Евросоюз продлил санкции против 80 российских лиц

Совет ЕС: Евросоюз продлил санкции против 80 физических и 20 юридических лиц

Tекст: Дмитрий Зубарев

Евросоюз продлил на год санкции против 80 физических и 20 юридических лиц, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Совета ЕС.

Отмечается, что ограничительные меры продлены до 9 октября 2027 года.

Санкции были наложены в рамках отдельного режима за якобы дестабилизирующие действия России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Лондон расширил антироссийский санкционный список на 26 позиций.

В тот же день Эстония попросила ЕС исключить российскую компанию из 22-го пакета санкций.

В среду послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет санкций против России.