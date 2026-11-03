Компартия Китая объявила борьбу со снисходительными к коррупции чиновниками

SCMP: Компартия Китая объявила борьбу с терпимыми к коррупции чиновниками

Tекст: Дмитрий Зубарев

Компартия Китая в рамках усиления борьбы с коррупцией в преддверии кадровых перестановок в следующем году пообещала нацелиться на «старых добрых людей» в своих рядах, пишет SCMP.

Отмечается, что термин lao hao ren означает беспринципных чиновников, которые избегают конфликтов и закрывают глаза на нарушения ради защиты своей карьеры и социального положения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Центральная комиссия Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины сообщила о подозрениях в коррупции бывшего главы совета директоров китайской компании Sinopec Фу Чэнъюя.

Также китайский суд приговорил бывшего председателя технологической компании Guizhou-Cloud Big Data Group Сюй Хао к 11 годам и шести месяцам лишения свободы за коррупцию.

Кроме того, бывшего члена парткома Госкомитета КНР по регулированию рынка ценных бумаг Ван Хуэймина приговорили к смертной казни за коррупционные преступления.