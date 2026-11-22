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Группировка «Север» взяла под контроль харьковский Сосновый Бор
Штурмовые подразделения группировки российских войск «Север» в ходе боев взяли под контроль село Сосновый Бор Волчанского района в Харьковской области.
Штурмовые подразделения 82-го мотострелкового полка группировки «Север» в результате продолжительных и ожесточенных боев выбили бойцов Вооруженных сил Украины и взяли под контроль село Сосновый Бор в Харьковской области, Telegram-канал «Северный ветер».
Освобождение этого населенного пункта позволит контролировать лесной массив южнее Соснового Бора. На этой территории украинские силы накапливали личный состав для попыток просочиться в тыл российских войск.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Минобороны сообщило о завершении ликвидации окруженного противника в северо-восточной части Харьковской области.
Оборонное ведомство заявило о расширении внешней зоны контроля подразделениями группировки «Север».
Начальник пресс-центра группировки войск Василий Межевых рассказал об активных боях за четыре населенных пункта в регионе.