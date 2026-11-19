О подвиге 28 героев-панфиловцев страна узнала практически сразу. А такой же подвиг 37 казаков-доваторцев, погибших в той же Битве за Москву, стал широко известен только в наши годы. Возможно, потому, что сами выжившие участники тех событий не видели в них ничего необычного – казаки по-другому и не воевали.0 комментариев
Названы темы разговора Путина и Трампа
Ушаков: Путин и Трамп обсудили украинский конфликт и двусторонние отношения
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе двусторонней встречи обсудили вопросы урегулирования кризиса на Украине и подготовку к трехстороннему саммиту.
Главными темами двусторонней встречи лидеров России и США стали урегулирование украинского конфликта и двусторонние отношения, передает ТАСС.
«Обсудили вопросы подготовки к трехстороннему саммиту и обсудили некоторые вопросы, касающиеся наших двусторонних отношений. Ну, естественно, затронули непосредственно вопросы урегулирования украинского конфликта», – отметил Ушаков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник зять президента США Джаред Кушнер сообщил об обсуждении с помощником президента России Юрием Ушаковым прогресса в переговорах по украинскому урегулированию.
Помощник российского лидера сообщил об отсутствии согласования с Москвой расширения трехсторонних переговоров.