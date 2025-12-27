Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.3 комментария
На Украине начали рассекречивать данные о залежах урана
Единственным полезным ископаемым на Украине, о запасах которого информация еще закрыта, является уран и урановые руды, а данные по остальным стратегическим полезным ископаемым уже раскрыты правительством, заявила директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Ксения Оринчак.
«Единственным полезным ископаемым, данные о запасах которого остаются тайными, является уран и урановые руды. Под эгидой Минэкономики ведется разработка Стратегии критических минералов, которая будет утверждена постановлением кабмина», – цитирует Оринчак ТАСС со ссылкой на украинское агентство УНИАН.
По ее словам, ассоциация работает с Минэкономики, Госгеонедрами и аналитическими центрами, чтобы Стратегия простимулировала изучение, добычу и переработку ископаемых в готовый продукт в 2026-2030 гг.
«[В качестве] одной из мер Стратегии сейчас обсуждается вариант снятия секретности с данных об уране», – отметила она.
Оринчак напомнила, что правительство уже раскрыло сведения о запасах алмазов, золота, лития, титана, циркония, платины и других ископаемых.
