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Politico назвала препятствия на пути к «перезагрузке» отношений Британии и ЕС
Politico: Британия и Евросоюз до сих пор не понимают друг друга
Британия и страны Европейского союза продолжают испытывать взаимное непонимание по ряду политических вопросов, несмотря на попытки британского премьера Энди Бернема «перезагрузить» отношения, пишет газета Politico.
Издание отмечает, что в Брюсселе «почти не думают» о Великобритании, а дипломаты ЕС тратят на нее «менее 1% своего рабочего времени». Кроме того, европейские переговорщики недооценивают нехватку денег в британском бюджете. Это привело к срыву переговоров о присоединении Лондона к европейскому фонду перевооружения и усложнило обсуждение вопроса о снижении платы за обучение для студентов из стран ЕС, сообщает Politico.
Газета также указывает, что британцы ошибочно видят в Еврокомиссии главного антагониста, забывая о влиянии стран-членов ЕС, которые обладают правом утверждать финальные соглашения. В свою очередь, Брюссель не понимает, почему для Лондона вопрос студенческой мобильности отходит на второй план по сравнению с опасениями избирателей-евроскептиков относительно миграции.
При этом обе стороны остаются «травмированными» процессом Brexit. По словам источника издания, для восстановления доверия потребуется время и усилия как со стороны Брюсселя, так и со стороны британских избирателей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Великобритании Энди Бернем назвал ошибкой выход страны из Евросоюза и заявил о намерении заключить с объединением новое соглашение. В 2025 году Еврокомиссия не смогла достичь соглашения с Британией по вступлению в оборонный фонд ЕС из-за разногласий по размеру взноса. В том же году Великобритания обсуждала создание совместного с Евросоюзом альянса для координации тарифов на сталь и сдерживания Китая.