Суд отправил под домашний арест директора департамента Сочи за взятку
Суд отправил под домашний арест директора департамента Сочи Рябцева за взятку
Директор правового департамента администрации Сочи Роман Рябцев проведет под домашним арестом два месяца по обвинению в посредничестве во взяточничестве, сообщили в областном суде Краснодарского края.
Суд Центрального района Сочи удовлетворил ходатайство следствия о мере пресечения для директора правового департамента администрации города Романа Рябцева, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Согласно материалам дела, Рябцеву инкриминируется посредничество во взяточничестве в особо крупном размере по части 4 статьи 291.1 УК РФ.
Суд отметил, что Рябцев дал признательные показания и активно сотрудничает со следствием, что стало одной из причин выбора домашнего ареста в качестве меры пресечения. Срок этой меры определен в два месяца – до 26 мая 2026 года.
Рябцева задержали при передаче 3,5 млн рублей. Коллега из другого департамента администрации Сочи обратился к нему с просьбой оказать содействие в получении в безвозмездное пользование земельного участка для третьего лица.
Следствие считает, что именно тогда у обвиняемого возник умысел совершить посредничество во взяточничестве, и он потребовал 3,5 млн рублей для положительного решения вопроса с должностными лицами администрации города. В момент передачи денег Рябцев был задержан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне сотрудники ФСБ в Сочи задержали заместителя мэра города и двух руководителей департаментов городской администрации. Сообщалось, что уголовное дело возбудили по статье о посредничестве в передаче взятки.
А вице-мэра Сочи Евгения Горобца заподозрили в использовании служебного положения для устройства 25-летней дочери в коммерческую фирму в обмен на покровительство и лоббирование интересов компании.