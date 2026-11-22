Politico: Экс-вице-канцлер ФРГ Хабек заявил о бессилии Европы в Арктике

Tекст: Игорь Иножарский

«Горький вывод заключается в том, что Европа попросту не представлена в Арктике», – заявил Хабек в интервью подкасту издания Politico.

Экс-вице-канцлер, в настоящее время занимающий пост профессора Копенгагенской школы бизнеса и написавший книгу «Арктический расплав», подчеркнул, что Евросоюзу необходимо проснуться, прежде чем другие державы начнут диктовать новые правила.

Хабек также отметил, что интерес Дональда Трампа к Гренландии не является странным эпизодом, а Китай в это время успешно формирует в регионе стратегические зависимости. По его словам, таяние льдов открывает новый геополитический фронт и демонстрирует реальные слабости европейской внешней политики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг политолог Алексей Мартынов заявил об отсутствии у Евросоюза статуса самостоятельного полюса в многополярном мире. В феврале военный эксперт Алексей Анпилогов назвал обещание Германии передать Киеву пять ракет-перехватчиков демонстрацией немощи. В прошлом году советник президента России Антон Кобяков сообщил о захвате власти в Евросоюзе фанатиками.