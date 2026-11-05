Князь Дмитрий был личностью настолько великой, что любое преподавание русской истории без него совершенно невозможно. Невозможно знать нашу историю – и не знать о нем. Мы все живем сейчас в стране, возникшей во многом благодаря Дмитрию Донскому.0 комментариев
Иран сообщил о двух загоревшихся при проходе через Ормузский пролив танкерах
В ходе попытки пересечь Ормузский пролив загорелись два супертанкера, сообщили в пресс-службе Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
«Прошлой ночью в результате двух отдельных инцидентов крупный нефтяной танкер, пытавшийся пройти по несогласованному маршруту в южной части Ормузского пролива, подорвался на мине и был вынужден остановиться. <…> На другом супертанкере [в восточной части пролива] произошел крупный пожар», – цитирует сообщение ТАСС.
По этим данным, оба танкера пытались пройти по несогласованному с Ираном маршруту.
Ко второму танкеру подошел буксир, он пытался потушить возгорание, через некоторое время буксир загорелся сам.
Напомним, в среду к югу от Ормузского пролива четыре танкера подорвались на минах. Также там были задержаны еще два судна силами КСИР.