydubai мог действовать по указке из-за рубежа
США допускают, что второй пилот авиакомпании Flydubai, напавший на командира во время рейса в Тель-Авив, мог действовать по указанию зарубежной организации, заявил посол Соединенных Штатов в Израиле Майк Хакаби.
«Множество разных стран вовлечены сейчас в проведение расследования. <...> На данный момент мы не можем однозначно сказать, был ли он связан с теми или иными зарубежными силами или же он действовал один. Факт в том, что он действовал, что это был акт терроризма, он пытался убить всех, кто был на борту», – заявил Хакаби в эфире телеканала Fox News, передает ТАСС.
Ранее СМИ сообщали, что второй пилот, предположительно, действовал в одиночку. Расследование находится на ранней стадии.
30 сентября рейс Flydubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, совершил экстренную посадку в аэропорту саудовского города Табук из-за инцидента в сфере безопасности.
Позднее МВД Саудовской Аравии подтвердило, что причиной стало нападение второго пилота на командира воздушного судна. Власти ОАЭ продолжают расследование инцидента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье стало известно, что второй пилот Flydubai планировал таран аэропорта Бен-Гурион.
В субботу Генпрокуратура ОАЭ назвала терактом инцидент на рейсе Flydubai.
В четверг пилота госпитализировали в Табуке в стабильном состоянии.