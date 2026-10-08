Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.0 комментариев
Евросоюз продлил санкции против 80 российских лиц
Совет ЕС: Евросоюз продлил санкции против 80 физических и 20 юридических лиц
Совет Евросоюза принял решение продлить еще на год действие антироссийских санкций в отношении 80 физических и 20 юридических лиц.
Евросоюз продлил на год санкции против 80 физических и 20 юридических лиц, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Совета ЕС.
Отмечается, что ограничительные меры продлены до 9 октября 2027 года.
Санкции были наложены в рамках отдельного режима за якобы дестабилизирующие действия России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Лондон расширил антироссийский санкционный список на 26 позиций.
В тот же день Эстония попросила ЕС исключить российскую компанию из 22-го пакета санкций.
В среду послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет санкций против России.