Для Запада аномалией и совершенно непостижимым феноменом являются отношения российского президента с российским обществом. Главный секрет – быть плоть от плоти своего народа и работать на его благо.1 комментарий
Послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет санкций против России
Послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет антироссийских санкций
Послы стран Европейского союза согласовали 22-й пакет санкций, затрагивающий более 1,5 тыс. компаний и физических лиц, связанных с оборонным сектором России.
Послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет санкций, в который войдут свыше 1,5 тыс. компаний и физических лиц, связанных с российским оборонным сектором, передает ТАСС со ссылкой на европейский источник.
По словам собеседника агентства, ожидается, что новые ограничительные меры будут окончательно утверждены Советом ЕС до конца недели, после чего они вступят в силу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Европейская комиссия предложила упразднить право вето стран ЕС по расширению и санкциям.
В тот же день Молдавия запланировала присоединиться к санкциям Евросоюза против удобрений из России.
Алишер Усманов, Михаил Фридман и Петр Авен были исключены из санкционного списка ЕС.