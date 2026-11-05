  • Новость часаЭксперт спрогнозировал изменение действий США по Украине
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Чем нам поможет Дмитрий Донской

    Князь Дмитрий был личностью настолько великой, что любое преподавание русской истории без него совершенно невозможно. Невозможно знать нашу историю – и не знать о нем. Мы все живем сейчас в стране, возникшей во многом благодаря Дмитрию Донскому.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Народное единство – это не результат, а процесс

    По логике противников, от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.

    5 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Восточный сосед, которого мы не знаем

    В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.

    13 комментариев
    5 ноября 2026, 11:14 • Новости дня

    Пекин призвал мир сдерживать ремилитаризацию Японии

    МИД КНР: Международное сообщество должно сдерживать ремилитаризацию Японии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь призвал международное сообщество объединить усилия для сдерживания ремилитаризации Японии.

    По словам дипломата, действия Токио представляют серьезную угрозу для стабильности в регионе. «Ремилитаризация» Японии стремительно продвигается, постоянно нарушает «исключительно оборонительный» принцип, серьезно угрожает миру и стабильности в регионе и бросает вызов послевоенному международному порядку», – заявил Го Цзякунь, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что международному сообществу необходимо сохранять бдительность. Представитель МИД КНР также отметил, что внутри самой Японии растут опасения относительно отхода от концепции «мирного государства» и возможных негативных последствий для экономики и жизни граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава МИД России Сергей Лавров заявил о проведении Японией ускоренной милитаризации и рассмотрении возможности отказа от трех неядерных принципов.

    Ранее советник президента России Антон Кобяков отметил начало закупок Токио американских крылатых ракет.

    Кроме того, Лавров указал на стремление новых властей Японии к милитаризации страны вместе с США.

    3 ноября 2026, 02:15 • Новости дня
    Эксперт назвал трех противников встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Политолог Панарин: Путин, Трамп и Си могут определить контуры нового мирового порядка

    Эксперт назвал трех противников встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Встрече Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина пытаются помешать некоторые западные игроки, заинтересованные в сохранении нынешнего положения дел в мире, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Игорь Панарин. Ранее появилась информация о проработке возможности организации саммита лидеров России, США и КНР на полях форума АТЭС.

    «Очевидно, что встреча Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа уже вышла на финальный организационный этап. На это, в частности, достаточно открыто намекал госсекретарь США Марко Рубио», – отметил доктор политических наук, профессор Игорь Панарин.

    По его мнению, предстоящая встреча станет первой фазой масштабного процесса, который в перспективе может привести к формированию нового мирового порядка. Вторая фаза, вполне вероятно, пройдет в 2027 году и увенчается подготовкой конкретных документов, которые лягут в основу многополярного мироустройства. Таким образом, встреча обещает стать событием исторического масштаба. «Мы видим, что между Россией, Китаем и США уже начались масштабные обсуждения целого ряда важных вопросов», – добавил собеседник.

    «Сторонам предстоит решить, каким образом выстроить энергетическое взаимодействие и разграничить сферы геополитического влияния. Это трудные темы, которые неизбежно станут предметом обсуждения. Естественно, итоги начавшегося процесса окажутся по-настоящему судьбоносными, что не особо нравится целой группе стран», – замечает эксперт.

    К странам, кто не заинтересован в проведении саммита, Панарин отнес Израиль. «Премьер еврейского государства Биньямин Нетаньяху пытается вовлечь Трампа в еще более жесткое противостояние с Ираном, поскольку новый виток конфликта с Тегераном для него – единственный способ удержаться у власти после откровенно слабого результата на выборах», – уточняет он. – «Конечно, если планы Тель-Авива увенчаются успехом, это не только отсрочит, но и заметно осложнит трехстороннюю встречу, поскольку Россия и Китай выступают против усиления давления на Иран». Собеседник подчеркивает, что переговоры Путина, Си и Трампа способны поспособствовать разрешению ближневосточного конфликта.

    Еще одним противником встречи выступает Лондон, который в настоящий момент переживает кризис трансформации после выхода из ЕС. «Страна пытается создать собственную британскую сферу влияния, которую трехсторонние договоренности Москвы, Вашингтона и Пекина учитывать не будут», – продолжает Панарин.

    К противникам трехсторонней встречи лидеров эксперт причислил и Германию, поскольку ее власти «слишком многое поставили на успех Украины». «Берлин по-крупному вложился в Киев, фактически взяв в аренду местные производственные и военные мощности, которые использует как залог собственной силы в Европе. Поэтому в разрешении сложившихся противоречий с Россией правительство страны на данный момент также не заинтересовано», – резюмирует Панарин.

    Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала возможные переговоры Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина «историческими», передает ТАСС. «В любом случае ведется большая подготовительная работа по наполнению повестки, смыслов этой встречи», – уточнила она.

    В конце октября замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил, что пока нет окончательного подтверждения, состоится ли саммит лидеров России, США и КНР на полях форума АТЭС.

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    2 ноября 2026, 13:51 • Новости дня
    Газпром обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по «Силе Сибири»

    Газпром установил новый рекорд суточных поставок газа в Китай по «Силе Сибири»

    Газпром обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по «Силе Сибири»
    @ МЧС РФ/ РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российская энергетическая компания «Газпром» обновила исторический максимум суточных поставок природного газа в Китай по магистральному газопроводу «Сила Сибири».

    Новый рекорд объемов прокачки российского топлива китайским потребителям был установлен 1 ноября, сообщает «Газпром».

    В холдинге уточнили, что экспорт энергоресурсов осуществляется в рамках долгосрочного договора купли-продажи газа, заключенного между российской компанией и китайской корпорацией CNPC.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Газпром сообщил о превышении прошлогодних показателей транспортировки российского топлива по газопроводу «Сила Сибири».

    В начале осени глава компании Алексей Миллер заявил о достижении беспрецедентных объемов суточной прокачки газа китайским потребителям.

    Весной холдинг отчитался об устойчивом превышении контрактных объемов поставок по этому маршруту.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    2 ноября 2026, 13:13 • Новости дня
    Китайские роботостроители переключились на «мозги» в гонке с США

    Китайские фирмы вложили 14 млрд долларов в ИИ для роботов

    Китайские роботостроители переключились на «мозги» в гонке с США
    @ Li Ziheng/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Основатель шанхайской консалтинговой компании ZenGen Labs Дермот МакГрат заявил, что китайские производители гуманоидных роботов сместили фокус инвестиций с «железа» на искусственный интеллект, который должен стать основным источником прибыли.

    Китайские компании, десятилетие оттачивавшие бег, танцы и сальто своих гуманоидных роботов, начали масштабный переход к разработке искусственного интеллекта, который позволит машинам осваивать разные профессии без перепрограммирования. За первое полугодие 2026 года стартапы в сфере так называемого воплощенного ИИ привлекли 14 млрд долларов – в пять раз больше, чем годом ранее, передает Kyodo News.

    Деньги все чаще идут не производителям, а узким разработчикам «мозгов» для роботов на фоне падения цен на железо. «Производители роботов пришли к выводу, что маржа будет не от железа, а от мозга», – сказал МакГрат. Новое направление стало еще одним фронтом технологического соперничества США и Китая: американские лаборатории лидируют в части передовых моделей, но китайские фирмы делают ставку на массовое производство и доступ к реальным данным.

    Китайские стартапы X Square, Galaxea и Spirit AI уже оценены примерно в 3 млрд долларов каждый, их системы обучают роботов по коротким видео и в симуляциях. Сооснователь X Square Ян Цянь заявила, что компания стремится перевести роботов «от управления кодом к управлению здравым смыслом». Крупные производители, включая UBTech и Unitree, набирают десятки исследователей и предлагают вознаграждения топ-уровня за развитие универсальных моделей ИИ.

    Для обучения таким системам китайские компании собирают огромные массивы данных о физических действиях: Spirit AI наняла около тысячи человек для записи быта и производственных операций, Robbyant использовала 160 тыс. часов материала, а DexForce добивается почти стопроцентной точности в промышленных задачах за счет виртуальной среды. При этом отрасль сталкивается с дефицитом чипов Nvidia из-за американских ограничений и ужесточением контроля за выходом компаний на биржу, что тормозит приток капитала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце китайские компании начали промышленное испытание и коммерческое внедрение человекоподобных роботов на фабриках в Южной Корее. В сентябре компания Ubtech в Лючжоу официально открыла первый в мире интеллектуальный завод по производству человекоподобных роботов мощностью свыше 10 тыс. единиц в год. В июне китайский разработчик искусственного интеллекта DeepSeek привлек более 7,4 млрд долларов и получил оценку свыше 50 млрд долларов.

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    5 ноября 2026, 10:53 • Новости дня
    Китайский математик Ма Сяо покинул США ради работы над ИИ в КНР

    SCMP: Математик Ма Сяо покинул США ради работы над ИИ в КНР

    Китайский математик Ма Сяо покинул США ради работы над ИИ в КНР
    @ SCMP

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Известный китайский математик Ма Сяо оставил должность в США и стал профессором в Научно-техническом университете Китая для работы в сфере искусственного интеллекта.

    Двадцативосьмилетний китайский математик Ма Сяо стал профессором в Научно-техническом университете Китая в Хэфэе и решил сосредоточиться на развитии искусственного интеллекта, пишет SCMP.

    В 2024 году Ма Сяо внес вклад в решение шестой проблемы Гильберта. Эта задача, над которой бились поколения физиков-математиков, посвящена поиску связи между хаотичным поведением атомов и законами гидродинамики.

    Результаты исследования были напечатаны в журнале Annals of Mathematics. Благодаря этому прорыву коллега Ма Сяо, Дэн Юй, стал лауреатом престижной Филдсовской премии 2026 года, а сам Ма получил должность на факультете Мичиганского университета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник основатель шанхайской консалтинговой компании ZenGen Labs Дермот МакГрат заявил о смещении фокуса инвестиций китайских производителей гуманоидных роботов с «железа» на искусственный интеллект.

    Ранее в новом районе Сюнъань китайской провинции Хэбэй учредили государственную компанию National Data Group для развития сферы искусственного интеллекта.

    Министерство внутренней безопасности США распорядилось удалить китайский искусственный интеллект DeepSeek из информационных систем гражданских ведомств страны.

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    4 ноября 2026, 18:33 • Новости дня
    Песков: Повестка возможной встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа согласовывается

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Повестка возможной встречи президента Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на полях саммита АТЭС в Китае находится на стадии согласования, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Она согласовывается сейчас», – сказал Песков в эфире Первого канала, передает РИА «Новости».

    Представитель Кремля подчеркнул, что обсуждение деталей предстоящего события ведется как с китайской, так и с американской сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об обмене сигналами для подготовки трехсторонней встречи лидеров России, Китая и США на саммите АТЭС.

    В понедельник представитель Кремля допустил общение Владимира Путина и Дональда Трампа в китайском Шэньчжэне.

    В прошлом месяце помощник президента по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков сообщил о начале организации будущих переговоров глав трех государств.

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    4 ноября 2026, 18:35 • Новости дня
    Россиянин обнаружил живого кота под капотом доставленного из Китая автомобиля

    Пригнанный из Китая автомобиль доставили в Россию с живым котом под капотом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Заказавший машину из Китая житель России получил неожиданный сюрприз в виде приехавшего под капотом живого кота, сообщают Telegram-каналы.

    Мужчина приобрел транспортное средство, однако по прибытии машины обнаружил в ней нелегального пушистого пассажира. Кадры с животным опубликовал Telegram-канал «Что там, Москва?», передает телеканал 360.

    На видео напуганный питомец с окрасом табби прятался в подкапотном пространстве автомобиля. Сотрудники автосервиса долго пытались поймать животное, которое не желало покидать убежище, несколько раз убегало и скрывалось в новых местах.

    Механики уточнили, что сначала кот находился в автомобиле Hongqi, а затем перебрался в машину марки Changan. В итоге испуганного путешественника благополучно достали и нашли ему новых хозяев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе пресс-служба аэропорта Краснодара сообщила об обнаружении сбежавшего перед рейсом в Батуми кота.

    В марте пухлый кот Крамбс при попытке спрятаться от хозяина едва навсегда не остался в кресле-шезлонге.

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    3 ноября 2026, 19:19 • Новости дня
    BMW начала массовые сокращения офисных сотрудников в Китае

    Qiche zhijia: BMW начала сокращение 1,8 тыс. офисных сотрудников в Китае

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Компания BMW Brilliance начала процесс сокращения 1,8 тыс. офисных сотрудников в Китае, что составляет около 10% от их общей численности, пишет портал Qiche zhijia.

    «Второго ноября BMW Brilliance начала сокращения в Китае. По словам сотрудников, масштаб охватывает около 1,8 тыс. человек, что примерно составляет 10% от общей численности сотрудников BMW Brilliance», – цитирует РИА «Новости» публикацию Qiche zhijia.

    Отмечается, что до конца 2027 года BMW намерена сократить 8 тыс. офисных должностей. Сокращения затронут почти все позиции, однако подавляющее большинство увольняемых составляют линейные производственные сотрудники. Некоторые из них могут получить компенсацию около 726 тыс. долларов.

    Ускорение плана сокращений связано с недавним давлением на бизнес компании. В третьем квартале текущего года продажи немецкого автопроизводителя в Китае упали почти на 25% в сравнении с тем же периодом 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце мировые поставки автомобилей концерна BMW снизились из-за резкого падения спроса в Китае.

    В июне немецкий автопром переживал жестокий кризис на фоне падения продаж и сокращения рабочих.

    В феврале компания BMW запретила китайскому подразделению экспорт автомобилей в Россию.

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    3 ноября 2026, 19:05 • Новости дня
    Росатом и Китай разработали план сотрудничества по термоядерному синтезу

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Госкорпорация «Росатом» и партнеры из Китая подготовили пакет предложений по развитию сотрудничества в области термоядерных исследований.

    Во вторник российскую площадку Проектного центра ИТЭР посетили представители Агентства ИТЭР КНР, Института физики плазмы Академии наук Китая, Юго-Западного института физики и частной термоядерной компании Beijing ENN Fusion Energy Science and Technology, сообщается на сайте «АтомМедиа». Стороны обсудили вопросы сотрудничества по проекту ИТЭР и изготовление компонентов будущей термоядерной мегаустановки. Основной упор сделали на выработке стратегической линии партнерства по национальным термоядерным проектам.

    Глава Проектного центра ИТЭР Анатолий Красильников отметил создание прочной основы для интенсивного взаимодействия в сфере исследований и разработок благодаря меморандумам о взаимопонимании. Документы подписали в мае 2026 года в Пекине с Академией наук и Министерством науки и технологий Китая.

    «И сегодня с лидерами китайских термоядерных проектов мы подготовили пакет предложений по развитию нашего партнерства на долгие годы вперед. Уверен, это принесет выдающийся результат в овладении энергией синтеза», – заявил Красильников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн заявил о наращивании двусторонней торговли между Китаем и Россией.

    В сентябре внешнеполитическое ведомство КНР отвергло попытки третьих стран вмешиваться в торгово-экономическое партнерство Пекина и Москвы.

    Директор Института космических исследований Российской академии наук Анатолий Петрукович рассказал о расширении совместной работы Китая и России по исследованию Луны.

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    3 ноября 2026, 18:20 • Новости дня
    Бывшего главу China Eastern Airlines приговорили к 14 годам тюрьмы за взятки

    Tекст: Денис Тельманов

    Суд в Китае приговорил бывшего руководителя авиакомпании China Eastern Airlines Лю Шаоюна к 14 годам лишения свободы за получение взяток на общую сумму более 10 млн долларов.

    Бывший руководитель одной из крупнейших авиакомпаний КНР понес наказание за масштабную коррупционную деятельность, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая (CCTV).

    С 2002 по 2023 год Лю Шаоюн занимал руководящие должности в China Southern Airlines и China Eastern Airlines. В этот период он брал взятки за содействие различным организациям и частным лицам в ведении бизнеса, получении выгодных контрактов на проекты и управлении авиамаршрутами.

    Общая сумма незаконно полученных средств составила более 67,5 млн юаней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее правящая Коммунистическая партия Китая нацелилась на борьбу с закрывающими глаза на коррупцию чиновниками.

    В пятницу Центральный комитет Коммунистической партии Китая подтвердил исключение из своих рядов 16 высокопоставленных генералов.

    В четверг китайский суд приговорил бывшего председателя технологической компании Guizhou-Cloud Big Data Group Сюй Хао к 11 годам колонии за коррупцию.

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    3 ноября 2026, 10:30 • Новости дня
    Блюдо китайской кухни малотан стало хитом в Японии

    Kyodo: Китайский суп малотан стремительно набирает популярность в Японии

    Блюдо китайской кухни малотан стало хитом в Японии
    @ Martina Katz/imageBROKER/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Традиционный китайский суп малотан стремительно набирает популярность в Японии, стимулируя открытие специализированных ресторанов и создание сопутствующих товаров, в том числе тематических игр.

    С января по июнь 2026 года в Японии открылось 273 новых ресторана, специализирующихся на супе малотан, что превышает показатели прошлого года, передает Kyodo со ссылкой на данные компании Review Inc.

    Одной из самых успешных стала сеть ресторанов Cheepao Malatang, насчитывающая около 80 заведений по всей стране. Базовый набор включает суп и стеклянную лапшу, а клиенты могут выбрать более 50 видов топпингов, включая овощи, грибы и рыбные котлеты.

    Производитель продуктов питания Ishokudogen.com Co. продал более 23 млн порций супа быстрого приготовления Chukabo Malatang с безглютеновой лапшой. В феврале компания вышла на ресторанный рынок, открыв заведения в Токио. По словам представителя компании Мики Оямы, они планируют продвигать культуру малотан, собирая отзывы клиентов.

    Популярность блюда распространилась и на другие сферы. Сеть пиццерий Pizza Hut Japan выпустила лимитированную «малотан-пиццу» с классическими ингредиентами супа и маслом с сычуаньским перцем, а компания Boku to Watashi and Inc. запустила бесплатную браузерную игру, главным героем которой стал пельмень с рыбной икрой – один из самых популярных топпингов для супа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, японская компания Sanrio прекратила сотрудничество с создателями сериала Vivant после обвинений со стороны китайских СМИ.

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    3 ноября 2026, 13:15 • Новости дня
    Лавров: Япония обсуждает возможность отхода от неядерных принципов

    Глава МИД Лавров заявил об обсуждении в Японии отказа от неядерных принципов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Япония проводит ускоренную милитаризацию и рассматривает возможность отказа от трех неядерных принципов.

    Японское руководство во главе с премьер-министром Санаэ Такаити обсуждает возможность изменения безъядерного статуса страны, передает ТАСС.

    «Япония, забыв уроки истории, проводит ускоренную милитаризацию. Политическая элита этой страны, которая пережила ужасы американской атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, активно обсуждает во главе с премьер-министром Санаэ Такаити возможность отхода от трех неядерных принципов», – заявил Лавров в ходе IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о серьезной борьбе за право определять принципы нового миропорядка.

    Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити исключила участие страны в совместных ядерных миссиях США.

    Также японские власти сообщили о планах продолжить соблюдение трех неядерных принципов.

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    2 ноября 2026, 15:16 • Новости дня
    Китай и Оман призвали восстановить судоходство в Ормузском проливе

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Председатель КНР Си Цзиньпин и султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид призвали как можно быстрее восстановить нормальное судоходство в Ормузском проливе.

    Об этом говорится в совместном коммюнике, принятом по итогам визита оманского лидера в Пекин, передает ТАСС. «Стороны считают, что в Ормузском проливе должно быть восстановлено нормальное и безопасное судоходство, и договорились поддерживать контакты по вопросам, касающимся пролива», – сказано в документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с султаном Омана Хейсамом бен Тариком призвал не превращать Ближний Восток в арену геополитических конфликтов.

    В субботу военно-морские силы Ирана сообщили о возгорании нефтяного танкера после подрыва на морской мине в восточной части Ормузского пролива.

    В прошлом месяце Иран и Оман согласовали географические координаты специальных безопасных маршрутов для судов.

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    3 ноября 2026, 14:05 • Новости дня
    Армия Китая заявила о готовности укреплять военное сотрудничество с Россией

    Военный совет Китая заявил о готовности укреплять взаимодействие с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель Центрального военного совета КНР Чжан Шэнминь заявил о стремлении Народно-освободительной армии Китая укреплять стратегическое взаимодействие с Россией для эффективной защиты суверенитета двух стран.

    Шэнминь в ходе встречи в Москве с министром обороны России Андреем Белоусовым подтвердил намерение Пекина отстаивать суверенитет обоих государств, передает ТАСС.

    «Мы готовы вместе с Россией глубоко реализовывать важные договоренности глав двух государств, постоянно укреплять стратегическое взаимодействие, углублять взаимное доверие в военной сфере, совершенствовать механизмы сотрудничества, искать новые яркие примеры взаимодействия, отражающие дух времени, более эффективно защищать суверенитет, безопасность и интересы развития наших стран, решительно отстаивать глобальные и региональные мир и стабильность», – заявил Чжан Шэнминь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министр обороны России Андрей Белоусов обсудил двустороннее сотрудничество с заместителем председателя Центрального военного совета Китая Чжан Шэнминем.

    В сентябре статс-секретарь – заместитель министра обороны Анна Цивилева заявила о динамичном развитии всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем.

    В августе председатель КНР Си Цзиньпин сообщил о дальнейшем уверенном развитии двустороннего сотрудничества между государствами.

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    3 ноября 2026, 11:47 • Новости дня
    Песков подтвердил подготовку трехсторонней встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Песков подтвердил подготовку саммита Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Tекст: Ольга Иванова

    Представители России, США и Китая ведут работу над организацией трехстороннего саммита с участием лидеров стран Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Работа по организации такой встречи ведется», – заявил Песков в интервью Financial Times, которое приводит РИА «Новости».

    В публикации газеты отмечается, что в настоящий момент представители трех государств обсуждают возможность проведения встречи на высшем уровне между Путиным, Трампом и Си Цзиньпином.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Песков сообщил об обсуждении Путиным и Си Цзиньпином двусторонних отношений на встрече на полях саммита АТЭС.

    В воскресенье госсекретарь США Марко Рубио сообщил об обсуждении с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым возможной встречи американского и российского лидеров.

    Песков заявил о необходимости серьезной предварительной работы для возможной встречи Путина, Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского.

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    2 ноября 2026, 12:48 • Новости дня
    Китай запустил программу поддержки фондового рынка на 15 млрд долларов

    SCMP: Центробанк Китая выделил 15 млрд долларов для поддержки фондового рынка

    Китай запустил программу поддержки фондового рынка на 15 млрд долларов
    @ Sheldon Cooper/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Народный банк Китая объявил о запуске новой программы обмена активами на сумму около 15 млрд долларов для поддержки национального фондового рынка после крупнейшего за десятилетие обвала.

    Программа годовых свопов начнется во вторник и позволит институциональным инвесторам обменивать неликвидные активы на ликвидные средства у регулятора для последующей покупки акций, пишет South China Morning Post.

    Заявки на участие в механизме обмена уже подала 31 организация, среди которых брокерские компании и фирмы по управлению активами. Общий объем программы составит 100 млрд юаней.

    В центробанке КНР отметили, что инициатива направлена на обеспечение здорового развития рынков капитала. Решение было принято на фоне серьезного падения котировок, которое нанесло удар по доверию инвесторов и создало новые риски для финансовой системы страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник индекс высокотехнологичных компаний Китая рухнул на 40%.

    Весной два китайских банка получили предупреждения о возможном введении американских вторичных санкций.

    В прошлом году Пекин активно начал завлекать другие страны к покупке золотых слитков для усиления роли юаня.

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