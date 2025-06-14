МВД назвало лидирующие сферы фишинговых сайтов в России

Tекст: Мария Иванова

Мошенники чаще всего создают фишинговые сайты в сферах онлайн-покупок и инвестиций, сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ в своем Telegram-канале. В ведомстве отмечают, что сейчас лидирует направление поддельных интернет-магазинов – на их долю приходится 35% выявленных ресурсов.

В категории онлайн-покупок мошенники нередко предлагают пиломатериалы, беседки, музыкальные инструменты, табачные изделия, автозапчасти, брендовую одежду и даже несуществующие смартфоны iPhone 16 Pro Max. В МВД подчеркивают, что активность злоумышленников носит сезонный характер, отражая спрос на определенные товары.

На втором месте по количеству фишинговых сайтов – инвестиционное мошенничество (33%). Максимальный ущерб в одной из таких схем составил 11,4 млн рублей: злоумышленники убеждали жертв инвестировать деньги, выдавая себя за сотрудников Московской биржи.

Сайты, предлагающие интим-услуги, составили 16% всех заблокированных ресурсов, а фальшивые сервисы по аренде жилья и продаже билетов – еще 13%. Среди редких схем (3%) отмечен ресурс, маскировавшийся под платформу для оценки товаров на маркетплейсах, который использовали в мошеннических вакансиях.

В МВД подчеркивают, что все выявленные ресурсы заблокированы, однако мошенники активно создают новые сайты, поэтому гражданам советуют быть особенно внимательными при совершении онлайн-покупок и инвестициях.

Ранее эксперты заявили, что 77% мошенников терпят неудачу при попытках обмана.

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