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    Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Переживет ли Украина экономический кризис

    Кризис, охвативший Украину – не временный, а системный. Металлургии в стране уже почти не существует. Экспорт сельхозпродукции рухнул. Есть три варианта дальнейшего развития событий, и все три не обещают лично Зеленскому ничего хорошего.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Мир на Украине зависит от денег

    Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.

    11 комментариев
    8 октября 2026, 14:34 • Новости дня

    Евросоюз продлил санкции против 80 российских лиц

    Совет ЕС: Евросоюз продлил санкции против 80 физических и 20 юридических лиц

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Совет Евросоюза принял решение продлить еще на год действие антироссийских санкций в отношении 80 физических и 20 юридических лиц.

    Евросоюз продлил на год санкции против 80 физических и 20 юридических лиц, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Совета ЕС.

    Отмечается, что ограничительные меры продлены до 9 октября 2027 года.

    Санкции были наложены в рамках отдельного режима за якобы дестабилизирующие действия России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Лондон расширил антироссийский санкционный список на 26 позиций.

    В тот же день Эстония попросила ЕС исключить российскую компанию из 22-го пакета санкций.

    В среду послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет санкций против России.

    7 октября 2026, 18:18 • Новости дня
    Жительница Латвии получила шесть лет тюрьмы за перевод 43 евро в Россию
    Жительница Латвии получила шесть лет тюрьмы за перевод 43 евро в Россию
    @ Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Латвийский суд приговорил швею Полину Камлеву к шести годам тюремного заключения по обвинению в финансировании вооруженного конфликта из-за перевода 43 евро гражданину России.

    Латвийский депутат Андрей Пагор рассказал о завершении судебного процесса над гражданкой Латвии Полиной Камлевой, которую обвинили в финансировании военного конфликта.

    «Приговор Полине Камлевой – шесть лет и три года пробации», – цитирует парламентария РИА «Новости».

    Журналистка Алла Березовская уточнила, что женщина, работающая швеей в депрессивном регионе Латгалия, попросила знакомую из Белоруссии отправить 43 евро россиянину, с которым познакомилась по переписке в 2024 году. Главной уликой стало то, что на фотографии профиля собеседника в мессенджере якобы была надета военная форма.

    Переписку осужденной обнаружили на границе во время ее возвращения домой из России. В декабре 2025 года Камлеву арестовали. На суде женщина пояснила, что общалась с частным лицом и сама не отправляла средства, а во время задержания сотрудники латвийских спецслужб оказывали на нее психологическое давление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Латвии волонтера с гражданством России и ФРГ приговорили к семи годам тюрьмы.

    В прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о пожирающей Латвию бацилле русофобии.

    Летом беженка из прибалтийской республики назвала главные преимущества жизни в России.

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    7 октября 2026, 20:04 • Новости дня
    Венгрия сняла вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

    Rapporteur: Венгрия сняла вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

    Венгрия сняла вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС
    @ Christian Spicker/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Венгрия сняла вето, блокировавшее начало переговоров о присоединении Украины и Молдавии к Европейскому союзу, пишет издание Rapporteur.

    Венгрия сняла вето на переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. Послы стран ЕС в Брюсселе расчистили путь для открытия дискуссии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Rapporteur.

    На этой неделе власти Венгрии заявляли, что снимут возражения при условии одобрения Верховной радой соглашения о защите прав венгерского меньшинства. Голосование в украинском парламенте намечено на понедельник, а во вторник в Люксембурге министры ЕС соберутся для обсуждения межправительственной конференции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Европейская комиссия предложила ограничить доступ Украины к европейскому рынку в случае вступления.

    В понедельник Венгрия допустила снятие вето на технический этап вступления Украины в ЕС.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о желании ускорить процесс присоединения Украины к Евросоюзу.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    7 октября 2026, 23:02 • Новости дня
    МИД Украины отверг альтернативы полноправному членству страны в ЕС
    МИД Украины отверг альтернативы полноправному членству страны в ЕС
    @ Sergey Petrov/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что Киев не согласится на альтернативные форматы вступления в Европейский союз.

    Киев не примет альтернативы полноправному членству в Евросоюзе, передает РИА «Новости».

    «Никаких заменителей полноправному членству. Пожалуйста, не надо добавлять прилагательные к слову «членство», предлагать какие-то гибридные варианты, какое-то получленство в Европейском союзе», – сказал Тихий в ходе брифинга.

    Дипломат добавил, что украинской стороне критически важно проходить процесс европейской интеграции вместе с Молдавией, поскольку оба государства подали заявки одновременно.

    В понедельник испанская газета El Pais сообщила о разработке Еврокомиссией новой стратегии расширения, позволяющей быстрее принимать новых членов, включая Украину, но с ограничением их прав.

    Во вторник украинский министр аграрной политики Тарас Высоцкий подчеркнул, что Киев не согласится на вступление в объединение, если будут введены постоянные лимиты на продажу продовольствия.

    В понедельник Еврокомиссия запланировала ограничить доступ Украины к аграрным рынкам ЕС.

    На прошлой неделе в ЕК исключили вступление страны в объединение в 2027 году.

    Летом представители ЕС отказались обсуждать вопрос украинского членства на саммите G7.

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    7 октября 2026, 16:47 • Новости дня
    Кобахидзе пожелал Грузии избежать «лидерства» Украины и Молдавии

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузия выполнила почти на 90% свои обязательства перед ЕС по Соглашениям об ассоциации и свободной торговле, заключенным в 2014 году, заявил в среду журналистам премьер-министр Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Если в чем-то нас опережают (кандидаты в ЕС) Молдавия и Украина, то только в негативных показателях, – сказал он. – Упаси нас Бог опередить их в этом».

    «Наш путь – это мир, экономическое развитие, так мы и продолжим», – сказал Кобахидзе, комментируя заявления еврокомиссара Марты Кос о критическом отставании Тбилиси от Кишинева и Киева на пути евроинтеграции.

    Грузинский премьер призвал Брюссель проявить к его стране «здоровое отношение» для «беспрепятственного продолжения Грузией евроинтеграции».

    «Мы добросовестно выполняем свои обязательства, опережая на тысячи шагов Украину, Молдавию и другие государства-кандидаты в Евросоюз, – сказал председатель грузинского кабмина. – Наши обязательства по соглашениям об ассоциации и свободной торговле выполнены почти на 90%, а еще два-три года назад этот показатель равнялся 60-65 процентам».

    Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос накануне заявила, что Грузия сохраняет статус кандидата на присоединение к европейскому содружеству исключительно формально.

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    7 октября 2026, 23:23 • Новости дня
    Китай отклонил просьбу ЕС об ограничении экспорта гибридных авто

    Tекст: Катерина Туманова

    Китай отклонил просьбу ЕС о добровольном ограничении экспорта гибридных автомобилей, сообщает Financial Times.

    «Китай отклонил просьбу Европейского союза о добровольном ограничении экспорта гибридных автомобилей, поскольку обе стороны вступают в заключительный этап переговоров, направленных на предотвращение торгового конфликта», – пишет Financial Times (FT).

    Теперь Европейская комиссия надеется убедить Пекин принять одностороннюю меру ЕС по ограничению импорта гибридных товаров, сообщили два дипломата, знакомых с планом ЕС.

    Ранее Bloomberg выяснило, что ЕС запланировал ограничить ввоз гибридных автомобилей из Китая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция и Германия предложили Евросоюзу создать инструмент для торговых войн. В сентябре глава Еврокомиссии заявила о критическом торговом дефиците с Китаем.

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    7 октября 2026, 17:13 • Новости дня
    Фицо предрек Европе сложную зиму из-за дефицита нефти

    Премьер Словакии Фицо: Европу ждет сложная зима из-за проблем с нефтью

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил о серьезных проблемах с нефтью и горюче-смазочными материалами в Европе, предрекая региону трудную осень и зиму.

    Европейские страны столкнулись с дефицитом энергоресурсов, предстоящие осень и зима станут для региона крайне сложным периодом, передает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию словацкого телеканала ТА3.

    «Тот, кто видел фильм «Аполлон-13», знает знаменитое выражение: «Хьюстон, у нас проблемы». У Европы серьезные проблемы с нефтью и горюче-смазочными материалами. Вчерашний саммит в видеоформате, на котором я был, дал понять, что осень и зима будут очень-очень сложными», – заявил Фицо.

    На ситуацию негативно влияет конфликт США и Ирана, а также постепенное снижение мощностей нефтеперерабатывающих заводов в некоторых странах. Политик подчеркнул, что эти факторы создают значительное давление на рост цен на энергоносители.

    Глава правительства добавил, что решение проблем мирового масштаба нельзя оставлять на откуп отдельным государствам. Он выразил надежду, что ответы на вопросы о ситуации с нефтью будут найдены на саммите Европейского союза на следующей неделе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Еврокомиссия отсрочила введение новых требований к импорту нефти и газа.

    В понедельник Словакия выделила 250 млн евро для компенсации роста цен на энергоносители.

    Европейские страны ускорили закачку газа в подземные хранилища к зиме.

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    7 октября 2026, 17:05 • Новости дня
    Еврокомиссар Кубилюс призвал ЕС ускорить военные приготовления

    Tекст: Ольга Иванова

    Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс призвал страны Евросоюза ускорить военные приготовления и создать военный шенген из-за неспособности сдерживать Россию.

    Европа пока не может обеспечить военное сдерживание Москвы, так как российская сторона производит больше военно-промышленной продукции и быстрее вводит в эксплуатацию новые технологические разработки, в том числе беспилотники, заявил еврокомиссар, пишет ТАСС.

    «Мы пока не можем обеспечить сдерживание России», – признал Кубилюс.

    Еврокомиссар допустил вероятность наступления дня X, когда якобы может начаться вторжение, и ЕС столкнется с закаленной в боях российской армией, способной применять до 10 млн беспилотников в год. На этом фоне он потребовал развивать военную мобильность для быстрой переброски войск и вооружения по территории Европы.

    Кроме того, Кубилюс указал на необходимость скорейшего создания военного шенгена, который станет юридической системой для свободного перемещения войск по всем странам Европы в случае экстренной ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европа привлекла Украину для устранения недостатков в армиях государств ЕС.

    Минобороны Хорватии сообщило о планах создать мощнейшую малую армию.

    Глава военного комитета НАТО назвал армию Евросоюза «нонсенсом и оксюмороном».

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    7 октября 2026, 20:13 • Новости дня
    Осужденную в Латвии за перевод денег в Россию женщину внесли в базу «Миротворца»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Данные жительницы Латвии Полины Камлевой, которую осудили за перевод 43 евро знакомому в Россию, появились в базе украинского сайта «Миротворец».

    Информацию о Камлевой опубликовали на портале в среду, пишет РИА «Новости». Авторы ресурса обвиняют женщину в финансировании российских Вооруженных сил, поддержке Москвы и распространении пропаганды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду суд приговорил жительницу Латвии к шести годам лишения свободы за перевод 43 евро в Россию.

    Ранее бывший депутат Европарламента от Латвии также попал в базу сайта «Миротворец».

    Во вторник Будапешт осудил внесение венгерского политика и футболиста в списки этого ресурса.

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    7 октября 2026, 21:34 • Новости дня
    Мелони заявила о вынужденных многомиллиардных тратах стран ЕС из-за инфляции

    Мелони: Инфляция вынудила страны ЕС пойти на незапланированные траты

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что из-за растущей инфляции европейским странам приходится тратить гораздо больше запланированного и просить Еврокомиссию о гибкости бюджета.

    Европейские правительства вынуждены тратить гораздо больше, чем планировалось, и просить у Еврокомиссии большей гибкости в отношении дефицита бюджета, отметила итальянский премьер, пишет ТАСС.

    «Более высокая инфляция сказывается на национальных бюджетах: сегодня она составляет не 1,8%, как планировалось три года назад, а намного больше, и это влечет за собой, я полагаю, для всех государств – членов ЕС автоматическое увеличение расходов», – заявила Мелони.

    На пресс-конференции после саммита средиземноморских стран ЕС глава итальянского правительства отметила, что странам придется потратить миллиарды не по собственной инициативе. По ее словам, в правовой системе Италии существует ряд автоматических корректировок пенсий и выплат с учетом инфляции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Италия повысила прогноз роста ВВП на 2026 год.

    В четверг Мелони потребовала смягчить правила из-за цен на энергию.

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    7 октября 2026, 19:41 • Новости дня
    МИД констатировал превращение ЕС в агрессивный военно-политический блок

    МИД: ЕС превращается в агрессивный военно-политический блок

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Утверждение новых оборонных проектов свидетельствует о перерождении Евросоюза в агрессивный военно-политический блок, заявил директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников.

    В МИД отметили превращение ЕС в военно-политический блок, передает РИА «Новости». «Перерождение ЕС из экономического объединения в агрессивный военно-политический блок не вызывает сомнений», – приводит агентство заявление Масленникова.

    Дипломат добавил, что утверждение брюссельских проектов свидетельствует о стремительном продолжении процесса милитаризации Европы.

    В конце сентября на встрече глав внешнеполитических и оборонных ведомств стран Евросоюза в Брюсселе утвердили ряд общеевропейских милитаристских проектов. Среди них инициатива по беспилотникам, создание системы морской обороны, космическая разведка, независимая от США система противоракетной обороны и укрепление границ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду еврокомиссар Андрюс Кубилюс призвал ускорить военные приготовления Евросоюза.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал одержимость Европы милитаризацией тупиковым путем.

    Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Европа привлекла Украину для устранения недостатков в армиях государств ЕС.

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    7 октября 2026, 19:24 • Новости дня
    Число задержанных на протестах школьников во Франции превысило 6,6 тыс. человек

    МВД Франции: На протестах школьников задержаны более 6,6 тыс. человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МВД Франции Лоран Нуньес сообщил, что с начала протестов старшеклассников полиция задержала более 6,6 тыс. человек.

    Во Франции число задержанных с начала протестов старшеклассников превысило 6,6 тыс. человек, передает ТАСС. «Задержаны 6 629 человек, также хочу добавить, что 761 полицейский получил ранения. Пострадали 215 учеников, а также 89 сотрудников школ», – заявил Нуньес на слушаниях в Национальном собрании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник число задержанных во Франции школьников превысило 6 тыс. человек.

    В пятницу МИД Белоруссии призвал Париж освободить протестующих подростков. В четверг на фоне беспорядков правоохранительные органы задержали почти 2 тыс. человек.

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    7 октября 2026, 19:47 • Новости дня
    Правительство Болгарии предложило закупить у ФРГ шесть ЗРК IRIS-T

    Болгария решила купить шесть немецких ЗРК IRIS-T за 1,1 млрд евро

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правительство Болгарии предложило парламенту одобрить приобретение зенитных ракетных комплексов IRIS-T, увеличив закупку с одного до шести комплексов.

    Правительство Болгарии предложило парламенту утвердить обновленный проект инвестиционных расходов на приобретение зенитных ракетных комплексов IRIS-T, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Болгарское национальное телевидение (БНТ).

    Проект предполагает реализацию в два этапа: первый включает закупку одного ЗРК, второй – еще пяти систем. Также предусмотрена поставка зенитных управляемых ракет, дополнительного оборудования, логистическая и гарантийная поддержка.

    Финансирование будет осуществляться в рамках европейской программы SAFE. Общая стоимость двух этапов составляет 1 млрд 106 млн 466 тыс. 933 евро.

    Проект реализуют через подписание соглашения между министерствами обороны Болгарии и Германии, а также дополнения к контракту с немецкой компанией Diehl Defence.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на оружейном заводе в Болгарии прогремела серия мощных взрывов. В начале месяца премьер-министр Болгарии назвал безрассудными поставки европейского оружия Киеву.

    В августе взрыв произошел на складе боеприпасов болгарского оружейного завода.

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    7 октября 2026, 21:08 • Новости дня
    В рюкзаке напавшего на школу в Польше ученика нашли бомбу

    Генпрокурор Польши Корнелюк: В рюкзаке напавшего на школу ученика нашли бомбу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный прокурор Польши Дариуш Корнелюк заявил, что в рюкзаке студента, совершившего нападение с ножом в польской школе, обнаружили самодельное взрывное устройство.

    Самодельную бомбу нашли в рюкзаке совершившего нападение в школе в Польше юноши, пишет РИА «Новости». «Теперь мы уверены, что преступник проник на территорию школы с опасным оружием в виде ножа, и я скажу больше, что в рюкзаке, который он также принес на территорию школы, находилось самодельное взрывное устройство, которое едва не взорвалось», – заявил Корнелюк в эфире телеканала TVN24.

    По его словам, из рюкзака начал валить дым, когда он находился в компьютерном классе. Преподаватель и студенты успели выбросить его в окно, что предотвратило детонацию. На месте работают саперы, обезвреживая взрывчатку.

    В результате нападения девять человек получили ранения, включая пятерых детей и двоих учителей. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. 19-летний ученик Якуб З. задержан, он получил ранения и госпитализирован. Прокуратура планирует расширить обвинения против него.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число пострадавших при нападении на техникум в Польше выросло до девяти человек.

    В прошлом месяце правоохранительные органы задержали подростка за подготовку терактов в школе и мечети.

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    8 октября 2026, 06:19 • Новости дня
    Евродепутат Картхайзер заявил о планах ЕК создать аналог четвертой статьи НАТО

    Tекст: Катерина Туманова

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен форсирует разработку механизма консультаций при угрозах безопасности на фоне ожидаемых политических изменений в ведущих странах Европы, пытаясь создать аналог четвертой статьи НАТО, сообщил евродепутат от Люксембурга Фернан Картхайзер.

    Брюссель стремится утвердить аналог четвертой статьи Североатлантического альянса до 2027 года. Инициатива предполагает создание специального протокола для реагирования на инциденты, не достигающие уровня открытого вооруженного конфликта.

    «Она [Фон дер Ляйен], вероятно, хочет действовать столь стремительно именно до того, как произойдут серьезные изменения в правительствах Германии и Франции. Шаг такого рода на уровне ЕС будет воспринят широкой общественностью как опасный», – заявил «Известиям» евродепутат Картхайзер.

    Проект также включает формирование нового европейского совета безопасности. В эту структуру планируют пригласить представителей Британии, Канады, Норвегии и Украины.

    Поводом для разработки механизма стали происшествия с беспилотниками в воздушном пространстве Польши и Румынии. Ответственность за эти инциденты западные страны бездоказательно возложили на Россию, проигнорировав предложения Москвы о проведении совместных консультаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Болгария отказалась задействовать статьи НАТО из-за атаки на суда в Черном море. Аналог статьи 4 НАТО вызвал всеобщее непонимание в Европе.

    Фон дер Ляйен начала превращать Евросоюз в военный блок.

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    8 октября 2026, 08:23 • Новости дня
    МИД предупредил о риске инцидентов из-за наращивания сил ЕС у границ России

    МИД: Наращивание сил ЕС на границе грозит военными инцидентами

    Tекст: Вера Басилая

    Директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников заявил, что наращивание военного потенциала стран Евросоюза на границах с Россией повышает вероятность непреднамеренных инцидентов.

    По словам Масленникова, наращивание странами Евросоюза оборонных возможностей вблизи российских рубежей увеличивает эскалационную неопределенность, передает РИА «Новости».

    «Наращивание европейцами своего военного потенциала на наших границах повышает вероятность непреднамеренных инцидентов», – заявил Масленников.

    Дипломат добавил, что последние инициативы европейских государств предполагают активное участие в них Киева. По его словам, сейчас в общественное сознание западных стран внедряется тезис о необходимости подготовки к вооруженному противостоянию с Россией в ближайшие годы.

    В конце сентября главы внешнеполитических и оборонных ведомств стран ЕС утвердили ряд общих военных проектов, включая инициативу по беспилотникам, создание системы обороны на море, космическую разведку и укрепление границ.

    Ранее Министерство иностранных дел констатировало превращение Евросоюза в агрессивный военно-политический блок. Еврокомиссар Андрюс Кубилюс призвал страны объединения ускорить военные приготовления.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оценил возможности российской разведки по контролю за границами.

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Макрон проигрывает даже детям

      Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

    • Латвия доказала свою безнадежность

      Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

    • Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

      Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Помидоры и томаты: в чем разница, польза и вред, кому нельзя есть и сколько можно в день

      Помидоры входят в рацион миллионов россиян почти круглый год: летом их едят свежими, а зимой используют томатную пасту, соки и соусы. При этом вокруг продукта остается немало мифов – от споров о разнице между томатом и помидором до утверждений, что эти плоды якобы нельзя есть при подагре, камнях в почках или заболеваниях желудка. Разбираемся, чем на самом деле полезны помидоры, сколько в них калорий, почему приготовленные томаты могут быть особенно ценным источником ликопина, кому стоит ограничить продукт и есть ли разница между помидором и томатом.

    • Как хранить свеклу зимой 2026–2027: в погребе, холодильнике и квартире, чтобы не сгнила

      Многие дачники уже убрали или заканчивают убирать урожай свеклы, и теперь главная задача – сохранить корнеплоды сочными и крепкими до весны. При слишком высокой температуре свекла начинает прорастать, в сухом помещении вянет, а избыток влаги приводит к плесени и гнили. Рассказываем, как правильно подготовить свеклу к зимнему хранению, какая температура нужна в погребе, можно ли держать урожай в холодильнике и на балконе и зачем пересыпать корнеплоды песком или опилками.

    • Открытки и картинки с Днем отца 2026: красивые поздравления папе, дедушке и мужу

      В России День отца в 2026 году отмечают 18 октября. Праздник приходится на воскресенье, поэтому поздравить папу можно с самого утра — отправить красивую открытку в мессенджере, написать несколько теплых слов своими словами или собрать всю семью за одним столом. Мы собрали идеи открыток и поздравлений с Днем отца для папы, дедушки, мужа и отца взрослых детей, а также короткие пожелания, которые подойдут для СМС, поста или сообщения в семейном чате.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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