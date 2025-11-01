В Минобороны обеспокоились формированием в Азии аналога НАТО

Tекст: Денис Тельманов

Закрытые блоковые образования типа AUKUS, «Индо-тихоокеанская четверка», QUAD, SQUAD, JAPHUS и другие могут стать в будущем аналогом Североатлантического альянса, заявил замглавы Минобороны РФ Олег Савельев на 12-м совещании министров обороны стран – членов формата «СМОА плюс», передает ТАСС.

По словам чиновника, Россия считает опасной политику Запада по размыванию традиционной асеаноцентричной системы безопасности в Азиатско-тихоокеанском регионе.

Савельев отметил, что деятельность этих структур основывается на индо-тихоокеанских стратегиях, которые ведут к возникновению в регионе новых линий разделения и появлению очагов напряженности. Как подчеркнул замминистра, Запад реализует «активную линию на размывание, переформатирование и подмену сложившейся асеаноцентричной архитектуры безопасности».

«Их деятельность ведет к появлению в регионе новых разделительных линий и очагов напряженности. С учетом происходящего закрепления в Азии силового потенциала Североатлантического союза, полагаем вероятную трансформацию данных блоковых структур в ближайшей перспективе в ‘Индо-тихоокеанский альянс’ – прямой аналог НАТО», – подчеркнул Савельев.

Российская сторона также заявила о намерении усиливать участие Военно-морского флота в военном взаимодействии с государствами АСЕАН и в формате «СМОА плюс». В частности, в 2021 году прошли мирные военно-морские учения «АРНЕКС-2021», а в 2023 году на Дальнем Востоке России состоялись совместные антитеррористические тренировки при участии 12 стран объединения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что расширение военного присутствия НАТО от Европы до Индо-Тихоокеанского региона создает угрозу безопасности России, Китая и всей Евразии.

