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ЕК предложила упразднить право вето стран ЕС по расширению и санкциям
Еврокомиссия выступила с инициативой отменить право вето для стран Евросоюза при принятии решений по вопросам расширения объединения и санкциям, заявила еврокомиссар по расширению Марта Кос.
«Мы должны расширить количество сфер, где используется голосование квалифицированным большинством голосов, когда нормы ЕС это позволяют, чтобы одна страна более не могла блокировать необходимые решения», – приводит ТАСС слова Кос.
По словам еврокомиссара, изменения должны затронуть вопросы введения санкций, борьбы с уклонением от налогов и расширения объединения. Инициатива представлена в рамках подготовки Евросоюза к приему новых стран-членов и направлена на повышение эффективности работы ЕС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Еврокомиссия собралась лишить страны Евросоюза права вето по санкциям и обороне.
В августе сообщалось, что Еврокомиссия предложит отменить право вето при расширении объединения.
В апреле премьер-министр Польши Дональд Туск выразил сомнение в целесообразности отмены права вето в ЕС.