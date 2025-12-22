В МВД раскрыли схемы обмана, при которых жертва сама звонит мошенникам

Tекст: Катерина Туманова

Злоумышленники часто убеждают жертв перезванивать по псевдо-номеру технической поддержки после поддельного сообщения о взломе аккаунта на онлайн-сервисе, передает ТАСС.

По информации МВД, одна из пострадавших обратилась в полицию после того, как получила в мессенджере Telegram сообщение от неизвестного, представившегося бухгалтером ЖСК. Под предлогом обновления списка жильцов ее убедили перейти по неизвестной ссылке.

После этого женщине пришло уведомление о якобы взломе страницы на «Госуслугах», в котором был указан абонентский номер для связи с «техподдержкой».

Позже она пообщалась с лжеспециалистом, ей стали звонить якобы сотрудники Роскомнадзора и ФСБ. Они убедили женщину в необходимости срочно перевести деньги под предлогом предотвращения незаконного списания средств.

Урон от мошенничества достиг 1,3 млн рублей, отметили в МВД.

Напомним, президент России Владимир Путин дал совет, как вести себя при общении с телефонными мошенниками.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в МВД раскрыли новый способ кражи данных с телефона. ВТБ назвал главные схемы мошенничества против пенсионеров России. Эксперты киберполиции представили алгоритм при обмане по телефону. Также стало известно, что мошенники используют новую схему обмана россиян под предлогом доставки корпоративных подарков.