Князь Дмитрий был личностью настолько великой, что любое преподавание русской истории без него совершенно невозможно. Невозможно знать нашу историю – и не знать о нем. Мы все живем сейчас в стране, возникшей во многом благодаря Дмитрию Донскому.0 комментариев
Пекин призвал мир сдерживать ремилитаризацию Японии
МИД КНР: Международное сообщество должно сдерживать ремилитаризацию Японии
Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь призвал международное сообщество объединить усилия для сдерживания ремилитаризации Японии.
По словам дипломата, действия Токио представляют серьезную угрозу для стабильности в регионе. «Ремилитаризация» Японии стремительно продвигается, постоянно нарушает «исключительно оборонительный» принцип, серьезно угрожает миру и стабильности в регионе и бросает вызов послевоенному международному порядку», – заявил Го Цзякунь, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что международному сообществу необходимо сохранять бдительность. Представитель МИД КНР также отметил, что внутри самой Японии растут опасения относительно отхода от концепции «мирного государства» и возможных негативных последствий для экономики и жизни граждан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава МИД России Сергей Лавров заявил о проведении Японией ускоренной милитаризации и рассмотрении возможности отказа от трех неядерных принципов.
Ранее советник президента России Антон Кобяков отметил начало закупок Токио американских крылатых ракет.
Кроме того, Лавров указал на стремление новых властей Японии к милитаризации страны вместе с США.