Амурский суд отменил освобождение от штрафа шантажировавшему девушку москвичу

Tекст: Алексей Дегтярёв

Благовещенский горсуд ранее установил, что в 2025 году москвич вступил в переписку с несовершеннолетней жительницей города, сообщила пресс-служба в Max.

Представившись полицейским, он убедил девушку, что некто создал из ее фотографий компрометирующие материалы, и посоветовал обратиться к этому пользователю для их удаления, выполняя все его требования.

Не подозревая, что общается с одним и тем же человеком, девушка отправила «пользователю» новые откровенные фото и видео. Молодой человек разместил эти материалы в свободном доступе на своей странице в соцсети и переслал знакомой, что привело к их дальнейшему распространению.

Суд первой инстанции приговорил его к пяти годам колонии строгого режима со штрафом 50 тыс. рублей, признав виновным в создании и распространении порнографии с участием несовершеннолетних, а также в нарушении неприкосновенности частной жизни. При этом суд освободил его от штрафа, зачтя срок содержания под стражей.

Прокуратура обжаловала это решение, указав на двойной учет срока содержания под стражей. Защита, в свою очередь, просила оправдания, утверждая, что осужденный не знал о возрасте потерпевшей. Однако Амурский областной суд установил, что в профиле девушки была указана дата рождения, и согласился с доводами обвинения. Итоговое наказание составило пять лет колонии строгого режима и 50 тыс. рублей штрафа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце суд приговорил к 29 годам лишения свободы мужчину за преступления против половой неприкосновенности детей в социальных сетях.

В сентябре жительницу Ставропольского края осудили на четыре года колонии за демонстрацию порнографического видео несовершеннолетнему.

В августе жительницу Пермского края признали виновной в изготовлении и обороте порнографических материалов с участием несовершеннолетних.