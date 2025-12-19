Путин дал совет при общении с телефонными мошенниками

Tекст: Алексей Дегтярев

Президента на передаче спросили об эффективности мер правительства, принятых против различных мошенников.

«Меры сработали. Наверное, многое еще можно и нужно сделать по этой проблеме. Количество преступлений подобного рода сократилось на 7%, как докладывает МВД. Ущерб [сократился] на 33%. То есть в целом результат положительный», – отреагировал Путин.

Мошенничество никуда не делось, по мере усложнения и увеличения возможностей различных техсредств мошенники будут совершенствовать свои инструменты и предпринимать усилия для вымогательства денег, предупредил глава государства.

«Как только с вами кто-бы то ни было, каким бы голосом человек ни говорил, учитывая возможности ИИ, это особенно опасно, как только начинают говорить о деньгах и о каком-то имуществе, сразу же кладите трубку», – дал совет президент.

Не нужно произносить в ответ никаких слов. С банками можно связаться через их официальные каналы при их посещении, со знакомыми и близкими – поговорить лично.

«Ни с кем и никогда прошу не обсуждать никаких вопросов, связанных с деньгами и имуществом», – заключил Путин.

Ранее в МВД сообщали, что мошенники чаще всего выманивают деньги и данные у участников СВО под предлогом помощи в поиске попавшего в плен друга или выплат компенсации средств за лекарства.

Также МВД предупреждало, что онлайн-покупки стали самой привлекательной сферой для мошенников.