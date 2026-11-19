Мендель: ВСУ теряют 25-27 тыс. солдат в месяц

Tекст: Алексей Дегтярёв

Украина продолжает терять территории, несмотря на заявления Зеленского о «значительных возвратах» земель, написала Мендель в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ). Она указала, что Украина теряет убитыми и ранеными около 25–27 тыс. солдат ежемесячно.

Кроме того, Мендель упомянула систематическое разрушение энергетической инфраструктуры, логистических центров и складов, очередную зиму с отключениями электроэнергии, углубляющийся гуманитарный кризис и миллионы беженцев.

«Только безумец стал бы продолжать такую войну, с потерями настолько разрушительными, что сама страна расплачивается за это», – указала она.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Мендель заявила об обогащении ответственных за мобилизацию украинских офицеров благодаря взяткам.

В прошлом месяце украинские чиновники предупредили европейских коллег о масштабах надвигающейся угрозы на фоне переживаемых страной трудностей.

В сентябре заявление руководителя офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова (в списке террористов и экстремистов в России) о ежемесячных потерях в 30 тыс. солдат назвали свидетельством критического положения украинской армии.