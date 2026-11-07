Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.0 комментариев
Иран сбил американский беспилотник MQ-9
Иранские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили американский беспилотник MQ-9, сообщает телеканал Al Jazeera.
Силы ПВО перехватили и уничтожили американский дрон над островом Кешм, передает РИА «Новости» со ссылкой на Al Jazeera.
Как писала газета ВЗГЛЯД, взрывы произошли на острове Кешм.
В пятницу иранские военные уничтожили 16-й американский беспилотник MQ-1 над островом Кешм.