  ФСБ задержала заммэра Сочи и двух чиновников мэрии
    Россия теряет десятки миллиардов рублей в день от простоя портов на Балтике
    Лавров объяснил отличие ситуаций в Иране и на Украине
    Каллас предложила использовать активы России при блокировке Венгрией кредита Киеву
    Стало известно об испытании в США гиперзвуковой ракеты Dark Eagle
    В Ленобласти сбиты 36 беспилотников
    США приостановили удары по энергетике Ирана
    Иран обвинил пять арабских монархий в помощи нападению США
    Посол оценил визит делегации депутатов Госдумы в США
    В Словаки заявили о расследовании против Фицо из-за Украины
    Сергей Миркин Сергей Миркин Что получил Зеленский от войны в Иране

    На фоне неудач в Иране американскому президенту нужна масштабная дипломатическая победа и заключение мира между Россией и Украиной при посредничестве США. Зеленский этому препятствует, а Трамп сейчас злой как черт и не скрывает своего раздражения украинским лидером.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Кто наживается на иранской войне

    В рынке нефти сейчас отражается не только конфликт на Ближнем Востоке, но и ответ на вопрос, что такое власть в Америке сегодня. Где проходит грань между политическим действием и торговым сигналом?

    Ольга Андреева Ольга Андреева Как русская свобода шагнула в пропасть революции

    У самодержавия и впрямь было множество недостатков. Но у него было одно важнейшее достоинство. Вовсе не городская интеллигенция, а именно власть доподлинно знала, как, собственно, обустроена внутренняя русская жизнь. Не теоретически, а практически.

    27 марта 2026, 10:17 • Новости дня

    На трех чиновников из Сочи завели дело о посредничестве во взяточничестве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Уголовное дело о посредничестве во взяточничестве возбудили против трех сочинских госслужащих, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Уголовное дело заведено по статье о посредничестве в передаче взятки, сказал собеседник РИА «Новости».

    Он добавил, что глава департамента муниципального земельного контроля Аслан Ачмизов не задержан. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

    Кроме того, правоохранители задержали замглавы администрации Сочи Евгения Горобца и директора правового департамента Романа Рябцева.

    В пятницу ФСБ задержала заместителя мэра города и двух руководителей департаментов администрации.

    26 марта 2026, 16:12 • Новости дня
    Путин дал старт строительству нового здания НЦ «Россия» в Москве
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Москве стартовало возведение нового здания Национального центра «Россия», где будут представлены ключевые достижения страны в экономике и социальной сфере, начало возведения объекта запустил глава государства.

    Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки капсулы в основание нового здания Национального центра «Россия» в Москве. Она прошла по видео-конференц-связи, сообщает РИА «Новости». Новый центр станет современным выставочным пространством, где будут представлены главные достижения российского общества, экономики и социальной сферы.

    Глава государства дал команду на начало работ, после чего машинист башенного крана Максим Гриценко с помощью дистанционного пульта поднял капсулу и заложил ее в основание строящегося центра.

    Национальный центр «Россия» – масштабный выставочно-образовательный проект, реализуемый по поручению президента РФ и призванный стать ключевой площадкой для демонстрации достижений страны, укрепления национальной идентичности и сохранения наследия выставки-форума «Россия». Комплекс возводится в деловом центре «Москва-Сити» на территории бывшего «Экспоцентра», его открытие запланировано на 4 ноября 2029 года, а стоимость строительства оценивается в 80 млрд рублей.

    Общая площадь центра превысит 205 тыс. кв. м: здесь разместятся выставочные пространства, трансформируемый концертный зал на 3500 мест, медиацентры, общественные зоны и парк. Комплекс сможет одновременно принимать до 20 тыс. посетителей и будет ориентирован прежде всего на молодежь и детей. Проект реализуется с применением передовых строительных и цифровых технологий, включая информационное моделирование, инновационные материалы и автоматизированные системы управления, что позволит создать современное многофункциональное пространство для проведения мероприятий, образовательных программ и культурных инициатив.

    Ранее Путин прибыл в Национальный центр «Россия», где проходит 35-й съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В своем выступлении он отметил важность тесного сотрудничества государства и бизнеса.

    Также Путин предостерег от проедания доходов на фоне роста цен на нефть и подчеркнул, что необходимо сохранять благоразумие в условиях нестабильности рынков.


    26 марта 2026, 14:02 • Новости дня
    «Единая Россия» добилась включения СНТ в программу социальной газификации

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Владельцы садовых участков и зарегистрированных домов в СНТ, расположенных на территории уже газифицированных населённых пунктов, могут участвовать в программе социальной газификации, что обеспечит им подключение к газу в упрощенном порядке, сообщил член комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Олег Валенчук.

    В сообщении на сайте «Единой России» говорится, что инициатива по включению садовых некоммерческих товариществ в федеральную программу социальной газификации реализуется с 2024 года по поручению президента России.

    За два года работы при поддержке «Единой России» были упорядочены нормативные требования и адаптированы технические регламенты, ускорены процедуры согласования документов по имущественным и земельным вопросам, а также снижены административные барьеры.

    Организована работа по кадастровому оформлению газопроводных трасс и инфраструктурных объектов, проводится своевременная регистрация прав на инженерные сети. Созданы штабы по вопросам газификации СНТ при региональных органах Росреестра, а взаимодействие с ППК «Роскадастр» позволяет уточнять границы участков.

    По словам члена комитета Госдумы Олега Валенчука, «для садоводов доступ к надежному и экономичному энергоресурсу – ключевой элемент благоустройства и комфорта». Он также отметил, что благодаря прямому диалогу между Союзом садоводов, федеральными и региональными ведомствами и ресурсоснабжающими организациями обеспечена эффективная обратная связь.

    В настоящее время утверждены план-графики по догазификации в 71 регионе России, принято 76 тыс. заявок, заключено 64 911 договоров, а техническая возможность подключения создается для более чем 205 тыс. домовладений. Согласно планам, газификации подлежат 212 тыс. домовладений, подано 112,7 тыс. заявок на подключение к газораспределительным сетям.

    Валенчук подчеркнул, что Центры гражданских инициатив «Единой России» играют важную роль в реализации программы и обеспечивают оперативную обратную связь. Количество заявок на газификацию от садоводов втрое превысило показатели прошлого года. Вопрос социальной догазификации остается на контроле правительственной комиссии и будет реализовываться дальше для упрощения процедур подключения.

    26 марта 2026, 16:49 • Видео
    Унижения Зеленского продолжаются

    Верховная рада Украины тихо взбунтовалась против Владимира Зеленского, а ведущие СМИ страны со ссылкой на чиновников начали уговаривать украинцев принять требования России.

    26 марта 2026, 17:09 • Новости дня
    Уганда заявила о готовности поддержать Израиль в войне с Ираном
    @ Hajarah Nalwadda/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Армейский командующий Уганды предупредил о намерении страны поддержать Израиль в вооруженном конфликте при угрозе со стороны Ирана.

    Как передает ТАСС, командующий армией Уганды генерал Мухузи Кайнеругаба заявил о готовности страны вступить в вооруженный конфликт против Ирана, если возникнет угроза для Израиля. Генерал отметил, что мир устал от войны на Ближнем Востоке, а Уганда выступает за скорейшее завершение противостояния.

    «Любые разговоры об уничтожении или разгроме Израиля втянут нас в войну. На стороне Израиля», – написал Кайнеругаба в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Он подчеркнул, что подобные заявления в адрес Израиля являются красной линией для Уганды.

    Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Израиль в эскалации конфликта на Ближнем Востоке, заявив, что действия Израиля могут привести к катастрофическим последствиям для всего региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, социологические опросы в США показали негативное отношение значительной части населения к возможной наземной операции в Иране и военной эскалации.

    В результате утренней атаки на Исфаханский технологический университет были повреждены здания, но среди людей пострадавших нет. Пентагон рассматривает четыре сценария эскалации конфликта с Ираном.

    26 марта 2026, 16:59 • Новости дня
    Президент «Ростелекома»: Telegram умирает прямо вот сейчас
    @ IMAGO/Rudiger Wolk/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Трафик мессенджера Telegram в России резко сокращается, заявил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

    По его словам, Telegram по трафику «умирает прямо сейчас», передает ТАСС. Осеевский отметил, что трафик WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) в российских сетях практически исчез. «Трафик WhatsApp отсутствует вообще. Там может что-то в течение X-часов или дней пролететь (в Сеть), но трафика его фактически не существует. Поэтому WhatsApp умер, Telegram умирает прямо вот сейчас», – сказал он.

    Президент «Ростелекома» также подчеркнул, что в то время как зарубежные мессенджеры теряют аудиторию, российский сервис Max демонстрирует уверенный рост по объему трафика.

    Ранее в ФАС пообещали не штрафовать за рекламу в YouTube и Telegram до конца года.

    26 марта 2026, 13:00 • Новости дня
    Эксперт назвал контрмеры против плана Британии задерживать суда с российской нефтью

    Эксперт Анпилогов: Намерение Лондона закрыть Ла-Манш для экспорта российской нефти – игра на провокацию

    @ Kirsty Wigglesworth/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Лондону следует помнить, что в игру, ими затеянную, можно играть вдвоем, и их собственный флот может подвергаться различным симметричным или асимметричным воздействиям, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее премьер Британии Кир Стармер предоставил британским военнослужащим разрешение задерживать в водах королевства подсанкционные суда.

    «Намерение Лондона закрыть доступ в пролив Ла-Манш судам так называемого «теневого флота» России – игра на провокацию», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание». Собеседник напомнил, что Ла-Манш – важный торговый путь, и международное морское право не позволяет Британии и Франции нарушать свободу судоходства в проливе.

    «Судно может быть задержано в британских территориальных водах, но для этого должны быть веские основания. Односторонние санкции таковыми не являются», – добавил эксперт. Как бы то ни было, по прогнозам аналитика, предпринимаемые Британией шаги затруднят российский экспорт энергоресурсов.

    В этой связи право свободного прохода может быть гарантировано за счет конвойного сопровождения, считает Анпилогов. «Другое дело, что это станет дополнительной нагрузкой на ВМФ России, который должен действовать на достаточном удалении от своих баз. Кроме того, маршрут военных кораблей пройдет через Датский пролив, что будет использоваться Западом для нагнетания истерии», – рассуждает спикер.

    На этом фоне он допускает, что торговые суда, перевозящие как нефть, так и сложное оборудование, начнут обходить британские острова, чтобы не входить в территориальные воды. «Впрочем, у Москвы есть инструменты для противодействия недружественным действиям Лондона. Среди них, в частности, – запрет судам Британии на проход через Северный морской путь, а также создание трудностей силами союзников России», – акцентировал аналитик.

    В качестве примера он привел ситуацию вокруг Ормузского пролива, который заблокирован для британцев. «Лондону следует помнить, что в игру, ими затеянную, можно играть вдвоем, и их собственный флот так же может подвергаться различным симметричным или асимметричным воздействиям», – заключил Анпилогов.

    Ранее Кир Стармер разрешил военнослужащим и правоохранительным органам Британии задерживать в британских водах суда «теневого флота» России. В сообщении правительства Соединенного королевства отмечается, что Лондон закроет доступ в пролив Ла-Манш подсанкционным судам, вынуждая их либо выбирать более длинные и дорогостоящие маршруты, либо рисковать.

    Согласно заявлению, прежде чем провести операцию, правоохранители, военные и специалисты энергетического рынка будут рассматривать каждое судно в индивидуальном порядке, а в случае задержания владельцам, оператору и экипажу судна будет грозить уголовное преследование за нарушение британского закона о санкциях. Всего Британия ввела ограничения в отношении 544 судов, связанных, как утверждается, с Россией.

    Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что скоро у Лондона не останется топлива для «перехвата» чего бы то ни было. «При таком раскладе Британия может в итоге перехватить полномочия и у самого Стармера за пропаганду разрушения западной цивилизации», – написал он в соцсетях.

    Напомним, помощник президента Николай Патрушев сообщал, что Москва рассматривает вопрос сопровождения торговых судов кораблями ВМФ и даже размещение на судах специальных средств защиты. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как избавить экспорт российской нефти от пиратских нападений.

    26 марта 2026, 19:04 • Новости дня
    Археолог Бутягин рассказал об условиях содержания в польском СИЗО
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский археолог Александр Бутягин, арестованный в Польше, подробно рассказал о жизни в польском СИЗО.

    В письмах, фрагменты которого опубликованы в Telegram-канале «Адвокат для Александра Бутягина», где близкие ученого публикуют новости о нем, он сообщил, что находится в камере размером шесть на три метра вместе с двумя другими заключенными – помещение рассчитано на четверых, но, по его словам, комфортнее было бы жить вдвоем. На одного человека камеры не выделяют из-за отсутствия системы видеонаблюдения.

    Археолог уточнил, что большая часть времени проходит в камере, где стоят двухъярусные железные койки. По его словам, он спит на верхней койке у окна, что ему нравится – так он видит потолок, а не нижнюю кровать. Окно закрыто тремя решетками, что ограничивает доступ к внешнему миру.

    Бутягин описал распорядок дня в СИЗО: подъем в шесть утра, завтрак, прогулка, обед, затем ужин, а в 22.00 – отбой. Два раза в неделю разрешают мыться по 10 минут, вода обычно очень горячая и не регулируется. Также дважды в неделю устраивают часовую игру в пинг-понг.

    Питание организовано так, что еду приносят прямо в камеру на тележке, этим занимаются заключенные, называемые кайфусами. У каждого своя пластиковая посуда: чашка, миска, нож, вилка и ложка зеленого цвета.

    Гулять разрешают ежедневно по часу, независимо от погоды, и Бутягин старается не пропускать прогулки. Ученый признался, что иногда его одолевает тоска и мысли о том, что он может остаться в СИЗО навсегда или быть экстрадированным, но он старается с этим бороться.

    Он отметил, что основная сложность – это полное отсутствие связи с внешним миром и почти полное отсутствие событий. За три месяца, по его словам, единственными событиями были суды, получение одежды и книг, однако он научился справляться со скукой.

    Ранее консульство России наладило переписку с Бутягиным. Кремль пообещал помощь задержанному в Польше археологу.

    26 марта 2026, 14:57 • Новости дня
    Президент Литвы назвал цель упавшего на юге страны украинского дрона

    Науседа: Упавший в Литве украинский дрон летел в Приморск в Ленобласти

    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Упавший и взорвавшийся на территории Литвы украинский дрон направлялся в сторону Приморска в Ленинградской области, но отклонился от траектории, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

    Науседа заявил, что дрон, упавший и взорвавшийся на территории страны, был украинским и предназначался для атаки на нефтяной терминал в Приморске Ленинградской области, передает РИА «Новости».

    По его словам, беспилотник отклонился от первоначального маршрута и разбился в Варенском районе на юге Литвы. Литовские СМИ отмечали, что инцидент произошел в ночь на вторник, а литовский министр обороны Робертас Каунас также сообщал, что дрон, вероятно, был украинским.

    Правительство Ленинградской области ранее сообщало о пожаре в порту Приморска 23 марта после атаки украинского дрона, который удалось локализовать к 25 марта.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев может втемную использовать территории стран Евросоюза и НАТО для пролетов беспилотников. По словам Пескова, киевские власти известны использованием объектов инфраструктуры, таких как нефтепроводы и газопроводы, в качестве инструмента давления, и не исключено, что они могут использовать и другие страны ЕС и НАТО для своих целей.

    Представитель Кремля подчеркнул, что российские военные внимательно отслеживают обстоятельства запусков украинских дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава минобороны Литвы Робертас Каунас заявил о принадлежности упавшего в Варенском районе дрона Украине.

    Премьер-министр Латвии Эвика Силиня сообщила о падении запущенного с Украины беспилотника в Краславском крае у границы с Белоруссией.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о риске использования Киевом стран ЕС и НАТО «втемную» на фоне участившихся падений украинских беспилотников в Прибалтике.

    26 марта 2026, 12:52 • Новости дня
    Энтомолог обвинил СССР в распространении энцефалитного клеща

    Энтомолог Гниненко рассказал, как энцефалитный клещ распространился в европейской части России

    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    В европейскую часть России во времена Советского союза переместили ряд животных, которые и распространили вирус энцефалита посредством клещей, рассказал газете ВЗГЛЯД кандидат биологических наук, энтомолог Юрий Гниненко. Он отметил, что тогда с переносчиками данного заболевания начали бороться сильным инсектицидом, который впоследствии оказался токсичным.

    «То, что в Советском союзе не было клещей – это совершенная неправда! Клещи были всегда – они аборигенные обитатели наших лесов. Но в европейской части России долгое время не было энцефалита. А потом в СССР придумали завести в европейскую часть с территории Дальнего Востока енотовидную собаку, пятнистых оленей и прочих животных. Они-то и привезли сюда клещей, зараженных вирусом энцефалита. Так и пошел распространяться энцефалит среди местных популяций клещей», – говорит Гниненко.

    Известно, что в СССР с 1940–1950-х годов активно применяли инсектицид ДДТ (дихлордифенилтрихлорэтан) как мощный и дешевый способ борьбы с клещами – переносчиками опасных заболеваний, прежде всего клещевого энцефалита. Его широко использовали для обработки лесов, сельскохозяйственных угодий и зон отдыха, а также наносили на одежду и снаряжение людей, нередко применяя авиационное распыление на больших территориях.

    Также данный препарат использовали в США, Великобритании, Франции и других странах Европы, Индии, Бразилии, Китае, Австралии и ряде африканских стран. Однако со временем ДДТ исключили из списка разрешенных инсектицидов, поскольку стало ясно, что вещество накапливается в окружающей среде и организмах живых существ, оказывая токсическое воздействие и нанося ущерб экосистемам. Более того, у насекомых и клещей постепенно начала формироваться устойчивость к ДДТ, поэтому к 1970–1980-м годам его использование в СССР, как и в других странах, начали существенно ограничивать и заменять более безопасными средствами.

    «Эффективную замену ДДТ придумали, эти новые препараты широко применяют, в том числе и для уничтожения клещей. Но любой пестицид – яд и он всегда будет уничтожать не только целевых членистоногих, но и многих других. Поэтому обработки проводят только там, где люди массового отдыхают в лесах (детские лагеря, некоторые пригородные леса, парки и прочие подобные территории)», – делится биолог.

    Во всех остальных случаях, по словам собеседника, при походе в лес не стоит надеяться на обработку, человек сам должен защитить себя. На сегодняшний день в магазинах достаточное количество различных репеллентов, а также существуют инструкции как одеваться, каких мест избегать и так далее. Но нет абсолютно надежных способов, клещ все равно может преодолеть защиту. Поэтому энтомолог настоятельно рекомендует сделать прививку, предупреждая, что она делается от энцефалита, а не для защиты от клеща.

    «Сегодня проводят весь необходимый набор мер для защиты: там, где надо, проводят обработки, есть прекрасные репелленты. Надо только соблюдать рекомендации и понимать, что не может быть абсолютной защиты – если пошли в лес, то всегда сохраняется угроза быть укушенным клещами. Поэтому надо обязательно прививаться», – заключил Гниненко.

    Ранее научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский рассказал, как лучше всего защищаться от клещей. Наиболее надежным способом избежать укуса этого насекомого является использование современных репеллентов.

    26 марта 2026, 17:59 • Новости дня
    Названа пригласившая российских депутатов в США конгрессвумен

    Российские депутаты отправились в США по приглашению конгрессвумен Луны

    @ Ron Sachs/CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские депутаты находятся с визитом в США по приглашению конгрессвумен Анны Паулины Луны.

    Об этом сообщили в посольстве России, передает ТАСС. В январе член Палаты представителей конгресса США Анна Паулина Луна сообщила о готовности американских законодателей принять участие в консультациях с российскими парламентариями.

    Накануне стал известен состав делегации депутатов Госдумы в США.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о получении парламентариями установок от президента России Владимира Путина перед визитом в США.

    27 марта 2026, 00:50 • Новости дня
    Лавров объяснил отличие ситуаций в Иране и на Украине

    Лавров: Украина нарушила международные обязательства

    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина нарушила все возможные международные обязательства, в отличие от Ирана, который обязательств не нарушал, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «В чем отличие ситуации в Иране и на Украине? Отличие в том, что Исламская Республика Иран не нарушала каких-либо международных обязательств, в том числе в отношении иранской ядерной программы... Украина нарушила все, что можно нарушить, вместе со своими западными покровителями», – приводит РИА «Новости» слова Лаврова в интервью France TV.

    Лавров подчеркнул, что «ядерную сделку» с Ираном разрушила американская сторона, а Тегеран не совершал нарушений. Что касается Украины, российская сторона, по словам министра, неоднократно предупреждала Францию, Германию и другие западные страны о рисках, а также предлагала США и НАТО в декабре 2021 года подписать договоры о гарантиях безопасности, однако получила отказ.

    «Нам сказали, что это не наше дело и что Украина будет в НАТО», – подчеркнул Лавров.

    Лавров с иронией отметил манеру ведения беседы французской телеведущей, заметив: «Вы очень способный журналист, потому что вы спросили сначала: «Правда ли, что мы помогаем Ирану?», а потом, не дожидаясь моего ответа, вы тут же задали вопрос: «До каких пределов дойдет эта поддержка?».

    Министр указал на соглашение по военно-техническому сотрудничеству между Россией и Ираном. «Мы поставляли в Иран определенные виды продукции военного назначения, но мы не можем согласиться с обвинениями в том, что помогаем Ирану разведданными», – сказал он.

    Глава МИД России добавил, что координаты американских военных баз на Ближнем Востоке известны всем и являются открытой информацией. Он отметил, что не удивлен их атакам со стороны Ирана.

    Комментируя ситуацию в Персидском заливе, Лавров заявил, что «трудно разделить точку зрения о ведении Ираном неспровоцированных атак», поскольку, по его словам, первопричина – это агрессия США и Израиля против Ирана. Он указал, что генсек ООН Антониу Гутерреш призвал прежде всего США и Израиль прекратить военные действия.

    Повторная атака США на Иран посреди переговоров, начатая 28 февраля, не может не вызывать вопросы к переговорщикам, которые вели процесс с американской стороны, считает Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Израиль наносят удары по территории Ирана с 28 февраля. Иран отвечает атаками по целям в регионе.

    26 марта 2026, 14:47 • Новости дня
    Потанин сравнил экономику России с дубом в грозу
    @ Алексей Дружинин/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент «Норникеля» Владимир Потанин привел образное сравнение, отметив устойчивость российской экономики на фоне внешних трудностей.

    Владимир Потанин выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, который проходит в Национальном центре «Россия» в Москве. В кулуарах мероприятия он сравнил экономику России с дубом, способным выдерживать сильные грозы, передает ТАСС.

    «Экономика России, она как дуб в поле во время грозы. Гроза гремит, ветер дует, ветви дуба колышутся, а сам он стоит стабильно», – заявил Потанин журналистам. По его словам, несмотря на внешние потрясения и давление, страна продолжает сохранять устойчивость и стабильность.

    Президент «Норникеля» подчеркнул, что российский бизнес и промышленность демонстрируют способность адаптироваться к вызовам и продолжают развиваться даже в сложных условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский суд юстиции признал подрыв российской экономики законной целью санкционной политики Евросоюза.

    26 марта 2026, 11:55 • Новости дня
    В шахте имени Ленина в Горловке нашли литий

    В шахте имени Ленина в Горловке обнаружили высокое содержание лития в воде

    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Большое содержание лития обнаружили в подземных водах шахты имени Ленина в Горловке ДНР, причем его извлечение уже признано рентабельным, сообщил руководитель центра технологической кооперации «Сколково» Никита Кузнецов.

    О находке сообщил руководитель центра технологической кооперации «Сколково» Никита Кузнецов на Днях ВЭБ.РФ и институтов поддержки в ДНР, передает ТАСС.

    По его словам, специалисты фонда проводили испытания по очистке шахтных вод с использованием собственной технологии и выполнили химический анализ воды шахты имени Ленина в Горловке.

    «Проводили испытания по очистке шахтных вод, используя технологию, и делали химический анализ воды шахты им. Ленина в Горловке, – сказал Кузнецов. – Там огромное содержание лития, растворенного в воде, его можно извлекать, технологии у нас в „Сколково“ есть, которые могут позволить его извлекать. Это рентабельно».

    Кузнецов также отметил, что технологии извлечения лития имеются у горнорудного дивизиона «Росатома». Он рассказал, что фонд активно работает с коллегами из госкорпорации и в ближайшее время намерен подписать с ними соглашение о научно-техническом сотрудничестве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, освобождение населенного пункта Шевченко в ДНР позволило установить контроль над крупнейшим месторождением лития.

    Ранее французская газета Le Figaro сообщила о переходе под контроль России двух из четырех крупнейших литиевых месторождений на Украине.

    26 марта 2026, 20:28 • Новости дня
    Молдавия разрешила «Лукойлу» временно вернуться на топливный рынок

    Власти Молдавии разрешили продажу запасов топлива на АЗС «Лукойл»

    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Молдавии позволили «Лукойлу» реализовать на своих АЗС имеющиеся запасы топлива с целью смягчения энергокризиса и дефицита горючего.

    Национальный центр управления кризисами Молдавии сообщил, что «Лукойл» получил временное разрешение вернуться на рынок страны, передает РИА «Новости».

    Компания может продавать только ранее накопленные запасы топлива на принадлежащих ей автозаправках, чтобы обеспечить гражданам доступ к горючему в условиях энергокризиса.

    Мера была принята на фоне роста цен на топливо и экстренного повышения тарифов на междугородние и пригородные пассажирские перевозки, что было одобрено на чрезвычайном заседании правительства.

    Решение также связано с временным закрытием части крупных заправок, которыми управляет «Лукойл-Молдова».

    «Чтобы граждане имели доступ к топливу там, где им удобнее, было утверждено, что исключительно для закупки нефтепродуктов на местном рынке и их продажи в национальной сети автозаправочных станций оператор "Лукойл" может использовать только имеющиеся источники для пополнения своих запасов, включая дизельное топливо, на всех принадлежащих ему станциях», – отмечается в сообщении центра.

    В октябре власти США ввели санкции против «Лукойла» и других российских нефтяных компаний, что осложнило работу дочерних структур.

    По данным министра инфраструктуры Молдавии Владимира Боли, «Лукойл» также является единственным поставщиком керосина для аэропорта Кишинева и владеет инфраструктурой хранения и снабжения топлива для авиации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Лукойл» вынуждена прекратить работу в Молдавии из-за того, что страна присоединилась к американским санкциям.

    Сеть автозаправочных станций Teboil в Финляндии прекращает деятельность по той же причине – из-за санкций США в отношении материнской компании «Лукойл».

    Болгарские дочерние компании «Лукойл» – Lukoil Bulgaria и Lukoil Neftochim Burgas – были выведены из-под санкций Британии.

    26 марта 2026, 19:44 • Новости дня
    Экс-замгубернатора Брянской области брал взятки крысиным ядом

    Силовики: Экс-замгубернатора Брянской области брал взятки спиртным, бензином и цветами

    @ bryanskobl.ru

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший замгубернатора Брянской области Сергей Тимошенко обвиняется в получении взяток не только деньгами, но и товарами, включая алкоголь, стройматериалы и подарочные карты, сообщили в правоохранительных органах.

    Бывший заместитель губернатора Брянской области Сергей Тимошенко обвиняется в получении взяток не только деньгами, но и различными товарами и услугами. В материалах дела перечисляются такие предметы, как мобильные телефоны, наушники, стройматериалы, подарочные карты магазинов, алкогольные напитки, кондитерские изделия, услуги автомойки, заправка автомобиля бензином, уборка снега, строительная плитка, автомобильные шины и тормозные диски, пишет ТАСС.

    Правоохранительные органы уточняют, что среди взяток также фигурируют продукты питания, букеты цветов и даже крысиный яд. При этом большая часть взяток экс-чиновником получалась в денежной форме.

    Уголовное дело в отношении Сергея Тимошенко и его сына Антона, обвиняемых в получении взятки в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве, рассмотрит Советский районный суд Брянска. Следствие установило, что общая сумма взяток составила 4,6 млн рублей, из которых 1,4 млн рублей были переданы через сына и его знакомого.

    Кроме того, с ноября 2021 года по октябрь 2022 года Тимошенко занимал должность замруководителя Росавиации и получил взятку частями на сумму 2,3 млн рублей за содействие при заключении субподряда на выполнение госконтракта в аэропорту Домодедово. Следователи также обнаружили у экс-чиновника недвижимость на сумму более 63 млн рублей, а также наличные и автомобили на 34 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывшего заместителя губернатора Брянской области Сергея Тимошенко задержали за получение взятки при строительстве и ремонте спортивных и жилых объектов 14 марта 2025 года. Тогда же в отношении него возбудили уголовное дело.

    Его сына Антона Тимошенко арестовали по обвинению в посредничестве при передаче взяток два дня спустя.

    26 марта 2026, 17:40 • Новости дня
    Иран нанес удары по базам США в ОАЭ и Кувейте
    @ Asad/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удары по американским военным базам в Объединенных Арабских Эмиратах и Кувейте, а также по ряду целей в Израиле.

    По их данным, речь идет о 82-й волне операции под названием «Правдивое обещание – 4», передает ТАСС.

    Как заявили представители КСИР, удары были направлены по центрам управления, радиолокационным станциям и ангарам для американских беспилотников, а также по центру Тель-Авива, Хайфе и районам на севере и юге от Кирьят-Шмоны. Кроме того, под атакой оказались базы армии США Ад-Дафра в ОАЭ, а также Али ас-Салем и Арифджан в Кувейте.

    Ранее Иран заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке.

    Лавров рассказал о намерении США забрать «Северные потоки»
    Израиль заявил о нехватке личного состава в армии
    США решили закупить дроны для борьбы с преступностью на Украине
    Названы категории россиян с пенсией больше 100 тыс. рублей
    Российский телеканал оштрафовали за ложь в фильме о Великой Отечественной
    На Украине появились сайты для торговли личными вещами российских военных
    Украина не попала на чемпионат мира по футболу в США

    Россия теряет десятки миллиардов рублей в день от простоя портов на Балтике

    Из-за украинских ударов по портовой инфраструктуре России уже несколько дней остановлен экспорт 1,7–2 млн баррелей нефти в сутки. Если через порт в Новороссийске отгрузка нефти продолжается, то через Приморск и Усть-Лугу на Балтике – остановлена. Один день их простоя обходится России в несколько сотен миллионов долларов экспортной выручки, а потери за месяц исчисляются миллиардами долларов. Подробности

    Украинские дроны делают Прибалтику мишенью

    Беспилотники ВСУ совершили налет на объекты в Ленинградской области. Под атаку попали балтийские порты и Кронштадт. Вслед за этим в Прибалтике зафиксировали падение дронов ВСУ на их территории. Означает ли это, что страны Балтии предоставили свое воздушное пространство для ударов по России, и какими могут быть ответные шаги Москвы? Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Евросоюз финансовым шантажом пытается свергнуть власть в Венгрии

    Конфликт Венгрии и ЕС выходит на новый уровень: Будапешт после отказа поддержать помощь Украине остался без финансирования по линии военной программы SAFE. Такая практика не нова: ранее Венгрия уже теряла миллиарды из-за отказа принять мигрантов. Теперь же, по мнению экспертов, речь идет об «обратном подкупе» венгерских избирателей Евросоюзом – разблокировании выделенных средств только в случае нужного ЕС исхода выборов. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Унижения Зеленского продолжаются

      Верховная рада Украины тихо взбунтовалась против Владимира Зеленского, а ведущие СМИ страны со ссылкой на чиновников начали уговаривать украинцев принять требования России.

    • Иран потребовал от США невозможного

      В ответ на американский мирный план из 15 пунктов Иран выдвинул к США собственный список требований для окончания войны и дал понять, что команда Дональда Трампа блефует.

    • Дания утонет в русофобии

      В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Пенсии и пособия в апреле 2026 года: график выплат по регионам, индексация и кому повысят

      Апрель 2026 года принесет пенсионерам и получателям пособий плановые выплаты по графику Социального фонда России, а также индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля выплаты будут увеличены на 6,8%. В материале собран подробный график перечисления пенсий и детских пособий по регионам, сроки зачисления на карты и через почтовые отделения, а также информация о том, кому и на сколько повысят выплаты.

    • Что сеять на рассаду и сажать в апреле 2026: полный список овощей и цветов, сроки посева и лучшие дни

      Апрель – время, когда огородники по-настоящему включаются в сезон. В марте мы только начинали: сеяли перцы, баклажаны и ранние томаты. А теперь, когда земля прогревается, а дни становятся длиннее, наступает пора активных работ. В 2026 году сезон обещает быть теплым, и часть культур уже можно смело высаживать прямо в открытый грунт. А что-то еще успеется посеять на рассаду. Разбираемся, какие овощи, зелень и цветы займут место на грядках в апреле.

    • Лунный посевной календарь на апрель 2026 года: благоприятные дни, фазы Луны и что сажать сейчас

      Апрель – старт активных работ в саду и огороде. В это время дачники массово выходят на участки: сеют холодостойкие культуры, высаживают рассаду и готовят грядки к сезону. В конце марта особенно важно заранее спланировать работы на ближайшие недели. Многие ориентируются на лунный посевной календарь, чтобы выбрать наиболее благоприятные дни для посадки и ухода за растениями. Публикуем актуальный календарь на апрель 2026 года и список основных работ.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

